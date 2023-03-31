Москва, 31 марта, 2023, 19:00 — ИА Регнум. Действия США после ареста в России американского журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича фактически является саморазоблачением. Об этом заявила 31 марта официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Мария Захарова

«Это… саморазоблачение так называемого демократического общества, которое проявляет себя, просто как либеральная диктатура», — считает представитель МИД РФ.

Захарова назвала странным, что в Соединённых Штатах не проводят собственное расследование инцидента и не пытаются выяснить причины ареста представителя американского СМИ. Вместо этого в Штатах «сразу переходят к угрозам, расправам в отношении российских журналистов», пояснила представитель МИД.

«Если эта логика продолжится в публичном пространстве, они посеют бурю», — уверена Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта в Екатеринбурге был арестован по обвинению в шпионаже журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович. Его дело расследуется под грифом «совершенно секретно». Известно, что американец не признаёт своей вины.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер назвала дело Гершковича приоритетом президента США Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Гершкович был задержан за шпионаж с поличным, когда собирал по заданию сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса.