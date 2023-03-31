Москва, 31 марта, 2023, 19:04 — ИА Регнум. Найденный недалеко от военного аэродрома Кубинка квадрокоптер принадлежит одному из местных подростков и не представляет опасности. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Александр Погожев ИА REGNUM Квадрокоптер

«Предварительно установлено, что найденный квадрокоптер принадлежит одному их местных подростков. Опасности он не представляет», — приводит агентство слова источника.

Отмечается, что подросток запустил квадрокоптер в лесу и хотел снять видео, но аппарат застрял в ветках деревьев. Снять его он оттуда не смог и оставил, а спустя некоторое время дрон упал на землю.

Как сообщало ИА REGNUM, квадрокоптер был найден в лесу около деревни Полушкино, недалеко от военного аэродрома Кубинка в Московской области. К нему были прикреплены аккумуляторы повышенной ëмкости и мощная камера. Нашедший устройство местный житель передал его полицейским.