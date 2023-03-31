Читайте все новости о заморозках и подготовке к зиме в трансляции ИА REGNUM .

На этом фоне в России идет подготовка к началу отопительного сезона.

Гидрометцентр России прогнозирует на ближайшую неделю наступление заморозков в Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья. Дневная температура воздуха опустится примерно до +15 градусов.

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Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила о готовности подключить отопление 90% жителей Новосибирска. Компания готова принимать заявки на подключение к теплоснабжению до официального начала отопительного сезона. Об этом в официальном письме мэру города Анатолию Локтю сообщил директор новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков.

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Власти Хабаровского края на подготовку к зиме выделили 35,6 млрд рублей. Из них 30,6 млрд — на обслуживание объектов энергосистемы и поставку топлива на ТЭЦ, а 5 млрд рублей — на ремонт жилфонда, коммунальных сетей и закупку энергоресурсов.

Читайте также: Образовательные учреждения Читы подготовили к отопительному сезону

Власти Читы сообщили о готовности образовательных учреждений столицы Забайкалья к отопительному сезону.

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На завершение подготовки к зиме Могочинскому району Забайкалья требуются ещё около пяти миллионов рублей.

Закончившееся климатическое лето в Чувашии в первой половине сентября плавно переходит в «бабье лето».

Об этом: Подготовка к отопительному сезону в Северной Осетии идёт без сбоев

В Северной Осетии завершаются работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему сезону. В настоящее время в отдельных районах республики уровень подготовки приближается к отметке 100%, а в целом по республике — превышает 75%, сообщили 3 сентября в пресс-службе министерства ЖКХ, топлива и энергетики.

В Северной Осетии завершаются работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему сезону. Алагирский район. mingkh.alania.gov.ru

Читайте подробнее: Отопительный сезон в Карелии могут начать раньше обычного

Отопительный сезон в Республике Карелия может начаться раньше обычного срока из-за пандемии и грядущих заморозков. Об этом 3 сентября на своей странице в социальной сети заявил глава республики Артур Парфенчиков . Однако погодные условия на севере и юге республики сильно различаются.

Об этом: На территорию Прикамья началось вторжение арктического воздуха

Согласно метеопрогнозу, заток холода продолжится до 4 сентября. Самым холодным днем недели ожидается 3 сентября с максимальной температурой +15°С. При этом самые низкие ночные минимумы ожидаются 4−5 сентября. В эти дни на севере и востоке региона прогнозируют заморозки до — 2 °C.

В Пермском крае заметно похолодало. Со 2 сентября началось вторжение арктического воздуха, сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

В Петербурге техническая готовность отопительных систем жилых домов к зимнему периоду и началу отопительного сезона составляет 100%. Об этом заявили в Смольном.

О готовности к отопительному сезону отчитались еще ряд населённых пунктов Забайкалья. minenergo.75.ru

По сообщению пресс-службы ведомства, с 4 по 6 сентября местами по области столбик термометра может опуститься до минус двух градусов ниже нуля.

Понижение температуры воздуха на поверхности почвы до минус двух градусов мороза ожидают в Самарской области. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В Северной Осетии завершаются работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему сезону. Алагирский район. mingkh.alania.gov.ru

Читайте также: В Омской области ожидается резкое похолодание

Омская область 3 сентября окажется в тылу циклона, температура воздуха в регионе значительно понизится. Об этомсообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Жителей Томской области предупредили о непогоде. В том числе в регионе прогнозируется понижение температуры воздуха.

Об этом: Дожди и похолодание идут на Алтай

Также синоптики не исключают похолодания.

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Ураган, поваливший башенные краны в Тюмени, направился в Сибирь. В конце дня 3 сентября и сутки 4 сентября в отдельных районах Алтайского края ожидаются дожди, грозы и град. По югу и востоку — сильные дожди. Местами порывы ветра достигнут 20−22 м/с.

По сообщению пресс-службы ведомства, с 3 сентября по 4 сентября текущего года местами в Башкирии ожидается понижение температуры воздуха до минус трех градусов мороза.

Понижение температуры до минус трех градусов мороза ожидается в Башкирии. Об этом 3 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Об этом: В Забайкалье ожидаются заморозки

Забайкальские спасатели предупреждают о резком похолодании. Как сообщает ГУ МЧС РФ, 3 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 °C. При такой температуре вероятны повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Подробности в материале: Власти Хакасии пообещали следить за ценами на уголь

«Если будут завышения цен, информация о нарушениях будет передаваться в правоохранительные органы», — отметил он.

Между тем, обращаясь к главам городов и районов, глава Хакасии Валентин Коновалов поручил следить за тем, чтобы цены на покупку и доставку угля соответствовали среднерыночным.

Отопительный сезон близится в Хакасии. Как сообщили в республиканском правительстве, по состоянию на 3 сентября готовность жилфонда республики к зиме составляет 86%, коммунального комплекса — 85%. Тепло‑ и водопроводные сети готовы к холодам на 90%.

Отопительный сезон в Пскове начнётся не раньше конца сентября. Об этом сообщил на совещании в администрации директор Псковских тепловых сетей Игорь Максимов, сообщает Псковское агентство информации. Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону составляет 80,7%.

Сильная жара, установившаяся в последние несколько дней в Карачаево-Черкесии, скоро сменится ливнями с градом и шквалистым ветром. Погода может сильно измениться уже в конце нынешней недели, МЧС по региону объявило штормовое предупреждение.

Об этом: Жителей Татарии предупредили о возможных заморозках и тумане

На территории Татарии ночью и днем 4 сентября ожидается туман, в пониженных местах рельефа возможны заморозки до 0 градусов.

Ульяновские спасатели отмечают, что в регионе объявляется оранжевый уровень опасности:

Уровень готовности коммунального комплекса Московской области к отопительному сезону составляет порядка 90%, сообщает пресс-служба министерства энергетики области. Все работы по проверке котельных и теплосетей планируют завершить к 15 сентября.

АО «Газпром газораспределение Курган» прекратит подачу «голубого топлива» в связи с заменой пункта редуцирования газа.

В Кургане десятки многоквартирных домов и частных домовладений отключат от газоснабжения в течение дня. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Читайте подробнее: В Краснокаменском районе Забайкалья к отопительному сезону не готовы

Зампредседателя правительства Забайкалья Андрей Гурулев проинспектировал отопительные объекты Краснокаменского района и оценил их готовность к холодному сезону как низкую.

Аномальная жара наступит в нескольких южных регионах России в ближайшие дни, сообщил 4 сентября журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд .

Об этом: На Колыме стартует отопительный сезон

В Магадане с 4 сентября стартует отопительный сезон. На подготовку из всех источников финансирования поступило 959,4 млн рублей.

Сибирская генерирующая компания (СГК) попросила новосибирцев поучаствовать в интерактивном опросе: хотят ли они подключить тепло уже сегодня. В первые часы работы опросного сервиса 59% жителей Новосибирска высказались за подключение тепла, сообщили ИА REGNUM в СГК.

Об этом: В Ульяновской области продлили особый противопожарный режим

Пока одни регионы готовятся к заморозкам, в Ульяновской области продлевают особый противопожарный режим.

Читайте также: В Хакасии ожидаются заморозки

Синоптики прогнозируют в Хакасии заморозки и сильный ветер с грозами.

В Туве объявлено экстренное предупреждение в связи с ухудшением погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, опасные метеорологические явления могут спровоцировать возникновение чрезвычайных ситуаций.

По состоянию на 4 сентября 5469 многоквартирных домов Омска готовы к приёму тепла. Это 95%. Также к зиме подготовлены все объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта, заверили в мэрии.

В Северной Осетии завершаются работы по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к предстоящему осенне-зимнему сезону. Алагирский район. mingkh.alania.gov.ru

Подробности в материале: Жители Приангарья предупреждают об ухудшении погоды

В Иркутской области в течение ближайших суток вероятно ухудшение погодных условий. Как сообщает сегодня, 4 сентября, сайт регионального управления ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 сентября ночью в западных районах, днём в западных, северо-западных, центральных, южных районах местами ожидаются ливневые дожди, порывы западного, северо-западного ветра 15−20 м/с, местами по области грозы.

Читайте также: В Новосибирской области ожидаются первые заморозки

В Новосибирскую область пришло похолодание. Снижение температуры новосибирцы ощутили уже накануне вечером. Синоптики уточняют, что в ближайшие дни температура может уйти в минус.

Читайте также: В Башкирии зафиксирован новый абсолютный минимум температуры воздуха

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 04 сентября на метеостанции Уфа-Дема было зафиксировано понижение температуры воздуха до +1,2°С.

Абсолютный минимум температуры воздуха был перекрыт ночью 4 сентября на одной из метеостанций в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба Башкирского управления по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

Читайте также: Мэр Новокузнецка сообщил дату начала отопительного сезона

В Новокузнецке отопительный сезон начнётся раньше обычного. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов в своём Instagram. В первую очередь к теплу будут подключены учреждения социальной сферы: больниц, школ, детских садов, а далее — жилой фонд. Подключения начнутся с 9 сентября.

До 6 сентября в районах Якутии должны запустить отопление во всех социальных, образовательных и медицинских учреждениях.

«Ситуация значительно лучше, чем мы вчера видели в селах Краснокаменского района. Рассчитываем, что все пройдет без форс-мажоров, зима будет без серьезных проблем», — подчеркнул чиновник.

Заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Гурулев называл удовлетворительным состояние котельных в регионе накануне отопительного сезона. Его слова цитирует пресс-служба забайкальского губернатора.

Губернатор Сергей Морозов обсудил со специалистами департамента лесного хозяйства Минприроды прохождение пожароопасного периода в лесах Ульяновской области. mpr73.ru

Читайте также: Обильные дожди разрушили большое количество дорог в Забайкалье

«В этот раз начались обильные дожди, мы уже не смогли справиться. Начали совсем тонуть, обратились в администрацию Читинского района, они организовали нам помощь, откачку воды», — пояснил житель села Засопка Александр Попов .

