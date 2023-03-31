Небензя: Россия не нарушает международных обязательств при размещении ТЯО в Белоруссии

Москва, , 18:15 — REGNUM Россия не нарушает международных обязательств при размещении тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Об этом 31 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Василий Небензя Minpromtorg.gov.ru

«Мы выстраиваем взаимодействие с Белоруссией, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия», — сказал Небензя.

Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который указал на то, что Россия ядерное оружие не передаёт.

По его словам, речь идёт о передаче Белоруссии комплекса «Искандер-М», переоборудовании белорусских самолётов и обучении экипажей, а также строительстве специального хранилища для ТЯО на территории республики, которое будет находиться под контролем России.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, Москва надеется, что НАТО осознаёт серьёзность ситуации, связанной с размещением российского ядерного вооружения в Белоруссии.

В белорусском МИД заявили, что размещение ядерных боезарядов на территории республики без передачи Минску контроля за ними, а также доступа к соответствующим технологиям, не противоречат Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).