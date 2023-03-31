В Хельсинки не видят причин для беспокойства России из-за членства Финляндии в НАТО

Хельсинки, , 18:17 — REGNUM Глава минобороны Финляндии Антти Кайкконен уверен, что вступление страны в НАТО не вызовет беспокойства у России.

Финляндия и НАТО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Членство в НАТО — это оборонительное решение для Финляндии. Мы хотим обеспечить собственную безопасность, мир, свободу», — сказал он в комментарии общественной телерадиовещательной корпорации YLE.

Он выразил надежду, что Москва будет оценивать финскую позицию в альянсе прежде, чем предпринимать ответные шаги. Однако министр обороны допустил, что Россия может отреагировать на вступление Финляндии в НАТО.

«Но я думаю, что у России нет причин для беспокойства, потому что, я хочу ещё раз подчеркнуть, решение вступить в альянс продиктовано исключительно оборонительными соображениями», — добавил Кайкконен.

Глава финского внешнеполитического ведомства Пекка Хаависто также не думает, что членство Финляндии в Североатлантическом альянсе вызовет реакцию со стороны Москвы.

«Никакой драматической реакции в отношении Финляндии не наблюдается…» — сказал он, добавив, что власти продолжат контролировать ситуацию в воздушном пространстве, на сухопутных и морских границах.

Ранее Генассамблея парламента Турции одобрила вступление Финляндии в состав Североатлантического альянса. Результаты голосования огласил вице-спикер парламента Хайдар Акар. По его словам, заявку Финляндии поддержали 276 депутатов, предложение принято.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта членство Финляндии в военно-политическом блоке одобрил парламент Венгрии. Таким образом, Турция стала последней из стран — членов НАТО, проголосовавших за вступление Финляндии в альянс.

Глава правящей фракции в парламенте Венгрии Мате Кочиш, который ссылается на письма от финнов и финских политиков, заявил, что жители Финляндии после вступления страны в Североатлантический альянс опасаются эксплуатации со стороны США для отстаивания своих интересов против России.