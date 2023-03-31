Нижний Новгород, 31 марта, 2023, 19:59 — ИА Регнум. Прохожие спасли ребёнка в селе Первомайское Городецкого района Нижегородской области. Мальчик катался на велосипеде и упал в двухметровую яму с грязью, сообщило NN. RU

ИА REGNUM Яма

Яму не убрали после того, как в феврале прокладывали трубы. Углубление закидали мёрзлой землёй, после оттепели она превратилась в грязевую жижу. Мальчика засасывало в глубину, он уже начал синеть, когда на помощь пришёл прохожий. Мужчина услышал крики ребёнка.

«Территория после засыпки была ограждена оградительной лентой. В связи с погодными условиями ленту унесло ветром», — объяснили инцидент в администрации Городецкого района.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Омске ребёнок упал в яму с горячей водой в месте, где прорвало трубы, ему была оказана медицинская помощь. В 2020 году в Кемеровской области 12-летняя девочка упала в яму глубиной 6 метров в заброшенном здании, где играла с другими детьми. Ребёнка госпитализировали.