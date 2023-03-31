Курск, , 18:57 — REGNUM ВСУ 31 марта в очередной раз обстреляли Глушковский и Кореневский районы Курской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пострадавших не было. Осталось без энергоснабжения село Гордеевка в Кореневском районе, аварийные бригады уже начали устранять повреждения, сообщил губернатор.

“Глушковский район сегодня попал под обстрел дважды. Но если 5 прилетов в окрестностях поселка Тёткино каких-либо последствий за собой не повлекли, из 2 ударов по посёлку Краснооктябрьский один закончился прямым попаданием в частный гараж. Он полностью уничтожен огнем. Расположенный рядом трёхэтажный жилой дом обесточен», — рассказал также Старовойт.

26 марта власти Курской области сообщали, что под обстрел ВСУ попали три населенных пункта — села Плёхово и Николаево-Дарьино Суджанского района и село Гордеевка Кореневского района. Пострадавших не было, но в селах было нарушено энергоснабжение, а два домовладения получили повреждения.