Киев, 31 марта, 2023, 22:19 — ИА Регнум. На территории Киево-Печерской лавры спокойно, провокаторы ушли, сообщили 31 марта на YouTube-канале канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

Ведущий прямой трансляции отметил, что пока ситуация на территории монастыря спокойная и можно завершить эфир, а на организатора провокаций заведено «криминальное дело». Также он поблагодарил сотрудников полиции, которые следили за порядком.

Длительность прямого эфир превысила десять часов.

Как сообщало ИА REGNUM, до 29 марта киевские власти потребовали от монахов УПЦ покинуть территорию Киево-Печерской лавры. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической ПЦУ. 31 марта в УПЦ заявили, что у храма агрессивно настроенные активисты устраивают митинги, среди них были сатанисты.