Обильные дожди стали настоящим бедствием в Забайкалье, разрушив большое количество дорог Читинского района. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, напряженная ситуация с затоплением улиц сложилась в селе Засопка.

Губернатор Сергей Морозов обсудил со специалистами департамента лесного хозяйства Минприроды прохождение пожароопасного периода в лесах Ульяновской области. mpr73.ru

Читайте также: В ряде регионов Поволжья ожидаются заморозки

В нескольких регионах Приволжского федерального округа в выходные ожидаются заморозки. Так, 5 сентября ночные заморозки прогнозируют в Ульяновской и Саратовской областях, температура воздуха может снизиться до — 1 °C. 5 и 6 сентября заморозков ждут в Пензенской области и Башкирии, где ночью столбики термометров могут опуститься до — 2 °C.

Читайте также: В Удмуртии ожидаются заморозки

В Удмуртии в предстоящие выходные дни ожидаются ночные заморозки. Синоптики отмечают, что на характер погоды ближайших дней будет влиять обширный антициклон.

На территории Татарии ночью 5 и 6 сентября прогнозируются заморозки на почве и в воздухе до — 2 градусов. В связи с этим в республике объявлено штормовое предупреждение.

Подробности в материале: В Красноярском крае ожидаются заморозки

5−7 сентября в центральных и южных районах Красноярского края прогнозируются заморозки до — 2 ⁰С в воздухе и на поверхности почвы.

Готовность Ростовской области к старту отопительного сезона оценивается на 90%. Об этом сообщил исполняющий обязанности министр жилищно-коммунального хозяйства региона Михаил Полухин .

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в некоторых северо-восточных районах ожидается небольшой дождь. Ветер местами порывистый.

Понижение температуры воздуха ночью до — 2 °C ожидается в Башкирии. Об этом 4 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

В Новокузнецке отопительный сезон стартует раньше обычного, сообщил в своём аккаунте в Instagram глава города Сергей Кузнецов . По его словам, первые заморозки возможны уже через две недели.

По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 6 августа местами по области столбик термометра может опуститься до минус двух градусов ниже нуля.

Понижение температуры до двух градусов мороза ожидается в Самарской области. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Подробности в материале: В Башкирии ожидаются заморозки до —2°С

По сообщению пресс-службы ведомства, с 6 сентября по 7 сентября в ночное и утреннее время в Башкирии местами ожидается понижение температуры до — 2 °C.

Заморозки до минус двух градусов мороза ожидаются ночью в Башкирии. Об этом 5 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

На Северном полушарии Земли средняя температура лета почти повсюду превысила норму. На материках исключение — Индия, где облака разыгравшегося муссона не позволяют солнцу прогревать землю, и частично территория на Дальнем Востоке России.

Читайте также: На севере Красноярского края стартовал отопительный сезон

Отопительный сезон начался на севере Красноярского края — в Эвенкийском муниципальном районе, в городе Дудинка, селах Хатанга и Караул Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

По уточнённым данным синоптиков, тайфун «Хайшен» ночью 7 сентября прошёл над Японскими островами Амами префектуры Кагосима и приблизился к западному побережью острова Кюсю. Вихрь принёс на острова проливные дожди и штормовой ветер. Ночью 8 сентября он окажется над территорией Китая, несколько западнее границ Приморья.

Читайте также: В Красноярском крае выпал снег

На юге Красноярского края, в природном парке Ергаки выпал первый снег.

В Абакане (Хакасия) по состоянию на 7 сентября общая техническая готовность теплосетей к зиме составляет 93%.

Подробности в материале: В Улан-Удэ к отопительному сезону не готовы сотни домов

Готовность многоквартирных домов к отопительному сезону в столице Бурятии Улан-Удэ впервые проверяют межведомственные комиссии. К настоящему времени они проверили более 1,9 тыс. жилых зданий, что составляет 88% от общего числа домов, подключенных к централизованному теплоснабжению. Из них к зиме оказались готовы 1,2 тыс. или 56%. Замечания были выписаны по 703 домам (33%).

Об этом: В Ульяновской области определились с началом отопительного сезона

В Ульяновской области подготовка к зиме должна завершиться 25 сентября. Соответствующее распоряжение о старте отопительного сезона утверждено решением правительства.

Подробности в материале: В Кемерове в ближайшие дни начнётся отопительный сезон

Отопительный сезон на объектах социальной сферы в городе Кемерово начнётся в ближайшие дни. Соответствующее постановление подписал мэр Илья Середюк , передаёт корреспондент ИА REGNUM .

До 11 сентября в большинстве районов Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность — 5 класс, с дальнейшим распространением по территории региона.

В Москве ожидается последний по-летнему тёплый день. Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха 7 сентября будет доходить до +25, а вот начиная с 8 сентября жителей столицы ждут затяжные дожди и резкое похолодание.

Читайте также: В Новосибирскую область пришли заморозки

7 сентября в Новосибирской области местами при прояснении сохранятся заморозки 0…-2 °С.

Готовность Оренбургской области к отопительному сезону составляет в среднем 94%. Такую информацию во время онлайн-совещания представил министр строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Полухин, сообщает 7 сентября пресс-служба областного правительства.

Отопительный сезон в Новосибирской области может начаться «пораньше». С таким предложением на оперативном совещании сегодня, 7 сентября, выступил губернатор Андрей Травников .

В Приморье на вечер 7 сентября остаются без света объекты в пяти районах, где проживает 1950 человек. В ликвидации последствий тайфуна «Майсак» задействованы 122 бригады и 44 единицы техники.

В Чувашии в ближайшие дни сохранится летняя погода, небольшие дожди пройдут 9 сентября, а в конце недели температура упадёт до 11 градусов. Об этом ИА REGNUM сообщил автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов .

Об этом: Отопительный сезон в Барнауле начнут по заявкам

При желании социальные учреждения и жилые дома могут подключиться к отоплению до официального старта отопительного сезона в Барнауле, подав заявку в теплосетевое подразделение СГК. По данным на утро 7 сентября, запрос на подключение тепла поступил только от одной школы», — поясняют энергетики.

«На 48 участках теплосетей из 59 уже завершен монтаж трубопроводов. Работы на оставшихся не влияют на подачу тепла и завершатся до 15 сентября. В полной готовности находятся и генерирующие предприятия города.

Сибирская генерирующая компания (СГК) рассказала сегодня, 7 сентября, когда дадут тепло в квартиры барнаульцев. Как следует из официального сообщения СГК, в случае похолодания начать отопительный сезон планируется по заявкам потребителей.

По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки в регионе осадков не ожидается.

Слабые заморозки до — 1 °C ожидаются в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Подробности в материале: В Хакасии ожидаются заморозки

В земледельческой зоне Хакасии с 8 по 10 сентября ожидаются заморозки до — 2 °C.

В начале недели антициклон, медленно перемещающийся в заволжские районы, освобождает место для атмосферных фронтов атлантического циклона. На западе Европейской части, в том числе и на западе Центрального округа в начале выходных уже прошли кратковременные дожди, в Тверской и Смоленской областях дожди были сильными. А теперь еще и температура понизится, сообщает Гидрометцентр России 7 сентября.

Подробности в материале: В Омскую область идут заморозки

В Омской области с 8 по 11 сентября местами ожидаются заморозки до −0…−5°С.

8 и 9 сентября в Центральном федеральном округе с запада на восток будет перемещаться циклон, под влиянием которого в округе пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах с грозами и ветром 14−19 м/с. Ожидается понижение температуры: 8 сентября преобладающая температура воздуха ночью 11…16°, днем 15…22°, на юго-востоке до 28°; 9 сентября преобладающая температура ночью 7…14°, днем 13…20°.

Оперативный ежедневный прогноз возможного возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области. 64.mchs.gov.ru

По данным Гидрометцентра России, ночью и днем и до конца суток 7 сентября в Адыгее ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

Подробности в материале: Синоптики прогнозируют дождливую и прохладную неделю в Москве

Вся предстоящая неделя в Москве будет пасмурной, дождливой и прохладной, но после этого ожидается наступление бабьего лета, сообщил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков .

Оперативный ежедневный прогноз возможного возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Саратовской области. 64.mchs.gov.ru

По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 8 сентября 2020 года существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, всех видов транспорта, жизнеобеспечения населения, подтопление пониженных участков местности в ДФО на территории Хабаровского края, Амурской области и Еврейской АО (сильные дожди, грозы, усиление ветра до 17−22 м/с), на территории Приморского края (в южной половине края), (сильные дожди, местами грозы, в г. Владивосток и на южном побережье ожидается усиление ветра до 25−32 м/с).

В СКФО на территории Республики Северная Осетия-Алания сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 25 м/с.

В Заливе Петра Великого и на юге района м. Поворотный — м. Золотой ожидается высота волн 3−4 м, в портах южного побережья подъем уровня моря до критических отметок.

По данным Гидрометцентра России, 8−9 сентября ожидаются заморозки в Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай (температура ночью −2…−1°).

В Иркутской области 8 сентября ливневый дождь, гроза, 8−10 сентября заморозки (температура до — 3°).

8−10 сентября в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии и Туве заморозки (температура ночью до — 2°), сообщает Гидрометцентр Россиии

90 процентов многоквартирных домов Улан-Удэ проверены на готовность к зиме. ulan-ude-eg.ru

В Камчатском крае 9−10 сентября заморозки (температура ночью до — 2°), сообщает Гидрометцентр России.

Принято решение с учетом системных аварий на сетях теплоснабжения в период прохождения отопительного сезона 2019 года провести в Новосибирске совместную тренировку по устранению условных технологических нарушений в системе теплоснабжения. Такая практика была успешно опробована в Смоленске в прошлом году.

К 15 сентября весь жилищный фонд страны должен быть готов к зиме.

