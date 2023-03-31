Небензя: желание Запада нанести России стратегическое поражение требует принятия военных мер

Штат Нью-Йорк, США, , 18:28 — REGNUM Заявления западных политиков о желании нанести России стратегическое поражение требуют от Москвы принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности, в том числе в военной сфере, заявил 31 марта постпред России в ООН Василий Небензя.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя © Zuma\TASS

«Именно в этом направлении идут озвученные президентом России меры, которые так напугали режим Зеленского и его западных спонсоров», — сказал Небензя на заседании Совбеза ООН.

В феврале 2023 года в послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что западные элиты перестали скрывать: их целью является нанесение России стратегического поражения, и они хотят покончить с существованием российского государства.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что западные политики, открыто декларирующие желание нанести России стратегическое поражение, решили, судя по всему, «перенять печальный опыт Наполеона и Гитлера».