Берлин, 31 марта, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Военный конфликт на территории Украины может длиться «еще два или четыре года», заявил 31 марта канцлер Германии Олаф Шольц.

Сергей Корсун ИА REGNUM Олаф Шольц

“Мы сделаем все возможное, чтобы у нас была возможность поддерживать Украины столько, сколько будет необходимо», — сказал он.

28 марта Der Spiegel сообщил, что правительство Германии в ближайшие годы намерено значительно увеличить военную помощь Украине, потратив на эти цели до 5,4 миллиарда евро.

В ближайшие несколько лет минобороны Германии для этих же целей планирует потратить ещё 8,8 млрд евро, в том числе на обеспечение работы и поставки снарядов для ранее отправленных на Украину систему ПВО, БМП и танков, отметили обозреватели издания.

Олаф Шольц 25 марта во время общения с согражданами в Потсдаме заявил, что Западу следует настраиваться на продолжительное оказание помощи Украине. Мир, по его мнению, будет достигнет только тогда, когда в Москве решат, что не смогут достичь поставленных в ходе СВО целей, и откажутся от своих задач.