По данным Минстроя РФ, регионы включили в состав региональных штабов специалистов государственного жилищного надзора. Вся информация вносится в единую информационную систему мониторинга инцидентов и аварий на объектах ЖКХ. С 1 сентября в системе мониторинга будут фиксироваться инциденты и аварии на объектах ЖКХ по всем регионам без исключения. В системе мониторинга обеспечен единый унифицированный подход к классификации происшествий на объектах ЖКХ, что позволит получать корректные и оперативные данные по аварийности.

90 процентов многоквартирных домов Улан-Удэ проверены на готовность к зиме. ulan-ude-eg.ru

Во вторник, 8 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +14… +16 °С. В центральных и южных районах Красноярского края местами ожидаются заморозки до — 2 °C.

Подробности в материале: В Новосибирске отопительный сезон начинается по заявкам

Сибирская генерирующая компания (СКГ) начала подключать к теплу те объекты, от которых ранее были получены заявки. Отопление получили некоторые школы, детские сады и медицинские организации.

Напомним, что в Москве службы включают отопление осенью если на протяжении 5 дней отмечается похолодание и температура воздуха ниже +8 градусов. Обычно это период с 25 сентября по 4 октября.

В Москве на протяжении всего отопительного сезона в квартире или доме ежедневно должно быть не ниже 18 градусов, в угловых комнатах — не ниже 20 градусов.

Согласно прогнозу Гидрометцентра России, уже в ночь на 10 сентября в Якутии температура ночью может опуститься до 0 градусов.

На юге Центрального округа России 8 сентября прогнозируются сильные дожди, грозы и град.

Грозы и град ожидаются и в Краснодарском крае.

9 сентября волновой циклон принесёт в Чувашию небольшие дожди и сильный ветер, а температура снизится с +22…+27 градусов до +15…+20 градусов.

В Забайкальском крае снова местами отмечаются заморозки интенсивностью до −1…−5 °С. Об этом сказано в обзоре метеорологических условий на Дальнем Востоке за за 8 сентября 2020 г., подготовленном по материалам ДЦ ФГБУ « НИЦ «Планета » и Примпогода.ру.

Об этом: В Псковской области с устойчивым похолоданием запустят режим протапливания

В Псковской области, как только прогноз погоды на 10−15 дней будет показывать устойчивое снижение температуры, запустят режим протапливания. Если в течение пяти дней температура устойчиво будет на уровне восьми градусов, начнется отопительный сезон.

Подробности в материале: В Карелии более 90% жилфонда готово к началу отопительного сезона

В Республике Карелия более чем на 90% жилого фонда и 94% социальных объектов полностью готовы к началу отопительного сезона.

Погода ухудшается. По данным Гидрометцентра, днем 9 сентября в центральной части Сахалина ожидается сильный (15−29 мм), местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов). Кроме того, ночью 10 сентября и в последующие сутки на реках Сахалина возможны резкие подъемы уровней воды на 0,5−1,5 метра.

«Согласно постановлению администрации Беловского городского округа, с 8 сентября тепло начнут получать объекты социальной сферы: школы, больницы, детские сады, учреждения с круглосуточным пребыванием людей, — написал Курносов в своём Instagram . — С 15 по 17 сентября отопление включат в многоквартирных жилых домах».

Отопительный сезон в кузбасском Белово начинается с сегодняшнего дня, 8 сентября. Сначала тепло получат объекты социальной сферы. Об этом сообщил глава Беловского городского округа Алексей Курносов .

8 сентября ожидается ухудшение погоды и в Карачаево-Черкесии. В регионе прогнозируются сильные дожди в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20−23 м/с. По сообщению Гидрометцентра, на реках возможен подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей.

В Приамурье проверяют готовность ресурсоснабжающих организаций к предстоящему отопительному периоду. amurobl.ru

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Об этом: Резкое ухудшение погоды ожидается в Татарии

В Татарии в ближайшие сутки предупреждают об ухудшении погодных условий. Так, ночью и днем 9 сентября на территории республики местами ожидается гроза, усиления ветра до 21 м/с, локально град. Утром и днем местами сильный дождь.

Подробности в материале: В Пензенской области прогнозируют жёлтый уровень погодной опасности

На территории Пензенской области ожидается ухудшение погодных условий. Региональным Гидрометцентром прогнозируется желтый уровень погодной опасности. В предстоящие сутки местами возможна гроза с порывами юго-западного ветра до 19 м/с, ночью, 9 сентября — сильный дождь.

Читайте также: Власти Тюмени готовы дать тепло в школы и больницы

«Решение о том, когда включить тепло, зависит от администрации учреждений», — уточнил замглавы Тюмени.

Заместитель главы города Павел Перевалов уверяет, что все учреждения социальной сферы Тюмени готовы к отопительному периоду.

Тюмень готова к отопительному сезону на 90%. Об этом сообщает комитет по связям с общественностью и средствами массовой информации горадминистрации.

Читайте также: В Нижегородской области сохраняется высокая пожароопасность лесов

На территории Нижегородской области до 9 сентября включительно сохраняется высокая пожароопасность лесов и торфяников. В 39 муниципальных образованиях области сохраняется запрет на посещение лесов. Причем на территории восьми муниципалитетов установлен четвертый класс пожароопасности.

«10 и 11 сентября на территории региона местами при прояснении ожидаются заморозки до 0 …-3°С», — уточнили синоптики.

В Кемеровской области в ближайшее время ожидается похолодание. Об этом сообщил Кемеровский гидрометцентр. Так, ночью 9 сентября ожидается +2 …+7°С, местами при прояснении заморозки до — 2 °C.

В Волгограде 4385 многоквартирных домов готово к отопительному периоду. volgadmin.ru

В Чувашии 9 сентября прогнозируются неблагоприятные погодные условия, первая волна похолодания ориентировочно продлится десять дней.

В Оренбуржье в ночь на 9 сентября ожидаются заморозки, сообщает orenday.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС. Температура у поверхности почвы составит от 0 до — 2 градусов.

Заморозки в Омской области продлятся до конца рабочей недели, сообщает 12 канал Омского областного телевидения. Температура на приземном слое почвы составит до — 5 градусов, что губительно для неубранного урожая.

90 процентов многоквартирных домов Улан-Удэ проверены на готовность к зиме. ulan-ude-eg.ru

По ситуации на 7 сентября объекты топливно-энергетического комплекса Тувы подготовлены к отопительному сезону на 85%. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, ремонтные работы в котельных и на электросетях проходят по плану.

Более 85% должников — это управляющие организации и население, находящееся на прямых договорах, промышленные предприятия накопили 140 млн долгов.

Тюменцы задолжали за тепловую энергию свыше 1,1 млрд рублей. В преддверии отопительного сезона должникам погасят пени, если они произведут оплату за тепло в сентябре 2020 года, сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей компании УСТЭК.

Читайте также: В Амурской области завершается подготовка к отопительному сезону

В Амурской области подготовка к зиме вошла в завершающую стадию. К предстоящему отопительному сезону котельные готовы на 92,7%, тепловые сети — 93,6%, водопроводные сети — 94,2%, жилищный фонд — 96,0%.

Читайте также: Часть Приморья после тайфунов остаётся без света и транспортного сообщения

Прокуратура Приморья взяла на контроль ликвидацию последствий тайфунов «Майсак» и «Хайшен» в регионе. В частности, в Уссурийском, Находкинском, Партизанском городских округах, Партизанском, Надеждинском, Пограничном, Хасанском районах, где введён режим ЧС.

Читайте подробнее: В Приморье после прошедших тайфунов реки выходят из берегов и топят сёла

Из-за последствий прошедших тайфунов режим ЧС муниципального характера ввели в Партизанском, Уссурийском городских округах и Пограничном районе.

Читайте также: Новую ТЭЦ запустили в Хабаровском крае

В Советской Гавани Хабаровского края в преддверии отопительного сезона введена в эксплуатацию новая ТЭЦ. За несколько минут станция вышла на мощность в 63 МВт.

Читайте подробнее: В Хабаровске Амур доходит до критической отметки

Из-за прошедших тайфунов в Хабаровском крае движение речного транспорта по Амуру могут остановить в любой момент — вода поднимается и уже практически превысила критические отметки.

До паводка в Хабаровске, когда он станет «опасным явлением», остался один метр с сантиметром. В дома вода ещё не зашла, но огороды затопила.

В Кемеровской области сегодня, 9 сентября, тепло начало поступать в социальные объекты Калтана, Кемерова, Междуреченска, Мысков, Тайги, Топкинского, Таштагольского и Беловского районов. Также отопление включат на объектах сокультбыта в Новокузнецке. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Читайте также: В Приморье пострадавшие от трёх тайфунов аграрии получат страховку

Приморские аграрии были готовы к удару стихии — более 190 тыс. га с урожаем были застрахованы. Большая часть овощей была убрана заранее, ещё до прохождения трёх подряд тайфунов: «Бави», «Майсак» и «Хайшен».

Читайте подробнее: Школы и детсады Томска подключают к отоплению досрочно

В Томске по состоянию на 8 сентября тепло подано в 17 детских садов и в прогимназию «Кристина», где имеется дошкольное отделение. Заявки на подключение отопления подали ещё 47 дошкольных учреждений. Тепло в них будет подано в ближайшее время.

В Новосибирской области с 10 по 12 сентября местами при прояснении ожидаются заморозки 0…-2 °С. Об этом сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Западно-Сибирское УГМС: с 10 по 12 сентября местами при прояснении ожидаются заморозки 0,-2 С в Новосибирской, Томской областях и в Алтайском крае. В Кемеровской области в указанный период ожидаются заморозки 0,-3 С.

Читайте подробнее: Тысячи новосибирцев просят подождать с подачей тепла в дома

«За пять дней работы сервиса горожане дали более 11 тысяч ответов, из которых 53% — за то, чтобы подождать с подключением тепла, — уточнили в СГК. — 5 950 (53%) выбрали вариант «Нет, подождите, ещё тепло», 5 138 (46%) — «Да, включайте, мне холодно». Часть респондентов отнеслась к вопросу индифферентно: 94 ответа «Мне все равно, решайте сами».

