В Минцифры объяснили, почему отключили функцию удаления учетной записи на «Госуслугах»

Москва, , 20:27 — REGNUM Решение об отключении функции удаления учетной записи на «Госуслугах» через веб-версию или приложение было принято из-за участившихся взломов аккаунтов с их последующим удалением, сообщили 31 марта в Минцифры.

Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги © Александр Кряжев/РИА Новости

«В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками, принято решение отключить эту функцию на портале», — сказано в сообщении ведомства.

Удалить аккаунт можно при личном визите в МФЦ, добавили в Минцифры.

Как сообщалось ранее, 31 марта функция удаления учетной записи на «Госуслугах» оказалась недоступной на веб-версии и в приложении. В службе поддержки сервиса сообщили, что решение было принято по требованию Минцифры.