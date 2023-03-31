Жительница Петербурга Дарья Трепова, задержанная 3 апреля за убийство военкора Владлена Татарского, ранее уже попадала в поле зрения полиции, сообщает ТАСС. В день начала специальной военной операции на Украине Трепова участвовала в несанкционированном антироссийском митинге и подверглась административному аресту. Это подтверждают данные из картотеки Красносельского районного суда и горсуда Санкт-Петербурга.

Иван Шилов ИА REGNUM Дарья Трепова

Еще ранее, в конце 2021 года Трепову задерживали во время акций в поддержку Фонда борьбы с коррупцией (организация, деятельность которой запрещена в РФ), основанного Алексеем Навальным (признан террористом и экстремистом).

Всего через полтора года сторонница ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Трепова стала исполнительницей теракта, скорее всего, спланированного спецслужбами Украины. По сообщению Национального антитеррористического комитета, именно украинская разведка активно работала с агентурой из числа сотрудников и сторонников структур Навального.

С Треповой, как сообщается, работали некие украинские журналисты, которые давали ей задания, а за их выполнение потом платили. В основном требовалось передавать из рук в руки посылки. По пока официально не подтвержденным данным (которые приводит НТВ), Трепову завербовал Роман Попков — до 2009 года активист Национал-большевистской партии (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Впоследствии Попков работал в медиаструктурах Михаила Ходорковского (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и в основанной Ходорковским организации «Открытая Россия» (организация, признанная в РФ нежелательной).

2 апреля Трепова отправилась в кафе на Васильевском острове, где проходила творческая встреча Владлена Татарского, чтобы передать очередную посылку. На встрече террористка представилась студенткой Академии художеств, попросив разрешения подарить военкору статуэтку. После вручения подарка Трепова покинула заведение, а вскоре в баре прогремел взрыв. Татарский погиб на месте, ещё 32 человека получили ранения, многие — тяжелые.

Сообщается, что Трепова некоторое время «вела» будущую жертву — 28 марта она была замечена среди зрителей на встрече с Татарским в Российском новом университете в Москве.

В СМИ также появилась информация, что террористка вечером 2 апреля планировала покинуть Россию и перебраться на Украину через третьи страны. На эту дату у Треповой были приобретены билеты в Узбекистан. Однако в аэропорт она не поехала, решив пересидеть на снятой квартире. Утром 3 апреля ее задержали.

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«Человек, так и не повзрослевший»

«На кадрах допроса видно, что она совершенно не отдаёт себе отчёта в том, что она говорит и делает. Такое впечатление, что перед нами слабоумный или человек, так и не повзрослевший», — сказал ИА REGNUM политолог Армен Гаспарян.

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В отличие от воюющих на стороне ВСУ идейно мотивированных боевиков-неонацистов из т. н. «Русского добровольческого корпуса» (совершивших 2 марта нападение на Брянскую область) Трепова производит впечатление объекта разработки, отмечают эксперты. Дарья родилась в интеллигентной семье, училась на отлично, окончила художественную школу в Пушкине, училась на экономическом факультете СПбГУ, отмечает RT. При этом по завершении университета ей не удалось реализовать себя в профессии.

Идеологически Трепова причисляет себя к экоактивистам и радикальным феминисткам, особо интересуется ЛГБТ-повесткой. Судя по ныне закрытым аккаунтам в соцсетях, состоит минимум в двух группах, связанных с алкоголизмом и наркоманией, а также интересовалась темой онкологии. В микроблоге признавалась, что часто думает о суициде — «от 20 до 150 раз в день».

Люди из подполья

Трепова — типичная представительница маргинальной или стремительно маргинализующейся среды, гораздо более узкой и специфической, чем просто прозападно или либерально настроенные граждане, выходившие в 2011–2012 году на протестные митинги, полагают эксперты.

«В Санкт-Петербурге голосование за либерально-западнический курс традиционно выше, чем в целом по стране, что можно объяснить в том числе и географическим расположением «окна в Европу», — отмечает петербургский политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, — Но в данном случае мы имеем дело с людьми определенного мировоззрения».

Они не представляют собой социальной силы и часто не входят ни в какие организации — как отмечает Солонников, тот же ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) достаточно давно не проявлял себя в Петербурге, — но представляют собой определенную субкультуру политического подполья. К которой явно и принадлежит Трепова и ее ближайшее окружение.

Со своим мужем, активистом незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Дмитрием Рыловым, Трепова практически не живет вместе, но ранее они часто посещали акции несистемной оппозиции, в том числе антироссийский митинг в феврале прошлого года, после которого оба были арестованы. Сейчас Рылов скрывается за границей (предположительно, в Грузии) от частичной мобилизации.

Александр Гальперин/РИА Новости Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального (признан террористом и экстремистом)

«Навальный был их безусловным лидером»

ЛПР в своем Telegram-канале официально открестилась от действий Треповой, подчеркнув, что она никогда не была членом партии. Вместе с тем эта незарегистрированная структура уже 25 февраля 2022 года выступила резко против проведения Россией специальной военной операции по защите Донбасса. Активисты ЛПР, как было сказано выше, участвовали в антироссийских митингах. Председатель партии, известный как Ярослав Конвей, почти за год до начала СВО уехал в Армению, уклонившись от явки в военкомат.

