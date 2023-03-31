Французский русофил Сорлин: агрессия Запада против России была как в 1812, так и в 2022 году

Москва, , 19:49 — REGNUM События 1812 и 2022 годов схожи тем, что в обоих случаях была агрессия против России. Об этом 31 марта заявил в Москве французский общественный деятель, вице-президент Международного движения русофилов Фабрис Сорлин.

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц играют в войну Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Есть параллель между событиями, которые произошли в 1812 и в 2022 году, потому что в обоих случаях была агрессия против России», — сказал Сорлин.

При этом он добавил, что Наполеон хотел дружить с Россией и разделить с ней Европу, а сейчас Запад хочет Россию разрушить. По его словам, в 1812 году Наполеон начал военную кампанию против России, чтобы склонить императора Александра I к континентальной блокаде Англии и выполнению тильзитских договорённостей. Но в итоге эта война стала трагедий для всех.

Он отметил, что в 2022 году Франция и весь Запад стали поставлять оружие Киеву, потому что их цель — разрушить Россию, и они ведут войну против всего русского народа, его истории, культуры, религии и цивилизации.

В Москве Сорлин принял участие в круглом столе, посвящённом инициативе придания статуса государственного праздника Дню Победы в войне 1812 года. Ранее в Госдуме предложили установить 31 марта новый день Воинской славы России — День взятия Парижа в ходе Отечественной войны 1812–1814 годов.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта Пьер де Голль, внук бывшего президента Франции Шарля де Голля, заявил на конгрессе Международного движения русофилов, что кризис вокруг Украины спровоцировали страны Запада.