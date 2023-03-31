Вашингтон, 31 марта, 2023, 22:41 — ИА Регнум. Образование мощной антиамериканской коалиции во главе с Россией стало результатом политики президента США Джо Байдена, заявил бизнесмен и совладелец новостного портала Trending Politics Коллин Рагг.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Китай, Россия, Индия и Саудовская Аравия сильны как никогда, и вместе они одолеют США. Вот что происходит, когда назначаешь человека с деменцией и ждёшь, что он справится с такими сильными лидерами, как Си Цзиньпин и Владимир Путин», — написал Рагг в Twitter.

Байден, по мнению эксперта, причинил США такой ущерб, компенсировать который не смогут даже будущие правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что приложенные Западом титанические усилия по изоляции России не увенчались успехом. При этом представители правящих кругов недружественных государств сами признают это, «хотя и сквозь зубы». Порядка трёх четвертей стран мира не присоединились к антироссийским санкциям, добавил министр.