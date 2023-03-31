Таллин, , 18:06 — REGNUM Основополагающий акт Россия — НАТО в нынешней геополитической обстановке не имеет смысла и должен быть аннулирован, заявил 31 марта министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалду.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалду © Tomas Tkacik/Global Look Press

“Надо отметить акт, потому что мы не можем говорить о каком-либо сотрудничестве с Россией», — сказал он.

Основополагающий акт Россия — НАТО был заключен в 1997 году. Представители стран-членов НАТО заговорили о необходимости его отмены весной 2022 года, после начала специальной военной операции России на Украине.

Летом 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что акт, хотя фактически и не функционирует, юридически по-преднему продолжает действовать. При этом страны НАТО уже давно нарушают множество его статей, прежде всего в части постоянного размещения войск в восточноевропейскимх странах, отметил Лавров.

В августе 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что в альянсе «глубоко сожалеют» о прекращении сотрудничества с Россией. НАТО, по его словам, «десятилетиями» стремилось к улучшению отношений с Россией.