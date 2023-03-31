Штат Нью-Йорк, США, , 22:23 — REGNUM Бывший американский лидер Дональд Трамп, которому 4 апреля предъявят в суде официальные обвинения, предупредил сторонников, что прокуратура в Нью-Йорке «приходит не за ним, а за вами». Своё обращение он опубликовал в социальной сети Truth Social.

Трамп Gage Skidmore

«Они приходят не за мной, а за вами — я просто встал на их пути!» — написал Трамп. Он считает, что судья в Нью-Йорке Хуан Мануэль Марчан, который будет рассматривать дело, «ненавидит его».

Также Трамп реагировал в декабре 2019 года после того, как Палата представителей Конгресса США вынесла решение о его импичменте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что большое жюри присяжных в Нью-Йорке проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Как заявил один из его адвокатов, экс-глава Белого дома 4 апреля собирается добровольно прибыть в суд штата Нью-Йорк, где ему намерены предъявить обвинения. Защитники подчеркивают, что Трамп не пойдёт на сделку со следствием.