Сибирская генерирующая компания (СГК) сообщила итоги опроса жителей Новосибирска о сроках начала отопительного сезона. По данным на 14:00 (время местное) сегодня, 9 сентября, проголосовали 11 182 человека.

Об этом: Жителей Алтайского края предупредили о заморозках

Такое понижение температуры ожидается в некоторых западных территориях Алтайского края. В регионе по этой причине даже объявлено штормовое предупреждение.

В Алтайском крае 11 и 12 сентября возможны заморозки до — 2 °C. Об этом сегодня, 9 сентября, предупреждают алтайские спасатели. Также, по данным сайта регионального МЧС, заморозки до — 2 °C возможны также предстоящей ночью.

Первоочередным вопросом глава государства назвал готовность объектов энергетики и системы ЖКХ к отопительному сезону.

«Надеюсь, что зима нас врасплох не застанет», — сказал Путин.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что власти в срок подготовятся к новому отопительному сезону. Об этом он заявил 9 сентября на совещании с членами правительства, которое проходит в режиме видеоконференции.

Согласно карте, в Москве предупреждение будет действовать 22:00 10 сентября. Причина — сильный ветер с порывами до 17 м/с.

В Москве из-за сильного ветра объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Информация об этом размещена на прогностической карте предупреждений для ЦФО Гидрометцентра России.

Ремонтная программа на станциях СГК в Барнауле в 2020 году. sibgenco. online

90 процентов многоквартирных домов Улан-Удэ проверены на готовность к зиме. ulan-ude-eg.ru

Проверка нагревательных приборов и печей сотрудниками МЧС в Югре. 86.mchs.gov.ru

В четверг, 10 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +13… +15 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Первыми тепло традиционно получат социальные учреждения, среди которых школы, детские сады, больницы и т.д. Одновременно с запуском централизованной зоны теплоснабжения будут подключать ведомственные, муниципальные и другие теплоисточники. В период с 15 по 30 сентября предстоит начать циркуляцию от шести ТЭЦ, а также семи центральных, 18 ведомственных и 35 локальных котельных.

В Екатеринбурге отопительный сезон начнётся 15 сентября. Об этом сообщает пресс-служба «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Об этом: Спасатели Приморья отстояли село от паводка реки Раздольная

Накануне отопительного сезона рабочий день инспекторов Сибирской генерирующей компании (СГК) все чаще начинается и заканчивается в подвалах жилых домов Барнаула. Как сообщает сегодня, 10 сентября, пресс-служба СГК, 2157 многоквартирных домов Барнаула, или 75% жилого фонда города, к началу сентября подтвердили свою готовность к осенне-зимнему периоду.

Подробности в материале: Правительство РФ отметило эффективную подготовку Прикамья к зиме

Как сообщает пресс-служба администрации Прикамья, в настоящее время готовность региона к отопительному сезону составляет 97%. На подготовку к зиме выделено более 1,7 млрд рублей — это средства предприятий коммунальной сферы, местных и краевого бюджетов.

Пермский край назван в числе российских регионов, которые наиболее эффективно готовятся к зиме. Министр энергетики РФ Александр Новак в ходе доклада президенту Владимиру Путину назвал Татарию, Коми, Краснодарский край, Пермский край, Калужскую, Ленинградскую и Ростовскую области.

Об этом: На Бурятию надвигаются грозы и снег

Спасатели предупредили жителей Бурятии об ухудшении погоды. По данным Главного управления МЧС по республике, 11−12 сентября по южной половине и Прибайкалью ожидаются дожди, грозы и ветер до 20 метров в секунду.

Ожидаемый уровень «опасного явления» в Хабаровске, по прогнозам специалистов, до шести метров, река Амур выйдет к середине сентября. Но уже сейчас отмечаются подтопления на части дорог, на некоторых нет проезда.

Подробности в материале: Периодическое протапливание в Ленобласти начнется до осенних заморозков

Периодическое протапливание во всех районах Ленинградской области начнется до осенних заморозков.

В Приамурье проверяют готовность ресурсоснабжающих организаций к предстоящему отопительному периоду. amurobl.ru.

Подробности в материале: Новосибирск в ближайшие два дня подморозит

В Новосибирске в ближайшие два дня — 11 и 12 сентября — ожидаются заморозки до — 2 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Об этом: Отопительный сезон в Кызыле стартует с 11 сентября

В столице Тувы Кызыле с 11 сентября начинается отопительный период. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, мэрия приняла соответствующее постановление.

Подробности в материале: Мишустин поручил министрам контролировать вход в отопительный сезон

«Это важный вопрос», — сказал Мишустин.

Мишустин напомнил, что на совещании с президентом речь шла о подготовке объектов энергетики и ЖКХ к отопительному сезону.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проконтролировать подготовку объектов к отопительному сезону. Об этом он заявил 10 сентября на заседании правительства России.

На территории Республики Алтай в ближайшие дни ожидаются заморозки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 11−12 сентября температура местами опустится до 2 градусов мороза.

Об этом: В Перми приняли решение о начале отопительного сезона

Отопительный сезон в Перми стартует с 15 сентября. Об это на заседании штаба по подготовке к зиме объявил глава города Дмитрий Самойлов, сообщает пресс-служба мэрии.

Об этом: Жители Хакасии перейдут на новый способ оплаты отопления

С начала отопительного сезона Хакасия перейдёт на оплату коммунальной услуги по отоплению по фактическому потреблению.

Читайте также: Собянин объявил о готовности Москвы к отопительному сезону

"Осень наступает, и, как вы видите, достаточно быстро. К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. На улице уже достаточно прохладно»,

На территории Приангарья ожидается ухудшение погодных условий. В ряде мест пройдут ливни, а в горных районах — дожди с мокрым снегом, ветер усилится до 18 м/с. Из-за осадков ожидается подъём вод в реках, сообщает baikal24.

Читайте также: В Сыктывкаре начали отапливать жилфонд

В столице Коми начали подавать тепло в жилые дома. В первую очередь батареи потеплели в деревянных домах пригородных поселков.

Москва готовится к отопительному сезону. © Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин

В Архангельске подключают к теплоснабжению объекты социальной сферы — пока тепло пришло в 142 учреждения, это 86,4% от общего их числа.

В ночь на 11 сентября в Красноярске ожидаются заморозки, передаёт trk7.ru. Температура воздуха может опуститься до 0 градусов. Днём она повысится до +15 градусов.

11−12 сентября в Томской области ожидаются заморозки. Температура в отдельных местах составит 0; — 2 градуса, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Читайте подробнее: В Якутии в одном из районов до сих пор не начался учебный год

В Мегино-Кангаласском районе Якутии до сих пор не начался учебный год в школах.

Об этом: Очень сильные дожди со снегом ожидают в Приангарье

В Иркутской области в течение 11−14 сентября вновь вероятно ухудшение погодных условий. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на синоптиков, в эти дни в западных, центральных, южных и верхнеленских районах ожидаются сильные дожди, местами очень сильные дожди, продолжительные сильные дожди, в горных районах с мокрым снегом, усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с.

Читайте также: В Тюмени потеплели батареи в школах и больницах

В 2019 году отопительный сезон начался 23 сентября.

Решение о начале отопительного сезона для социальных объектов принимается руководством учреждений, напоминают в УСТЭК. Отопительный сезон для жилых домов, офисных зданий и производственных площадок Тюмени наступит после соответствующего постановления администрации города и когда среднесуточная температура воздуха на улице не будет превышать +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней.

В Тюмени в 62 школы, детские сады и больницы дали тепло. Об этом сообщает пресс-служба АО «Урало-Сибирской теплоэнергетической компании».

В Окинском районе на крайнем западе Бурятии выпал снег. Местные жители выкладывают в соцсетях фотографии заваленные снегом картофельные поля и леса.

Читайте также: Просьбы в соцсетях повлияли на ранний пуск тепла в районе Югры

«Люди просят в соцсетях о подключении того или иного дома к теплу. Тем более, как всегда, осенью растёт заболеваемость населения ОРВИ. Чтобы жильцы не мерзли, не испытывали дискомфорт, было принято решение, что запустим отопительный сезон раньше обычного», — пояснил глава Сургутского района Андрей Трубецкой .

В Сургутском районе ХМАО в этом году отопительный сезон начался раньше обычного — с 1 сентября. Тепло поступило не только на объекты соцкультбыта, но и в жилые дома. сообщает пресс-служба муниципалитета.

В Туве принято решение об увеличении числа семей, которые получат помощь в рамках проекта «Социальный уголь». Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, это связано со значительным снижением доходов жителей из-за пандемии коронавируса.

Читайте подробнее: Первый снег выпал в Горном Алтае

Кош-Агачский район Республики Алтай 10 сентября завалило первым снегом. Жители выкладывают в соцсетях фотографии и передают, что снегопад прошёл и в других районах, однако гораздо менее обильный.

Компания, которая отвечает за обеспечение работоспособности котельных, в преддверии начала нового отопительного сезона получила банкротный иск. Претензии появились к ЗАО «Оренбургская теплоэнергетическая компания «Коммунэнерго». Иск пока не принят судом к производству.

Читайте также: В Петербурге с 17 сентября начнется периодическое протапливание

Подробности в материале: Северный район Забайкалья готов к отопительному сезону

Отопительный зимний период в Чаре и Новой Чаре обещает пройти без ЧП. Такой вывод сделал заместитель председателя краевого правительства Андрей Гурулев в ходе рабочего визита в Каларский район. Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, вице-премьер осмотрел котельные в поселках Новая Чара и Икабья, а также в селе Чара.

Об этом: В Новосибирской области социальные объекты начали подключать к теплу

Во всех районах Новосибирской области и городе Новосибирске социальные объекты начали подключать к теплоснабжению, а в семи районах к теплу начали подключать и жилой фонд.

