Вашингтон, , 19:28 — REGNUM В случае войны США с Китаем в Тихом океане Вашингтон может потерпеть поражение из-за нехватки десантных возможностей, которые в таком противостоянии могут оказаться решающими, заявил 31 марта в интервью Newsweek комендант американской морской пехоты генерал Дэвид Бергер.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

Проблема, по его словам, заключается в слишком сложной и несовершенной системе ротации в этом виде войск.

«Если появится необходимость в переброске новых сил для укрепления уже развернутых, может оказаться, что нет ни кораблей для переброски, ни необходимого уровня подготовки морских пехотинцев и моряков», — сказал Бергер.

Ранее журналист телеканала Fox News Клейтон Моррис заявил, что США, судя по высказываниям руководителей Пентагона, начали готовиться к войне с Россией и Китаем одновременно. «Видите, что происходит, когда люди начинают терять власть», — отметил ведущий.