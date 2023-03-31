Небензя назвал заявления США о недопустимости прекращения огня апофеозом лицемерия

Москва, , 18:18 — REGNUM Мир на Украине давно бы наступил, если бы Соединённые Штаты Америки перестали поставлять Киеву вооружение. Об этом 31 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности организации.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, заявления Вашингтона о недопустимости прекращения огня не что иное, как апофеоз лицемерия.

«Апофеозом их (коллективного Запада — прим.) лицемерия можно назвать попытки выставить себя поборниками мира на фоне непрекращающейся подпитки киевского режима оружием и звучащих из Вашингтона и европейских столиц заявлений о недопустимости прекращения огня на Украине», — сказал он, акцентировав внимание на том, что подобные заявления прозвучали после выдвижения международных инициатив по урегулированию конфликта.

Небензя считает, что мир на Украине давно бы наступил, если бы Вашингтон не «накачивал» киевский режим вооружениями.

Ранее постоянный представитель России при ООН заявил, что заявления западных политиков о желании нанести России стратегическое поражение требуют от Москвы принятия всех необходимых мер для обеспечения безопасности, в том числе в военной сфере. По его словам, именно в этом направлении идут меры, которые так пугают режим Владимира Зеленского.

По его словам, заявления Вашингтона о недопустимости прекращения огня не что иное, как апофеоз лицемерия.