Читайте подробнее: На Приморье идут два ливневых циклона

Приморье ожидает очередной циклон — синоптики прогнозируют дожди и похолодание, 13−14 сентября и 16 сентября.

Подробности в материале: На Сахалине и Курилах пройдут дожди

На Сахалине и Курилах к концу следующей рабочей недели, 17−18 сентября, ожидаются очередные дожди.

В Пензе до 20 сентября должна завершиться работа по оформлению паспортов готовности многоквартирных домов к предстоящему отопительному сезону. По состоянию на 10 сентября основные источники теплоснабжения (котельные) в Пензе готовы на 87%, центральные тепловые пункты — на 90%, многоквартирные дома — на 93%, социальные объекты — на 96%.

В Чувашии на 12 дней позже обычного началась метеорологическая осень, которая обычно длится до конца октября. По прогнозу автора проекта «Погода в Чувашии» Владимира Михайлова , 19−20 сентября регион окажется под влиянием южного циклона, который не только принесёт обильные осадки, но в своём тылу может забросить арктическую воздушную массу, и тогда дожди пройдут вперемешку с мокрым снегом.

Об этом: В Воронежской области прогнозируют заморозки

Штормовое предупреждение объявлено на территории Воронежской области из-за заморозков на 12−13 сентября, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Подробности в материале: В Самарской области рассказали о подготовке к отопительному сезону

По словам министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона Василия Мишина, жилищный фонд готов к отопительному сезону на 96,6%, котельные — на 98,5%, тепловые сети — на 96,3%, а водопроводные сети — на 97,9%.

Подготовка к отопительному сезону завершается в Самарской области. Об этом 11 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Читайте также: В России зафиксирован пятикратный рост спроса на обогреватели

Спрос на обогреватели в России с начала сентября вырос на 419% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе онлайн-ритейлера Wildberries.

Читайте также: В Чувашии ожидаются дожди и снег

19−20 сентября погоду в Чувашии будет определять южный циклон, который принесёт сильные осадки и даже снег с дождём при условии поступления арктической воздушной массы.

В Ульяновской области ночью и утром 12−13 сентября местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 1 градуса.

Подробности в материале: В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

В Бурятии в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями на 12−14 сентября объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.

Всего в регионе тепло подано в 8743 домов с центральным отоплением (39,5%), 469 школ (71%), 706 детсадов (76,1%), 237 больниц (64,4%). Запуск тепла в регионе продлится до конца второй декады сентября.

Подключение к теплоснабжению социальных объектов идёт в большинстве муниципальных образований Кемеровской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве жилищно-коммунального и дорожного комплекса региона.

В селе Ленинском Еврейской автономной области осложняется паводковая ситуация на реке Амур. Потоком воды прорвало дамбу.

Читайте подробнее: В Еврейской АО спасатели эвакуировали население после прорыва дамбы

В Еврейской автономной области спасатели эвакуировали население в селе Ленинское, где прорвало дамбу.

Подробности в материале: Предприниматели в Бурятии жалуются на катастрофу с тарифами

Предприниматели Северобайкальского района Бурятии направили обращение руководству республики, в которой жалуются на катастрофическую ситуацию с тарифами на тепло. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства, за 3,5 года стоимость гигакалории практически утроилась — с 1,2 тыс. рублей до 3,5 тыс.

За прошедшие сутки, 13 сентября, наиболее интенсивные осадки отмечены в Ольхонском, Братском, Тулунском, Иркутском, Усть-Кутском, Заларинском, Нижнеилимском районах. Об этом сказано в официальном сообщении спасателей.

Подразделения ГУ МЧС России по Иркутской области переведены на усиленный вариант несения службы. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия.

В Санкт-Петербурге периодическое протапливание начнется только с 17 сентября, сообщили в Смольном. Ресурсоснабжающим предприятиям города предписано в первоочередном порядке начать подачу тепла образовательным учреждениям, учреждениям здравоохранения и социальной защиты. В настоящее время ночные температуры в Петербурге находятся на уровне +9…+11 градусов, днем +14…+16 градусов. По нормативам, этого недостаточно для включения отопления в полном объеме, хотя техническая готовность к отопительному сезону обеспечена на 100%, рапортуют чиновники.

В Хабаровском края остаётся сложной гидрологическая обстановка. Власти 14 сентября объявили о введении режима чрезвычайной ситуации в десятки районах, сказал в ходе оперативного совещания глава региона Михаил Дегтярёв .

В Ростовской области ожидается усиление ветра. Такие данные содержатся в оперативном ежедневном прогнозе Ростовского гидрометцентра на 14 сентября, передаёт ИА REGNUM .

«Мы уже третий день находимся в условиях так называемого бабьего лета. Это короткий период сухой и тёплой погоды в сентябре, — прокомментировал «НГС Новостям» пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин . — Вчера температуры повышались по области до +19… +23 °C. Еще сутки мы удержимся в условиях этой комфортной погоды. Завтра осадки мы не предполагаем. Возможно формирование туманов с ухудшением видимости до 200−250 метров».

В Новосибирске в ближайшие дни на смену солнечной и тёплой погоде придут дожди. Таков прогноз синоптиков.

Об этом: Калужские энергетики завершают подготовку к зимнему периоду

В Калужской области вступила в заключительную фазу подготовка к отопительному сезону. К чрезвычайным ситуациям и устранению последствий стихии в условиях морозов в регионе готовы оперативно-выездные бригады общей численностью личного состава порядка 800 человек. Запланировано проведение тренировок с оперативным персоналом, в том числе совместные комплексные учения с региональным управлением МЧС России и органами местного самоуправления.

Напомним, что доля расходов населения на коммунальные услуги в 2019 году увеличилась в 43 регионах России.

Также не стоит списывать со счетов ежегодное повышение тарифов ЖКХ, по которым в принципе возникают вопросы к управляющим компаниям, но четкий ответ на это получить сложно», — пояснила эксперт.

Таким образом, расходы по ЖКХ в общих расходах населения возросли по сравнению с предыдущим годом.

Здесь также стоит учесть, что российское население стало зарабатывать меньше по сравнению с предыдущими годами также по причине пандемии и потери рабочих мест.

«Доля расходов на ЖКХ растет ежегодно из года в год практически во всех регионах. В этом году в связи с самоизоляцией расходы на ЖКХ выросли еще больше: российские граждане работали из дома, а дети обучались на дому.

В повышении расходов в России на услуги ЖКХ нет ничего удивительного, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Екатерина Новикова .

Об этом: Отопительный сезон стартовал в большинстве муниципалитетов Вологодчины

На Вологодчине заврешают подключение жилфонда к теплу.

Читайте подробнее: В мэрии Челябинска назвали дату начала отопительного сезона

Именно на конец сентября синоптики прогнозируют похолодание. Впрочем, пока она примерная. Если холода придут раньше, то сроки пуска тепла пересмотрят. Одно из условий — в течение пяти суток среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов.

В Челябинске отопительный сезон может начаться 27−28 сентября. Об этом журналистам сообщили в мэрии.

Об этом: В Саранске на фоне эпидситуации досрочно начнут отопительный сезон

В Саранске планируется начать предстоящий отопительный сезон досрочно. С учетом эпидемической ситуации планируется начать подключение теплоснабжения соцобъектов — детских садов, школ и учреждений здравоохранения — с 25 сентября. Тепло в могоквартирные дома Саранска может прийти 28 сентября.

В Еврейской автономной области ввели режим ЧС регионального характера из-за сложной ситуации в селе Ленинское, где прорвало дамбу.

Об этом: В Чувашии в течение недели сохранится холодная погода

В Чувашии сегодня, 15 сентября, ожидаются кратковременные дожди, возможно — с ледяной крупой. 19 сентября в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха в Чебоксарах может оказаться ниже +8 градусов. Это означает, что может начаться отопительный сезон.

Читайте подробнее: В Хабаровске для сдерживания воды Амура строят новую дамбу

В Хабаровске уровень воды в Амуре достиг уже 5,4 метра при опасной отметке в шесть метров. Вода залила уже более 1,5 тыс. дачных участков на островах Большой Уссурийский, Кабельный и Дачный. Речные трамвайчики уже не ходят.

Подробности в материале: В Кемерове многоквартирные дома начали подключать к теплу

В Кемерове сегодня, 15 сентября, начался поэтапный запуск отопления в многоквартирных домах. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Об этом: Иркутск готовится к повадку

На реке Ушаковка в черте Иркутска ожидается повышение уровня воды до критических отметок в 210−240 см. Возможны подтопления местности в пониженных формах рельефа. Об этом сегодня, 15 сентября, со ссылкой на данные синоптиков сообщает официальный сайт городской мэрии.

Об этом: В Иркутске стартовал отопительный сезон

В Иркутске отопительный сезон уже начался. Об этом сегодня, 15 сентября, сообщает официальный сайт городской мэрии. По данным чиновников, запуск тепла осуществляется с 8:00 местного времени поэтапно: сначала будут подключены социальные учреждения, затем — многоквартирные дома.

Подробности в материале: Ливни остановили движение по Кругобайкальской железной дороге

В Иркутской области, где который день практически не перестают идти дожди, решено временно закрыть движение всех поездов по Кругобайкальской железной дороге . Как сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания , запрет действует с 14 до 20 сентября включительно: отменены все пригородные поезда, курсирующие по маршруту Слюдянка-1 — Байкал.

Читайте подробнее: В Казани объявили сроки начала отопительного сезона

В столице Татарии определились со сроками пуска тепла и старта отопительного сезона. Исходя из погодных условий, тепло в дома горожан начнут пускать 21 сентября.

Средний процент готовности Оренбургской области к отопительному сезону, по состоянию на 14 сентября, превышает 97%. В 14 муниципальных образованиях выполнен весь комплекс работ по подготовке к зиме жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Режим ЧС регионального характера объявлен в ЕАО в связи с ситуацией в Ленинском районе. eao.ru

09:42 15.09.2020

В Перми 15 сентября начался запуск тепла. В первую очередь теплоподача происходит на социальные объекты — школы, детские сады и учреждения дополнительного образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии.

