Нью-Йорк, США, 31 марта, 2023, 19:55 — ИА Регнум. Размещение в Белоруссии тактического ядерного орудия России является вынужденной ответной реакцией на угрозы безопасности, заявил 31 марта постпред Белоруссии в ООН Валентин Рыбаков.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

Принятое Москвой и Минском решение о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии не новшество, ту же практику проводят и страны НАТО, отметил он.

«Ряд самолетов стран альянса сертифицирован для осуществления полетов с ядерным оружием, идет подготовка летного состава для осуществления таких миссий, проводятся соответствующие учения. На территории целого ряда европейских членов НАТО находится более 150 единиц тактического ядерного оружия США», — напомнил Рыбаков.

Постпред Белоруссии также подчеркнул, что в строгом соответствии с положениями договора о нераспространении ядерного оружия контроль за тактическим ядерным оружием России в случае его размещения в Белоруссии останется у Москвы.

Как сообщалось ранее, 31 марта в послании народу и парламенту Белоруссии президент этой страны Александр Лукашенко заявил, что активизировал переговоры с президентом России Владимиром Путиным по возвращению в Белоруссию ядерного оружия.