Глава МИД Литвы назвал неотложной задачей помощь Украине в проведении весеннего наступления

Лодзь, Польша, , 19:26 — REGNUM Помощь киевскому режиму в подготовке весеннего наступления является первостепенной задачей союзников Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в ходе встречи глав МИД «Бухарестской девятки», прошедшей в городе Лодзь.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис © Carsten Koall/dpa/picture-alliance/ТАСС

«В настоящее время неотложной по важности задачей является помощь Украине в подготовке весеннего наступления, однако останавливаться на этом нельзя», — приводит его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В настоящее время Вильнюс практически на всех международных платформах уделяет внимание важности военного сотрудничества Североатлантического альянса с Киевом в рамках подготовки к саммиту блока, который состоится в июле.

«На встрече в верхах в Вильнюсе мы должны выработать формулировки для более глубокого политического вовлечения Украины в структуры и процессы НАТО», — добавил глава МИД Литвы.

Как сообщало ИА REGNUM, председатель литовской государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка заявил, что высказывания украинских беженцев в Литве о ненужности литовского языка похожи на слова «русских оккупантов». Чиновник призвал сограждан быть «более требовательными» и защищать свой язык, а подобные «нарративы» десятилетиями слышали от «колонистов».