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Подробности в материале: В Перми стартовал отопительный сезон

10:39 15.09.2020 Отопительный сезон в Псковской области начнется в первую очередь с социальных учреждений. Директора детских садов и школ могут подать заявку, чтобы отопление включили сразу, не дожидаясь низких среднесуточных температур. Читайте также: Отопительный сезон в Псковской области начнется с соцучрежедний

11:12 15.09.2020 Условной датой начала отопительного периода в Башкирии считается 21 сентября. Об этом 15 сентября сообщил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Николай Ельников на оперативном совещании в правительстве региона. По его словам, фактическая же дата начала включения отопления в жилом фонде будет определяться в соответствии с реальными погодными условиями. Об этом: В Башкирии назвали возможную дату начала отопительного сезона

11:41 15.09.2020 В Калужской области 21 сентября начнётся подача тепла в социальные учреждения. В числе первоочередных объектов — детские сады, школы, интернаты и больницы. Жилищно-коммунальное хозяйство области к осенне-зимнему периоду готово на 98%. В 32 муниципальных образованиях области завершается работа по переводу малоэтажных многоквартирных домов на индивидуальное отопление. Об этом: Социальные объекты Калужской области готовятся принять тепло

11:48 15.09.2020 Режим ЧС регионального характера объявлен в ЕАО в связи с ситуацией в Ленинском районе. eao.ru

12:00 15.09.2020 Проливные дожди уже начали подтапливать дома в Иркутске. Как сообщает телеграм-канал nia_baikal, из-за того, что в Правобережной части областного центра частично подтоплено 19 улиц, а на Левом берегу локальные подтопления зафиксированы в поселках Боково и Селиваниха, введен режим повышенной готовности. Подробности в материале: В Иркутске начинается потоп

12:22 15.09.2020 Усиление ветра до 22 метров в секунду ожидается в Башкирии. Об этом 15 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в предстоящие сутки на территории республики ожидаются небольшие дожди, которые днем могут доходить до умеренных. Подробности в материале: В Башкирии ожидается усиление ветра до 22 метров в секунду — МЧС

12:30 15.09.2020 После продолжительных дождей паводковая обстановка значительно значительно осложнилась в Иркутской области, спасатели предупреждают у дальнейшем повышении воды в реках. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на реке Кирей в районе села Уйгат Тулунского района за прошедшие сутки произошло повышение уровня воды на 95 см, затопление пониженных участков местности, дорог, огородов. На реке Ия в районе города Тулун отмечается повышение уровня воды на 66 см, на остальных левобережных притоках реки Ангары повышение уровней воды на 15−35 см. На реке Лене, на участке Качуг-Жигалово, а также в верховьях реки Киренги наблюдается повышение уровня на 30−50 см, на малых реках Южного Прибайкалья — повышение на 15−45 см. Подробности в материале: В Приангарье реки начинают выходить из берегов

12:51 15.09.2020 В Омской области, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня сегодня, 15 сентября, ожидаются сильный ветер и гроза. Синоптики уточнили, что завтра, 16 сентября, в регионе похолодает. Об этом: На Омскую область надвигается похолодание с ветром и грозой

13:30 15.09.2020 Режим ЧС регионального характера объявлен в ЕАО в связи с ситуацией в Ленинском районе. eao.ru

14:14 15.09.2020 16 сентября 2020 года в Свердловской области ожидают сильные дожди вместе с резкими порывами ветра, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС. Порывы ветра могут достигнуть скорости до 18 м/c. В период непогоды жителей просят соблюдать меры предосторожности и быть бдительными. Лучше остаться дома в период непогоды, уточняют в ведомстве. В случае инцидента гражданам нужно позвонить по номеру пожарно-спасательной службы МЧС (101) или по единому номеру вызова экстренных служб (112). Читайте подробнее: На Среднем Урале объявили штормовое предупреждение

14:18 15.09.2020 Сильные осадки значительно осложнили жизнь жителей Забайкалья с 12 по 14 сентября. Как сообщает сегодня, 15 сентября, телеграм-канал мэрии Читы со ссылкой на данные Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, за минувшие выходные в Чите выпало 45 миллиметров осадков, при месячной норме в 35 мм. Читайте также: Дожди превысили месячную норму осадков в Чите

14:58 15.09.2020 Теплосеть. gov.spb.ru

15:21 15.09.2020 14 сентября 2020 года началась подача теплоносителя на объекты социальной сферы и жилищного фонда Ижевска. При этом крайний срок подачи тепла по закону установлен не позже периода, когда в течение 5 дней подряд температура наружного воздуха держится ниже 8 градусов Цельсия. Но по заявке управляющей компании или ТСЖ отопление могут включить досрочно. Теплоснабжение многоквартирных домов Ижевска планируется включить в течение двух недель. .

16:22 15.09.2020 По данным Гидрометцентра России, 15−16 сентября в Оренбургской области, 16 сентября в Башкирии дождь, ветер до 22 м/с.

16:23 15.09.2020 16−17 сентября на севере Приволжского федерального округа заморозки (температура ночью −2…−1°), 15−17 сентября на юго-западе округа высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность.

17:01 15.09.2020 В Кемерове приступают к поэтапному запуску отопления в многоквартирные дома. kemerovo.ru

17:33 15.09.2020 С 14 сентября в Ижевске стартовала подача теплоносителя в социальные объекты — школы, детские сады, больницы в соответствии с постановлением администрации города. Читайте подробнее: В дома Ижевска начнут подавать тепло в течение двух недель

17:39 15.09.2020 «Старого» бабьего лета можно ожидать в Москве после 23−24 сентября, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Подробности в материале: Синоптики обещают «старое» бабье лето в Москве в конце сентября

17:48 15.09.2020 С 17 сентября в Петербурге начнут периодическое протапливание. Об этом сообщили в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Подробности в материале: Батареи в Петербурге начнут включать с 17 сентября

19:03 15.09.2020 Теплотрасса. Павел Редин © ИА Красная Весна.

19:29 15.09.2020 В Республике Карелии с 16 сентября начнется отопительный сезон. В этот день батареи станут теплыми в домах Лоухского и Кондопожского районов, сообщил 15 сентября глава региона Артур Парфенчиков. Подробности в материале: В дома Карелии 16 сентября начнут подавать тепло

20:00 15.09.2020 15−16 сентября в Челябинской, 16 сентября в Свердловской, Курганской областях сильный дождь, ветер до 18 м/с. 16−17 сентября на юге Тюменской области сильный дождь, ветер до 18 м/с, похолодание, сообщает Гидрометцентр России.

20:33 15.09.2020 Дождь в Свердловской области. Площадь 1905 года. Екатеринбург. 15.09.20. Цитата веб-камеры

21:04 15.09.2020 16−17 сентября заморозки в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии (температура ночью до −3…−2°), Туве (до — 5.-1°).

21:05 15.09.2020 16−18 сентября в Бурятии заморозки (температура ночью до — 5°), 15−16 сентября дождь, в горах с мокрым снегом.

22:26 15.09.2020 17 сентября в Приморском крае ливневый дождь, гроза. 17−18 сентября в Амурской области и Хабаровском крае сильный дождь.

22:45 15.09.2020 Паводок в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

03:06 16.09.2020 В Амурской области фактические запасы топлива существенно отстают от плановых показателей. Работа по заготовке топлива на зиму продолжается. Читайте также: В Амурской области запасли мало топлива для зимы

03:55 16.09.2020 В селе Ленинское Еврейской автономной области произошла протечка дренажной трубы в теле дамбы. Спасателям удалось ослабить протечку. Читайте также: В Еврейской АО в селе Ленинское дамба дала протечку

05:52 16.09.2020 Спасатели предупредили жителей Томской области об ухудшении погоды. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по региону со ссылкой на Томский гидрометцентр, днём 16 сентября местами по области ожидаются сильные дожди, грозы, град. Порывы ветра будут достигать 17−22 метров в секунду. Читайте также: Падения деревьев и затопление подвалов: в Томской области испортится погода

06:37 16.09.2020 В Еврейской автономной области село Ленинское, в котором прорвало дамбу, а после её укрепления образовалась протечка, практически полностью отрезано от транспортного сообщения. Движение легковых машин ограничено, людей перевозят с помощью тяжёлой техники и плавсредств. Читайте также: В ЕАО в затопленном после прорыва дамбы селе перемыло дороги

07:02 16.09.2020 В Еврейской автономной области в селе Ленинское после прорыва дамбы из-за паводка на Амуре принято решение закрыть сельскохозяйственный техникум. Об этом: В Еврейской АО после прорыва дамбы в селе закрыли техникум

07:06 16.09.2020 99% жилищного фонда Хакасии готовы к началу отопительного сезона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, паспорта готовности получили 1673 многоквартирных дома. При этом 84 дома паспорта до сих пор не получили. Читайте подробнее: Десятки домов в Хакасии не готовы к отопительному сезону

07:14 16.09.2020 Гребень паводка на Амуре у села Ленинское в Еврейской АО уйдёт вниз по течению в среду, 16 сентября. Жителей населённых пунктов, которые попадают под угрозу затопления, предупредили об опасности. Читайте также: В ЕАО паводок на Амуре из затопленного села пойдёт дальше по течению

07:34 16.09.2020 Дождь. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:36 16.09.2020 Гидрометцентр России предупредил о заморозках: Ночью и утром 16 и 17 сентября заморозки в Карелии (температура ночью до — 2°), в центральных и южных районах Красноярского края, Хакасии (температура ночью −3…−2°), Туве (-5…-1°).

07:37 16.09.2020 Также до 18 сентября включительно ожидаются заморозки в Иркутской области (температура ночью до — 5°), Забайкальском крае (до — 2°), Бурятии (до — 5°).

