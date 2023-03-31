Владимир Путин утвердил новую Концепцию внешней политики, которая зафиксировала тектонические изменения в мире. В документе появился термин «Русский мир», Россия впервые названа государством-цивилизацией, на США возложена ответственность за «гибридную войну нового типа». Москва не считает Запад своим врагом, но в списке приоритетов ставит англосаксонские страны на предпоследнее место, перед Антарктикой. Новая Концепция — это некая форма для новой внешней политики. Чем её предстоит заполнить?

Иван Журенков, , 19:15 — REGNUM У России появилась новая Концепция внешней политики, которая заменила аналогичный документ, принятый в 2016 году. 31 марта Концепция утверждена президентом Владимиром Путиным.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В четвертом пункте документа говорится об особом положении России «как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы» и появляется понятие «Русский мир» как «культурно-цивилизационная общность».

При этом «Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него» и не питает к Западу враждебных намерений (п. 13). Москва рассчитывает, что Запад осознает бесперспективность конфронтации с Россией и вернется к взаимоуважительной политике.

С другой стороны, в документе явно учитываются идущая СВО и поддержка Киева со стороны коллективного Запада. В Концепции говорится: «США и их сателлиты использовали принятые Российской Федерацией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как предлог для обострения многолетней антироссийской политики и развязали гибридную войну нового типа».

Америку отправили поближе к Антарктиде

О приоритетах внешней политики можно судить по одному из самых объемных разделов Концепции — пятому, «Региональные направления». Первыми пунктами идут ближнее зарубежье, далее — отношения с Китаем и Индией, Азиатско-Тихоокеанским регионом, исламским миром, Африкой и т.д.

Раздел «США и англосаксонские государства» обозначен предпоследним, перед разделом «Антарктика».

Такой подход вытекает из общей оценки Москвой происходящего в мире. «Человечество переживает эпоху революционных перемен. Продолжается формирование более справедливого, многополярного мира» (п. 7).

Соединенные Штаты названы источником «основных рисков для безопасности Российской Федерации, международного мира» (п. 62). При этом отмечается: Россия «заинтересована в поддержании стратегического паритета, мирном сосуществовании с США и установлении баланса интересов» с учетом ядерного статуса обеих держав. Перспектива мирного сосуществования при этом зависит от самих США и их отказа от недружественного курса. То же касается и других англосаксов (п. 63–64).

31 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин перед началом оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ © Алексей Бабушкин/РИА Новости

Общий смысл Концепции: принципиальный отказ куда-то встраиваться

В современной России было принято пять концепций внешней политики — в 1993, 2000, 2008, 2013 и 2016 годах. Важное отличие нынешнего документа от предыдущих — то, что прежние Концепции были написаны для мирного периода, сказал ИА REGNUM научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

«Они принимались для иных форм взаимодействия и сосуществования. И самое главное, для разных форм того, что можно назвать интеграцией России в некие наднациональные общности. И это закончилось», — пояснил эксперт.

«Сейчас время военное, и противостояние носит острейший и всеобъемлющий характер, что и нашло отражение в новой концепции. В ней постулируется принципиальный отказ от того, чтобы стремиться куда-то встроиться. Это, на мой взгляд, самое главное, что есть в новом документе», — добавил Лукьянов. Он также отметил:

Впервые на таком высоком уровне употреблено понятие «государство-цивилизация».

Главное, что из этого вытекает, — то, что самодостаточная цивилизация никуда не интегрируется. «И Россия себя видит именно так. И из этого вытекает все остальное. И если говорить о принципиальных отличиях от того, что было раньше, то это главное», — резюмирует Лукьянов.

Открыты к сотрудничеству, но в первую очередь с Востоком

При этом хотя Россия и реагирует на те угрозы, которые связаны с Западом, но не рассматривает борьбу с ним как некую самоцель, указывает гендиректор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. По его оценке, это также вытекает из нового ощущения России как самодостаточной цивилизации. «Есть разный Запад, разные общества, разные страны. Он неодинаков», — сказал Тимофеев.

Поэтому и подходы нашего «государства-цивилизации» к различным западным государствам будут строго дифференцированными. Европа, заметим, упомянута в документе «выше», чем США и другие англосаксонские страны.

31 марта 2023. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ © Гавриил Григоров/РИА Новости

Концепция фиксирует: хотя конфронтация с Западом не прекращается (и продолжится даже после завершения конфликта на Украине), но Россия остается страной, открытой к сотрудничеству, отмечает политолог-американист Малек Дудаков.

«Поэтому в обновленной концепции сказано, что Россия стремится в определенной степени переориентироваться на Восток — в азиатский регион, — сказал Дудаков ИА REGNUM. — И в целом выстраивать большое евразийское пространство на основе принципов справедливости и солидарности. Таким образом продемонстрирован явственный контраст с позицией некоторых ястребов на Западе, которые пытаются раскачать лодку, и позицией, ориентированной на стабильность и процветание, которую декларирует Москва».

Эксперты по Индии обращают внимание на то, что отношения Москвы и Нью-Дели названы «особо привилегированным стратегическим партнерством», которое Россия планирует и далее наращивать.

«Сама концепция — это некая общая рамка. И весь смысл в том, как она будет наполняться. Но точно ясно то, что по крайней мере в ближайшие годы партнерству с Индией будет уделяться больше внимания, чем прежде, — отмечает Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН.

«Это вызвано объективными обстоятельствами, потому что фактически мы потеряли западное направление по итогам начала СВО. Россия выразила свое стремление развивать эти отношения, тем более что до недавнего времени наше партнерство с Индией было довольно скромным. Мягко говоря. И это было предметом нашего постоянного беспокойства», — подчеркнул специалист по Индии.

Отношения с Китаем: больше конкретики

Заметно, что Концепция подводит итог уже произошедших изменений в российско-китайских отношениях и задает новые направления контактов с Пекином, отмечает эксперт-китаист, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

В этом смысле основной вехой между «тем, что было, и тем, что стало», стал недавний трехдневный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, где был подписан целый пакет экономических соглашений, подчеркнул эксперт. «Именно экономическое направление в российско-китайском сотрудничестве было недостаточно развито в прошлом и уступало военно-политическому», — указал Островский.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин направляются на церемонию подписания совместных документов об углублении отношений и направлениях сотрудничества до 2030 года © Григорий Сысоев/РИА Новости

В Концепции внешней политики 2016 года говорилось в целом о желательности наращивать партнерство с Китаем в рамках ШОС и БРИКС. В нынешнем документе, что важно, упоминается конкретный глобальная проект — «сопряжение планов развития Евразийского экономического союза и китайской инициативы «Один пояс ­— один путь» с подключением к нему других евразийских государств.

Упоминается и необходимость развивать проекты транспортного коридора «Европа — Западный Китай» и экономического коридора «Россия — Монголия — Китай».

Но пока это лишь декларация о намерениях, констатирует Островский. «Для меня главной оценкой того, что из этого получится, является то, как вырастет объем взаимных инвестиций, как вырастет объем внешней торговли и насколько Россия будет принимать участие в китайской инициативе «Пояс и путь», — указывает китаист. — За прошлый год объем внешней торговли увеличился. А вот что касается взаимных инвестиций, то они у нас минимальные».

Что касается «Пояса и пути», то Россия пока слабо участвует в этой китайской инициативе. Хотя мы могли бы за счет этого развернуть свою инфраструктуру, добавляет Островский. «И наиболее ярким примером здесь является отказ России от строительства высокоскоростной железной дороги Москва — Пекин, договоренность о которой была достигнута в 2014 году», — сетует эксперт.