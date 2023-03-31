Премьер-министр Мишустин поручил создать ремонтный завод Минобороны РФ в Брянской области

Москва, , 22:37 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны страны. Документ опубликован 31 марта на официальном портале правовой информации.

Михаил Мишустин Government.ru

В распоряжении говорится о создании федерального государственного бюджетного учреждения — завода по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения «120 арсенал» Минобороны РФ.

Основная цель завода — ремонт ракетно-артиллерийского вооружения. Предприятие откроют в Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, российские власти приняли меры, чтобы значительно увеличить производство наиболее востребованных вооружений. Об этом заявил Мишустин 31 марта на заседании координационного совета по обеспечению потребностей Вооружённых сил РФ.