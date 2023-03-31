Указом Путина утверждена обновлённая Концепция внешней политики России

Москва, , 21:43 — REGNUM Серьёзные изменения в мире стали причиной утверждения новой концепции внешней политики России. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, 31 марта подписавший соответствующий документ.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня мною подписан указ об утверждении обновленной Концепции внешней политики Российской Федерации. Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьёзно скорректировать ключевые документы стратегического планирования», — отметил президент в ходе совещания с постоянными членами Совета Безопасности.

В результате кропотливой работы, стратегия приведена в соответствие с современными геополитическими реалиями, пояснил Путин. Координировать реализацию документа будет Министерство иностранных дел России. Документ станет «добротной доктринальной основой для нашей дальнейшей работы по международным делам», выразил уверенность президент.

Он назвал важным ориентироваться при работе в рамках Концепции на факторы и тенденции развития международных отношений, укреплять суверенитет России, повышать её роль «в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка».

В концепции указано, что Кремль рассматривает курс США как главный источник основных рисков для безопасности Российской Федерации и международного мира. Ряд факторов усиливает риски столкновений между крупными государствами, в том числе с участием ядерных держав. Угрозы обостряет «стирание грани между военными и невоенными средствами межгосударственного противоборства». Риски могут привести к столкновениям между крупными государствами и эскалации конфликтов до глобальной войны.

Из концепции следует, что Россия намерена укреплять сотрудничество с Китаем, Индией, странами исламского мира, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), Африканского континента, Латинской Америки и Карибского бассейна. При этом к странам Запада не намерены относится как к противникам, от них не собираются изолироваться. Россия будет уделять приоритетное внимание формированию новой модели сосуществования Европой в условиях агрессивной политики в отношении РФ. Целями нового взаимодействия названы защита национальных интересов России и обеспечению её суверенного, безопасного и поступательного развития.

Как сообщало ИА REGNUM, в случае нападения на Россию и её союзников будут использованы российские Вооруженные силы с целью отразить агрессию, заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров. Вводится тезис об использовании Вооружённых сил для отражения или предотвращения вооруженного нападения на Россию и ее союзников, отметил он.