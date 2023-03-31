Архангельск, 31 марта, 2023, 19:07 — ИА Регнум. Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал заместителя губернатора Ненецкого автономного округа Андрея Блощинского на два месяца по делу о получении взятки. Об этом 31 марта сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ

Кадр из видео Андрей Блощинский

Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство следователя по избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, в отношении его подчиненного, выступившего посредником в получении взятки, следователь избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, Блощинский был задержан 27 марта. Перед этим у него прошёл обыск. Также был задержан его заместитель Андрей Демченко.

30 марта Следственный комитет РФ сообщил, что причиной задержания являются подозрения в получении взятки в размере 2 млн рублей. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).