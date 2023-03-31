Чешский генерал: Запад напрасно преподносит танки Leopard как чудо-оружие

Прага, , 22:04 — REGNUM Поддержание мифа о том, что немецкие танки Leopard — чудо-оружие, является частью пропаганды, заявил бывший начальник генштаба чешской армии Иржи Шедивы в интервью изданию Czdefence.

По его словам, сложности с поставкам вооружений Украине связаны с тем, что «никто не верил» в неизбежность этой войны. В итоге у Европы есть возможность поставлять Украине только танки Leopard, в основном их старые версии.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это опять же часть пропаганды, потому что танки Leopard преподносятся как некое «чудо-оружие», что определенно не является правдой», — сказал Шедивы.

Что касается американских танков Abrams, то их Украина сможет получить в лучшем случае через год, а для Киева поставки будут запоздалыми даже если танки прибудут в мае или июне, отметил генерал. Он также назвал недостаточным для ВСУ количество тяжёлой техники, отправка которой обговариваются, напомнив, что Турция в Сирии «потеряла, как минимум, 10 танков всего за несколько операций».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта замглавы МИД Украины Андрей Мельник заявил, что у ВСУ недостаточно танков для начала контрнаступления. По его словам, Украина получила от Запада 50-60 единиц тяжёлой техники.

Российская армия получила несколько сотен новейших танков для использования в зоне специальной военной операции, сообщалось 29 марта.