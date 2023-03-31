* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Минюст РФ включил в реестр иноагентов лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского*

Москва, , 21:26 — REGNUM Министерство юстиции России 31 марта расширило реестр физических лиц — иностранных агентов, включив в него в том числе лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Максим Покровский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) © Евгения Новоженина/РИА Новости

«Покровский открыто выступал в поддержку недружественной страны — Украины, активно взаимодействовал с иностранными структурами, негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации, принимал участие в сборе средств в поддержку Украины», — сказано в сообщении Министерства.

Кроме того, в реестр физлиц-иноагентов включены Сергей Бойко (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Георгий Чентемииров (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), а в перечень организаций-иноагентов — «Теплица социальных технологий» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом), «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и «Настоящая Россия» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом).

23 марта Минюст включил в реестр физлиц-иноагентов блогера Илью Варламова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и главу правозащитной организации «Агора» Павла Чикова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

27 марта сообщалось, что Хорошевский суд Москвы прекратил производство по делу в отношении Максима Покровского* за дискредитацию Вооруженных сил России из-за истечения сроков давности привлечения к административной ответственности.