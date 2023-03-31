Вашингтон, 31 марта, 2023, 19:15 — ИА Регнум. Решение президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии помогло сделать западные страны от полноценной поддержки киевского режима. Такое мнение выразил эксперт Кейр Джайлз в статье для CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Украина

«Россия уже «применила» ядерное оружие, сделала это очень успешно, не запуская его в прямом смысле слова», — отметил американец.

По словам Джайлза, Путину удалось помешать Вашингтону и странам ЕС «пойти до конца» в вопросе поставок техники киевскому режиму.

Ранее заявил президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава российского государства заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

В свою очередь официальный представителя МИД РФ Мария Захарова отметила, что неадекватная реакция некоторых стран Запада на решения относительно развития взаимодействия России с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Она подчеркнула, что страны НАТО на протяжении долгих десятилетий придерживаются концепции «совместных ядерных миссий», напомнив о развёрнутом в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции ядерном оружии, которое принадлежит США.