07:52 16.09.2020 Вот так сейчас выглядит спуск к воде на набережной в районе ТК «Фортуна» в Иркутске. Вода в реках продолжает подниматься из-за проливных дождей Фото: Слава Орлов / Инцидент Иркутск / VK.

08:11 16.09.2020 Первые в этом сезоне осенние заморозки зафиксированы в Ленинградской области и Карелии в ночь на 16 сентября. А дождливую петербургскую погоду определяет циклон, центр которого находится над Карелией. Об этом: В Ленобласти и Карелии начались заморозки, в Петербурге сегодня дожди

08:53 16.09.2020 В Приангарье жителей Тулуна, пострадавшего от мощнейшего наводнения в 2019 году, вновь предупредили о возможном паводке. По данным гидрометцентра, 16−17 сентября на реке Ия ожидается повышение уровня воды на 80−120 см, возможен выход воды на пойму в пониженных участках местности. Об этом: Река Ия вновь готовится затопить Тулун

08:54 16.09.2020 В Москве в пятницу, 18 сентября, погода испортится. После 22 градусов тепла, которые синоптики обещают 17 сентября, конец недели будет дождливым и холодным. Температура воздуха опустится до 11−13 градусов в пятницу, а в воскресенье термометры покажут от 9 до 14 градусов выше нуля.

09:20 16.09.2020 Повышение уровня воды в реках Иркутской области из-за продолжительных дождей стало поводом для усиления группировки спасателей в Тулунском районе: туда направлены дополнительные силы МЧС России. Как сообщает сайт регионального ведомства, за прошедшие сутки (15 сентября) наиболее сложная ситуация из-за подъёма уровня рек сложилась в Тулунском районе. На реке Кирей в районе села Уйгат отмечалось повышение уровня воды на 33 см, затопление пониженных участков местности, дорог, огородов. С населенным пунктом отсутствует дорожное сообщение, в том числе и для грузовых автомобилей. Читайте также: Кругом вода: в Тулунский район Приангарья стягивают дополнительные силы МЧС

09:32 16.09.2020 Превентивные меры, предпринятые для защиты от вышедший из берегов реки Ушаковки, позволили не допустить эвакуации населения в Иркутске. Об этом сообщается на сайте мэрии города сегодня, 16 сентября. За прошедшую ночь уровень воды в реке Ушаковке достиг отметки в 210−220 сантиметров, при критическом уровне в 240 сантиметров. Из-за подъема воды частично подтопленными оказались автодорога и дачные участки на территории пади Грязнуха. Читайте также: Эвакуация не потребовалась: как Иркутск защищали от воды

09:37 16.09.2020 Иркутские спасатели предупреждают об ухудшении паводковой обстановки: 16 сентября на реке Ушаковке в районе города Иркутска ожидается повышение уровня воды до отметок 210−240 см, выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности. Подробности в материале: В Приангарье выходит из берегов река Ушаковка

10:01 16.09.2020 16 сентября погоду в Свердловской области продолжит формировать обширный циклонический вихрь, сообщили синоптики «Фобос». В регионе сохранятся дожди, которые временами будут сильными.

10:05 16.09.2020 На сайте «Метеовести» сообщается, что в центральной части европейской России заморозков не стоит опасаться как минимум до конца второй декады сентября.

10:22 16.09.2020 В посёлке Восточный Амурской области, где уже начался отопительный сезон, запас топлива в котельной не соответствовал нормативным требованиям. Через суд прокуратура обязала завезти уголь, необходимый для прохождения отопительного сезона. Читайте подробнее: В Приамурье посёлок оставили без топлива в зиму

10:45 16.09.2020 Кавказское управление Ростехнадзора вручило Ставрополю паспорт готовности к зиме. Коммунальные предприятия города в течение лета отремонтировали сети, закупили необходимую в период холодов технику и материалы, сообщили в пресс-службе мэрии. Об этом: Ставрополь получил паспорт готовности к зиме

11:07 16.09.2020 Арбитраж Москвы 9 октября 2020 года начнёт рассматривать иск госкорпорации «ВЭБ.РФ» к АО «Тутаевская ПГУ», которое производит и продаёт тепловую энергию — отопление и горячую воду части потребителей в городе Тутаев Ярославской области. Среди клиентов общества немало управляющих компаний, обслуживающих многоквартирный жилой фонд. Сумма иска превышает 3,2 млрд рублей. Подробности в материале: «ВЭБ.РФ» требует 3,2 млрд рублей с ярославского поставщика тепла

11:19 16.09.2020 В Амурской области в четверг, 17 сентябр, ожидаются сильные дожди с грозами и порывами ветра до 15 м/с. Об этом: В Амурской области пройдут сильные дожди с грозами

11:38 16.09.2020 В Хабаровске Амур затопил левобережье — под водой уже полторы тысячи дачных участков. Вода уходит уже и на правый берег. Жители строят дамбы, устанавливают насосы. Подробности в материале: Амур топит Хабаровск, но пока эвакуация жителей не нужна: спасатели

11:44 16.09.2020 Первый снег выпал в одном из районов Самарской области. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба областного правительства. Фотографии заснеженной дороги, расположенной в Похвистневском районе, выложили пользователи одной из социальных сетей. Читайте подробнее: В одном из районов Самарской области выпал первый снег

11:45 16.09.2020 В Приангарье, несмотря на осень, обострилась паводковая обстановка: из-за непрекращающихся дождей реки начали выходить из берегов. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, напора воды не выдержал мост через реку Ушаковку. В ночь на 16 сентября, когда вода в реке достигла 210—220 сантиметров, его смыло. Читайте также: В Иркутске дождями смыло мост

11:56 16.09.2020 Отопление подают в социальные учреждения Кировского района Уфы. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. По сообщению пресс-службы ведомства, на утро 16 сентября отопление уже включили в половине образовательных организаций и лечебных учреждений района. Об этом: В Уфе рассказали о подключении социальных учреждений к отоплению

12:08 16.09.2020 В Саратовской области средний процент готовности к новому отопительному сезону составляет до 95%. Техническую подготовку в полном объеме провели 10 муниципальных районов и один городской округ. Читайте также: Полностью готовы к отопительному сезону 11 саратовских муниципалитетов

12:10 16.09.2020 Необычайно тёплая погода установилась в Калининградской области в середине сентября. Накануне воздух в Калининграде прогрелся до +26,8 градуса. Ровно 73 года назад был зафиксирован прежний максимум — 25,9 градуса выше нуля. Читайте также: В Калининграде побит температурный рекорд 1947 года

13:03 16.09.2020 Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространило «Центрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Об этом сообщили в ГУ МЧС по Тамбовской области 16 сентября. Читайте подробнее: На Тамбовскую область надвигается непогода

13:06 16.09.2020 Гидрометцентр РФ сообщает: влияние циклона, который приближается к западным границам России, начинает ощущаться в Ленинградской, Псковской и Новгородской областях. 16 сентября здесь пройдут небольшие и умеренные дожди. По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», температура бует ещё выше климатической нормы: в дневное время 14…19°. В Псковской области до 25°.

13:11 16.09.2020 На территории Пензенской области 17 сентября объявлен желтый уровень погодной опасности. В ночные и утренние часы в регионе ожидаются заморозки в воздухе и на почве до — 2 градусов. Читайте подробнее: В Пензенской области прогнозируют заморозки

13:13 16.09.2020 На большей части Приволжского округа синоптики обещают холодные ночи. 17 сентября температура составит −1…−5°, днем + 10…+16°. В Среднем Поволжье будет немного теплее: +12…+17°. Несмотря на ночные заморозки, местами в Поволжье могут пройти дожди.

13:24 16.09.2020 Ночью 17 сентября в Челябинской области местами ожидается сильный и очень сильный дождь, ветер 17−22 м/с — Гидрометцентр.

13:52 16.09.2020 В Мордовии и Кировской области ночью и утром 17 сентября также местами ожидаются заморозки. Температура составит −2…−0°.

13:55 16.09.2020 Штормовое предупреждение объявлено из-за прогнозируемых заморозков на территории Воронежской области на 17 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Читайте также: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

14:03 16.09.2020 Алтайский край. В 2019 году паспорта готовности к отопительному сезону получили 132 из 139 муниципальных образований края, которые должны получать такие паспорта. Такого уровня готовности не было никогда, отметил министр строительства и ЖКХ Иван Гилев. В 2020 году, по прогнозам министерства, паспорта готовности должны получить 135 муниципальных образований. Проблемы остаются в Яровом, Алейске, Калманском и Тальменском районах.

14:03 16.09.2020 Ижевская ТЭЦ-1. Александр Ившин © ИА Красная Весна.

14:38 16.09.2020 По данным Гидрометцентра, ночью 16 сентября отмечались заморозки в Иркутской области, Хакасии, в центральных и южных районах Красноярского края. Циклон принес сильные дожди, которые прошли в Свердловской области (до 18 мм), Челябинской области (до 43 мм), Курганской области (до 40 мм), на юге Тюменской области (до 22 мм).

14:39 16.09.2020 Принято решение о начале периодического протапливания с 17 сентября. gov.spb.ru

15:00 16.09.2020 17−19 сентября в Иркутской области вновь ожидаются заморозки. Температура может отпускаться до минус 5 градусов.

15:59 16.09.2020 К отопительному сезону в Барыше ульяновской области проведена модернизация квартальной котельной. Она обеспечивает теплом 41 многоквартирный дом. 15 сентября в рамках рабочей поездки губернатор Сергей Морозов провел инспекционную проверку готовности муниципалитета к отопительному сезону.

