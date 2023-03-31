Нью-Йорк, США, , 19:55 — REGNUM Размещение в Белоруссии тактического ядерного орудия России является вынужденной ответной реакцией на угрозы безопасности, заявил 31 марта постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков.

Запуск PC-24 «Ярс» Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Принятое Москвой и Минском решение о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии — не новшество, ту же практику проводят и страны НАТО, отметил он.

“Ряд самолетов стран альянса сертифицирован для осуществления полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для осуществления таких миссий, проводятся соответствующие учения. На территории целого ряда европейских членов НАТО находится более 150 единиц тактического ядерного оружия США», — напомнил Рыбаков.

Постпред Белоруссии также подчеркнул, что в строгом соответствие с положениями договора о нераспространении ядерного оружия контроль за тактическим ядерным оружием России в случае его размещения в Белоруссии останется у Москвы.

Как сообщалось ранее, 31 марта в послании народу и парламенту Белоруссии президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия.