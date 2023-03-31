Пекин, 31 марта, 2023, 21:13 — ИА Регнум. Для урегулирования кризиса на Украине Западу нужно отказаться от политики давления и санкций, заявил 31 марта на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом председатель КНР Си Цзиньпин, сообщили в МИД Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Необходимо исключить менталитет холодной войны и блоковое противостояние, отказаться от политики введения экстремальных санкций и оказания давления», — сказал председатель КНР.

Он также выразил надежду, что все заинтересованные стороны с помощью диалога выстроят устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе. Что касается Украины, то Китай призывал и призывает решать проблему политическими и дипломатическими методами, добавил Си Цзиньпин.

29 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ходе визита председателя КНР в Москву Владимир Путин и Си Цзиньпин обсуждали мирный план Китая по ситуации на Украине. Президент Росиси, комментируя инициативу КНР, заявил, что она может быть «взята за основу».