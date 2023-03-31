Нью-Йорк, США, 31 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Высказывания американских политиков и представителей других стран Запада о якобы имеющемся у них желании достичь мира на Украине и одновременно — о недопустимости прекращения огня являются «апофеозом лицемерия», заявил 31 марта постпред России в ООН Василий Небензя.

Un.org Постоянный представитель России при ООН и в Совете Безопасности ООН Василий Небензя

«Апофеозом их лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

Мир на Украине, к которому западные политики якобы стремятся, уже давно наступил бы, если бы США перестали накачивать ВСУ оружием, добавил он.

Как сообщалось ранее, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не поддерживает немедленное установление перемирия на Украине, поскольку это было бы в интересах Москвы. Также западные политики отмечали, что до начала мирных переговоров ВСУ должны улучшить свое положение на поле боя, а Запад — помочь им в этом.

Заявления, подобные тому, что сделал Блинкен, свидетельствуют, что Запад заинтересован вовсе не в мире на Украине, а в продолжении военных действий, отметил в свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее 31 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал объявить перемирие на Украине без права перемещения техники и перегруппировки войск. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк ответил, что в Киеве это предложение отвергают, поскольку не хотят давать ВС России «права» оставаться на территориях ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.