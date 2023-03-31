В украинских аптеках образовались очереди накануне введения новых правил продажи лекарств

Киев, , 20:08 — REGNUM На Украине накануне вступления в силу новых правил продажи лекарств образовались очереди в аптеках. Об этом 31 марта сообщает украинское издание «Страна».

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

«В киевских аптеках ажиотаж и большие очереди. Люди массово покупают лекарства, которые с завтрашнего дня будут отпускаться только по электронному рецепту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего люди скупают обезболивающее и «Корвалол».

С 1 апреля на Украине вступает в действие программа «Е-рецепт», согласно которой все рецептурные препараты и большое количество обычных лекарств можно будет купить только после посещения врача и получения электронного рецепта.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Украины начали сталкиваться с дефицитом лекарств ещё в январе. Некоторые препараты стали пропадать с прилавков аптек.