Врио губернатора Омской области Хоценко представлен в новой должности
Омск, 31 марта 2023, 18:03 — REGNUM Назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко 31 марта представили в региональном правительстве, сообщает Омск-информ.
В ходе выступления Хоценко признался, что его жена не хотела переезжать из Донецка в Омск, но потом согласилась.
«Жена согласилась со мной переезжать. Сначала ругалась, потом говорит — поеду и всех детей заберём. Так что будем в самое ближайшее время омичами», — сказал новый руководитель региона.
Он выразил надежду, что «омская земля примет» его, и удастся «сделать жизнь омичей лучше».
«По крайней мере, приложу все усилия», — заверил Хоценко.
Экс-губернатор Александр Бурков попрощался с регионом, перечислив всё, что было сделано властями за пять лет его работы в должности главы субъекта.
Как сообщало ИА REGNUM, Хоценко представил членам правительства Омской области полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Новый врио губернатора региона был назначен 29 марта решением президента России Владимира Путина.
Хоценко является выпускником четвёртого потока так называемой школы губернаторов и финалистом кадрового конкурса «Лидеры России» сезона 2018–2019 годов. Он имеет опыт работы в новых регионах, 8 июня 2022 года возглавил правительство ДНР.