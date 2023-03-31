Омск, , 18:03 — REGNUM Назначенного временно исполняющим обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко 31 марта представили в региональном правительстве, сообщает Омск-информ.

Временно исполняющий обязанности губернатора Омской области Виталий Хоценко © Алексей Мальгавко/РИА Новости

В ходе выступления Хоценко признался, что его жена не хотела переезжать из Донецка в Омск, но потом согласилась.

«Жена согласилась со мной переезжать. Сначала ругалась, потом говорит — поеду и всех детей заберём. Так что будем в самое ближайшее время омичами», — сказал новый руководитель региона.

Он выразил надежду, что «омская земля примет» его, и удастся «сделать жизнь омичей лучше».

«По крайней мере, приложу все усилия», — заверил Хоценко.

Экс-губернатор Александр Бурков попрощался с регионом, перечислив всё, что было сделано властями за пять лет его работы в должности главы субъекта.

Как сообщало ИА REGNUM, Хоценко представил членам правительства Омской области полпред президента в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. Новый врио губернатора региона был назначен 29 марта решением президента России Владимира Путина.

Хоценко является выпускником четвёртого потока так называемой школы губернаторов и финалистом кадрового конкурса «Лидеры России» сезона 2018–2019 годов. Он имеет опыт работы в новых регионах, 8 июня 2022 года возглавил правительство ДНР.