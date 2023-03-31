Постпред Небензя: Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей

Москва, , 18:06 — REGNUM Россия подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей. Об этом 31 марта заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Ядерный взрыв Цитата из х∕ф «На следующий день». Реж. Николас Мейер. 1983. США

«Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может победителей, что было зафиксировано в совместном заявлении лидеров России и США», — сказал он.

Ранее заявил президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились о размещении на территории Белоруссии тактического ядерного оружия. Глава российского государства заявил, что Москва передала Минску ракетный комплекс 9К720 «Искандер», способный нести ядерный снаряд. По словам Путина, ядерное оружие будет размещено в рамках соответствующих международных обязательств.

В свою очередь официальный представителя МИД РФ Мария Захарова отметила, что неадекватная реакция некоторых стран Запада на решения относительно развития взаимодействия России с Белоруссией в военной ядерной сфере не может не вызывать недоумения. Она подчеркнула, что страны НАТО на протяжении долгих десятилетий придерживаются концепции «совместных ядерных миссий», напомнив о развёрнутом в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции ядерном оружии, которое принадлежит США.