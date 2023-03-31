El Confidencial: Брюссель и Мадрид не знают, как прекратить закупку российского газа

Мадрид, , 19:54 — REGNUM Страны Евросоюза продолжают закупать российский сжиженный природный газ (СПГ), несмотря на попытки Европы избавиться от энергетической зависимости от России. Как пишет 31 марта испанская газета El Confidencial, Мадрид и Брюссель не знают, как отказаться от закупок в РФ.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Испания — лидер в ЕС по закупкам сжиженного природного газа из России. С начала специальной военной операции на территории Украины эта страна нарастила закупки СПГ на 84%.

Данные энергетической компании Enagas свидетельствуют, что с января по февраль 2023 года объём приобретённого Испанией российского газа увеличился на 172% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Как уточняет издание, эта ситуация вызывает реакцию в Мадриде и в Брюсселе.

При этом журналисты полагают, что в действительности как в Испании, так и в остальной части Евросоюза, отсутствует механизм для прекращения потока газа из РФ. Отмечается, что импортёрами являются частные компании, торговые операции которых полностью легальны, поскольку в отношении российского СПГ не введены ограничительные меры.

Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз намерен создать механизм, позволяющий государствам-членам блокировать импорт российского сжиженного природного газа (СПГ). Он позволит отказаться от ввода новых антироссийских санкций. Данный шаг может привести к снижению потока энергоресурсов из России. Однако для использования этого механизма отдельным государствам ЕС понадобятся консультации с другими членами союза и Европейской комиссией.