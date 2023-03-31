Будапешт, 31 марта, 2023, 20:07 — ИА Регнум. Евросоюз близок к предметному обсуждению отправки на Украину «миротворческого контингента», заявил 31 марта в интервью Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Алексей Никольский/РИА Новости Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Мы действительно близки к отправке миротворцев», — сказал Орбан.

Новая полноценная мировая война является уже вполне реальной, а в Европе не появляется политиков, поддерживающих движение к миру, отметил он.

Еще год назад в ЕС спорили о том, следует ли поставлять Украине тяжелое вооружение, теперь же политики подошли к новой опасной черте, добавил премьер-министр Венгрии.

Как сообщалось ранее, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эти высказывания Орбана, заявил, что если в ЕС действительно всерьез обсуждают возможность отправки войск на Украину, то такое обсуждение является «потенциально опасным».