Киев, 31 марта, 2023, 19:51 — ИА Регнум. Хозяйственный суд Киева просят признать каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ) виновной в создании препятствий в управлении государственным имуществом Киево-Печерской лавры. Соответствующий иск 31 марта подало Министерство культуры и информационной политики Украины, сообщил глава ведомства Александр Ткаченко в эфире телеканала «Рада».

Иван Шилов ИА REGNUM Киево-Печерская лавра

«Сегодня во второй половине дня мы подали иск в Хозяйственный суд Киева касательно препятствования управлению госимуществом», — отметил он.

Ткаченко выразил надежду, что дело рассмотрят в ускоренном порядке в течении нескольких дней. Суд примет «соответствующее решение», так как УПЦ не имеет должных аргументов в условиях требований правительства расторгнуть договор аренды объектов лавры, полагает глава Минкультуры. Украинской православной церкви «не на что ссылаться», отметил он.

«А в дальнейшем будут работать судебные исполнители», — подытожил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк назвал УПЦ гнойником, который нужно убрать хирургически. Он выразил сожаление, что УПЦ не зачистили «физически» в первые три-шесть месяцев спецоперации, как и «всё пророссийское», а теперь уже сделать это будет труднее.

Власти Украины осуществляют преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ), отмечалось в опубликованном 24 марта Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) докладе о ситуации с правами человека на Украине. Там беспокоятся, что на Украине может начаться дискриминация по религиозному признаку.

От монахов Киево-Печерской лавры, приверженной УПЦ, киевские власти ранее потребовали освободить обитель до 29 марта. Здания монастыря переданы новообразованной лавре, руководителем которой назначен наместник раскольнической ПЦУ.