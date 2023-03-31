Париж, , 21:54 — REGNUM Единственной силой, которая может быстро и существенно изменить ход конфликта на Украине, является Китай, полагают в администрации президента Франции, передает 31 марта Франс Пресс со ссылкой на осведомленный источник в Елисейском дворце.

Специальная военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе своего предстоящего визита в Китай президент Франции Эммануэль Макрон намерен призвать председателя КНР Си Цзиньпина воздержаться от оказания военной помощи России, сказано в публикации.

“Если Китай примет это роковое решение, оно будет иметь существенный стратегический эффект. Макрон предостережет Си Цзиньпина от последствий такого решения», — отметил источник издания.

Визит Макрона в Пекин состоится 5–8 апреля. Вместе с ним в КНР отправится глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее 31 марта Си Цзиньпин в ходе встречи с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что для урегулирования кризиса на Украине Западу следует отказаться от менталитета холодной войны и блокового противостояния, а также от политики давления и санкций. Китай призывал и призывает решать проблему кризиса на Украине политическими и дипломатическими методами, добавил председатель КНР.