Белый дом: Байден получил информацию о выдвижении обвинений в адрес Трампа через СМИ

Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден получил информацию о выдвижении обвинений в адрес своего предшественника Дональда Трампа через американские СМИ. Об этом 31 марта заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Джо Байден Сергей Корсун © ИА REGNUM

«Мы все, включая президента, узнали об этих новостях вчера (в четверг — прим. ИА REGNUM) точно так же, как и любой другой американец, то есть из сообщений СМИ», — сказала она в ходе брифинга на борту самолёта президента США на пути в штат Миссисипи.

Ранее американский лидер отказался комментировать сведения о выдвижении уголовного обвинений в адрес своего предшественника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нью-Йорке большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Прокуратура Манхэттена намерена предъявить экс-президенту обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с бизнес-мошенничеством. Обвинения будут официально оглашены после явки политика в суд.

Предположительно, дело касается предполагаемого романа Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс и уплаты ей крупной суммы за молчание об этом в ходе предвыборной кампании. Сам Трамп назвал обвинения политическим преследованием. По информации СМИ, политик пытается заручиться поддержкой конгрессменов.

Адвокат политика Джо Такопина также рассказал, что Трамп не пойдет на сделку со следствием о признании вины, вероятность этого нулевая.