«Это очень закрытое радикальное сообщество», — отметил в комментарии ИА REGNUM бывший юрист ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) Виталий Серуканов.

Либертарианская идеология подразумевает последовательный либерализм в экономике (свободный рынок с исключением социальных обязательств государства) и минимальное влияние государства на жизнь общества. У некоторых идеологов расколотой на две фракции ЛПР — например у признанного иноагентом и живущего сейчас в Бразилии Михаила Светова — сложные отношения с «тусовкой Навального». Но рядовой актив и «навальнисты» — это одна и та же среда, отмечают эксперты. Петербург не исключение.

«Здесь можно смело ставить знак равенства, потому что либертарианская тусовка всегда была вхожа в навальнистскую, — пояснил Серуканов. — Они всегда придерживались курса ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента). И Навальный был их безусловным лидером».

Соратники Навального — признанные иноагентами Мария Певчих, Леонид Волков, Георгий Албуров и прочие — давно перебрались в Европу (в случае Певчих — еще с 2006 года) и лоббируют антироссийские санкции. Навальнисты, по сути, одобрили и теракт, в котором погиб Владлен Татарский.

Показательно, что экс-руководитель сети региональных штабов Навального (признаны экстремистской организацией) Леонид Волков в своем блоге призвал не сопереживать пострадавшим посетителям кафе, где произошел взрыв, так как «случайных людей там не было», а «выбор места и времени очень правильный».

«Коллеги», оставшиеся в России, будут использоваться иностранными спецслужбами для экстремистских выступлений либо для совершения терактов, подобных убийству Владлена Татарского, указал Серуканов.

«Такие, к сожалению, есть — думаю, человек 150–200 таких наберётся легко», — полагает Гаспарян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Навальный (признан террористом и экстремистом) и Леонид Волков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) на шествии памяти Бориса Немцова

Радикальное крыло и его куратор

В том, что касается диверсий, ставка, вероятнее всего, будет делаться и делается, конечно, не столько на либеральных блогеров, сколько на людей из радикально-националистической субкультуры.

«Конечно, наиболее активная часть этого «движа» уже давно сидит — не за границей, а отбывает наказание. Это значительная часть тусовки Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак, это питерские неонацисты из БТО («Боевой террористической организации»), это ультраправая группа «Спас», которая взорвала Черкизовский рынок, и так далее, — отмечает Гаспарян. — На свободе есть какой-то их процент, но многие давно отошли от дел, хотя это и не значит, что их оставят в покое». Нет сомнений, что находящееся за границей ядро ФБК (организация, деятельность которой запрещена в РФ, НКО, выполняющая функции иностранного агента) и другие несистемные оппозиционеры попытаются задействовать этот актив, частично воюющий в рядах «Интернационального легиона» ВСУ, частично оставшийся в России, считает собеседник.

Тусовка так называемой несистемной оппозиции стала питательной средой не только для экстремизма, но и для акций прямого террористического действия, отмечает Серуканов. Западные спецслужбы отдают себе отчет в том, что массового протестного движения ни на либеральной, ни на либертарианской, ни на ультранационалистической основе создать не получится, просто в силу личных качеств активистов и их радикализма, подчеркнул эксперт. Поэтому активистов несистемной оппозиции продолжат использовать для совершения террористических актов.

Известно, что сбежавший в 2014 году и живущий в Киеве экс-депутат Илья Пономарев (признан террористом и экстремистом, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) претендует на роль организатора наиболее радикальных сил несистемной оппозиции. Но рекламируемые им проекты («Национальная республиканская армия», якобы ответственная за убийство журналиста Дарьи Дугиной, легион ВСУ «Свобода России» и т.п.) больше походят на фейковые или виртуальные структуры.

Serg Glovny/Zuma/TASS Илья Пономарёв (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, признан террористом и экстремистом)

Реально проявивший себя во время диверсионного рейда в Брянскую область «Добровольческий корпус» напрямую подчиняется отнюдь не Пономареву, а командованию теробороны ВСУ. За терактом, в котором погибла Дугина, также стоит Киев, о чем говорил и представитель Кремля Дмитрий Песков. Как полагает юрист Илья Ремесло, теракты, жертвами которых стали Дарья Дугина и Владлен Татарский, равно как и взрыв на Крымском мосту в октябре 2022 года, курирует начальник Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов.

«То, что оставшихся в России несистемных оппозиционеров будут использовать и дальше, — очевидно, — резюмирует Гаспарян. — Дальше уже вопрос сознательности людей: одно дело, когда ты выходишь на какую-то акцию «за всё хорошее, против всего плохого», и другое, когда ты переходишь в терроризм. Наверное, надо быть совершенно безмозглыми, чтобы так делать, но российская оппозиция во многом такова».