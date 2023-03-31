Москва, , 20:55 — REGNUM На нескольких федеральных автомобильных дорогах, включая трассу М-12 Москва — Казань, планирует запустить беспилотные грузоперевозки, заявил 31 марта министр транспорта Виталий Савельев.

Трасса Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша цель — проанализировать этот опыт при принятии закона о беспилотниках, и, во-вторых, масштабировать этот опыт на весь костяк транспортных коридоров, в первую очередь на трассу М-12», — сказал Савельев.

В октябре 2022 года правительство России одобрило проведение эксперимента с движением беспилотного грузового автотранспорта на трассе М-11 Москва — Петербург. Эксперимент начнется в середине 2023 года, а в полной мере коридор должен быть запушен в 2024 году. К 2030 году предполагается сделать доступными для беспилотных автомобилей 19,5 тыс. километров дорог общего пользования.