16:48 16.09.2020 В Ульяновской области пуск тепла на объектах социальной сферы начнётся досрочно. Первоначально планировалась начать отопительный сезон 28 сентября, но с учётом резкого похолодания данный вопрос «встаёт уже сейчас». Об этом заявил губернатор Сергей Морозов. Об этом: Отопительный сезон в Ульяновской области начнут досрочно

16:57 16.09.2020 Паспорта готовности к отопительному сезону получили 2130 домов из 2704 в Рязани. Работа шести управляющих компаний оценена как неудовлетворительная, сообщает пресс-служба мэрии. Об этом: В Рязани почти 80% домов готовы к отопительному сезону

17:35 16.09.2020 Последствия паводка в Еврейской АО. 28.mchs.gov.ru

18:13 16.09.2020 Новое штормовое предупреждение распространило 16 сентября Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Оно стало уже третьим за последние семь дней. Читайте также: На Петербург вновь идет штормовой ветер

18:37 16.09.2020 В Архангельске к теплоснабжению подключили 697 жилых домов, что составляет 25% от всего жилфонда. Читайте также: Четверть жилых домов Архангельска подключили к теплу

19:22 16.09.2020 В Татарии ожидаются сильный ветер и заморозки. В ночь на 17 сентября температура упадёт до 0 градусов, сообщает elabuga-rt.ru.

19:44 16.09.2020 В Екатеринбурге прошел ливень, последствия которого устранят лишь к утру Екатеринбургские службы благоустройства занялись устранением последствий сильного ливня, прошедшего в городе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

19:57 16.09.2020 Отопительный сезон 2020/2021 годов начнется в Петербурге ровно в полночь 17 сентября. В первое время он будет проходить в форме периодического протапливания. В приоритетном порядке тепло поступит в социальные объекты города. Читайте подробнее: В Петербурге в ночь на 17 сентября начнется отопительный сезон

21:07 16.09.2020 Тепловые сети. yarregion.ru

22:51 16.09.2020 Паводок в Амурской области. 28.mchs.gov.ru.

03:41 17.09.2020 В Арсеньеве Приморского края в детском саду №20 ввели локальный режим ЧС — из-за недобросовестного подрядчика учреждение затопили дожди. Подробности в материале: В детском саду Приморья ввели режим ЧС

05:20 17.09.2020 Власти Якутии заявили о своевременном начале отопительного сезона. Подробности в материале: В Якутии запущено отопление в 99,7% жилищного фонда

06:32 17.09.2020 На утро 17 августа уровень воды в Амуре достиг 594 см при отметке опасного явления 600 см. Спасатели экстренно начали разворачивать водоналивную дамбу для защиты набережной Хабаровска. Об этом: До критической отметки Амуру в Хабаровске осталось шесть сантиметров

07:10 17.09.2020 Дождь. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

07:21 17.09.2020 Жилой фонд Оренбурга на 99% готов к зиме. Не получили паспорта готовности к отопительному периоду 2020 — 2021 годов две управляющие компании и одно ТСЖ (ООО «Эко Дом», ООО «УК «Эксперт» и ТСЖ-39). Материалы направлены в городскую прокуратуру для принятия мер реагирования, сообщает пресс-служба мэрии. Подробности в материале: В Оренбурге паспорта готовности к зиме отсутствуют у трёх УК и одного ТСЖ

08:13 17.09.2020 В связи с известием о том что после продолжительных ливней уровень воды в Байкале достиг рекордного максимума за последние 13 лет, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы, эксперт Общественного совета при МПР России Игорь Шкрадюк на своей странице Facebook разобрал наиболее распространённые ошибочные и верные утверждения о процессах, происходящих в «колодце Земли». В частности, эксперт опроверг мнение тех, кто считает: краткосрочное превышение уровня Байкала не влечет негативных последствий. По его словам, как только вода достигнет отметки выше 457,5 м., будет затоплена часть Кругобайкальской железной дороги у порта Байкал». Читайте подробнее: Достаточно нескольких часов шторма: что происходит с Байкалом?

08:17 17.09.2020 Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил РИА Новости, что в Москве ожидается тёплая погода с дождями. «Сегодня погоду в столице будет определять теплый сектор Североатлантического циклона. Погода облачная, в начале дня с прояснениями, после полудня кратковременные дожди, местами ливневого характера, возможны грозы. +20…+22 сегодня в Москве, +18…+23 в Подмосковье», — сказал Леус.

08:18 17.09.2020 В течение дня 17 сентября в Москве резко сменятся сезоны, сообщает центр «Фобос». "В Москве сегодня резко сменятся сезоны. В первую половину дня будет ясно и по-летнему тепло: +20…+22°. Но после 15:00 над городом станут собираться дождевые облака», — говорится в прогнозе. Читайте также: В Москве 17 сентября резко сменятся сезоны

08:36 17.09.2020 В Амурской области, на территории которой 17 сентября идут сильные дожди, затоплены 29 приусадебных участков и два участка дорог. Подробности в материале: В Приамурье сильными дождями затопило дачи и дороги

08:44 17.09.2020 Паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряженной. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ, по состоянию на утро 17 сентября в связи с обильным выпадением осадков и повышением уровня воды на реках местами наблюдается выход воды на пойму, затопление пониженных участков местности, участков дорог и приусадебных участков. Читайте также: В Приангарье начали выходить из берегов реки

08:48 17.09.2020 Золотая осень, красочная и продолжительная, начнётся в Москве 21 сентября. Об этом сообщил 17 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он пояснил, что на следующей неделе погода будет преимущественно антициклональной. «Робкое наступление золотой осени. Краски будут богатыми», — сказал Вильфанд ТАСС. Подробности в материале: Вильфанд пообещал жителям Москвы долгую «золотую осень»

08:54 17.09.2020 Продолжительные дожди значительно осложнили паводковую обстановку в Иркутской области. По данным регионального ГУ МЧС РФ, на утро, 17 сентября, в регионе потоплены более 100 приусадебных участков и несколько участков дорог. Об этом: Паводок наступает: в Приангарье подтоплены более 100 приусадебных участков

09:01 17.09.2020 В Новосибирске к отоплению подключено уже 24 многоквартирных дома. Эти дома воспользовались возможностью раннего подключения, рассказали ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании (СГК). Всего, с учётом социальных учреждений, тепло до начала отопительного сезона получат 265 объектов города. Подключены уже более 27% школ и детских садов — 194 объекта, а также 20% учреждений здравоохранения — 47 объектов. Читайте также: В Новосибирске к теплу начали подключать многоквартирные дома

09:02 17.09.2020 В Иркутской области продолжают бороться с последствиями продолжительных проливных дождей. Как сообщает сегодня, 17 сентября, сайт регионального ГУ МЧС РФ, режим повышенной готовности на реагирование в случае возможных чрезвычайных ситуаций действует в девяти муниципальных образованиях Иркутской области. Речь идёт о Шелеховском районе, Тальянском и Большееланском муниципальных образованиях Усольского района, Тулунском районе и Тулуне, Слюдянском, Качугском районах, городах Зима и Иркутск. Подробности в материале: Приангарье готовится к выходу рек из берегов

09:11 17.09.2020 В жилых домах Тюмени скоро появится отопление. Около 99% управляющих компаний областной столицы получили паспорта готовности домов к отопительному периоду, что позволит главе Тюмени Руслану Кухаруку подписать официальное распоряжение о пуске тепла в дома горожан, сообщает пресс-служба мэрии. Точная стартовая дата не называется. Отопительный сезон в Тюмени планируют начать 24 сентября, сообщил заместитель главы горадминистрации Павел Перевалов во время прямого эфира. Теплоноситель в Тюмени уже подан в 112 детских садов, в 43 школы и учреждения дополнительного образования. Об этом: В Тюмени планируют начать отопительный сезон 24 сентября

09:17 17.09.2020 Власти Хабаровска доложили о готовности жилого фонда к зиме — ремонтные работы завершили со значительным перевыполнением планов. Паспорта готовности получили более четырёх тысяч многоквартирных домов. Подробности в материале: Хабаровский жилой фонд готов к зиме

09:41 17.09.2020 Напряжённая паводковая обстановка сохраняется не только в Иркутской области, где подтоплены уже более 100 приусадебных участков, но и в соседних территориях — Забайкалье и Бурятии. Как следует из информации ДЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», формированию новой волны паводков способствовали дожди разной интенсивности. Мониторинг гидрологической обстановки на реке Онон. Забайкальский край. Цитата planet.iitp.ru. Читайте подробнее: Новая волна паводка формируется в Забайкалье и Бурятии

09:51 17.09.2020 В Еврейской автономной области посёлки Ленинское, Кукелево и Нижнеленинское отрезаны от внешнего мира — дороги к ним перемыты. Спасатели организовали переправу населения и подвоз воды, продуктов питания. Читайте подробнее: В Еврейской АО из-за паводка отрезаны посёлки

10:00 17.09.2020 Более 70% жилых домов в Нижнем Тагиле (Свердловская область) уже подключили к центральному отоплению, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета. Пока отопление включили в 1820 домах. Тепло в жилье горожан подают 38 котельных. Также к отоплению подключили половину детских садов и 64% медучреждений. Лишь в восьми из 69 школ города на настоящий момент появилось тепло. Подробности в материале: В Нижнем Тагиле подключили к отоплению большинство жилых домов

10:13 17.09.2020 В Ханты-Мансийском округе отопление дали в школы, детские сады и больницы ещё 1 сентября 2020 года. Но в жилых домах отопительный сезон не начался, сообщают «Новости Югры». В квартирах отопление появится, в соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг, при температуре ниже +8 градусов по Цельсию в течение пяти суток подряд. В самом крупном городе Югры — в Сургуте — батареи в квартирах потеплеют ориентировочно с 21 по 25 сентября. Об этом «СургутинформТВ» сообщил заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Константин Карпеткин. Читайте подробнее: Отопительный сезон в Югре: в полной готовности с холодными батареями

10:31 17.09.2020 Уровни воды в Амуре у с. Ленинское ЕАО впервые за долгое время пошли на спад. Гидрологическая обстановка в Ленинском районе остаётся напряжённой. Фото МЧС ЕАО.

10:37 17.09.2020 В Оренбургской области три города (Оренбург, Орск и Медногорск) переходят на оплату тепла только во время отопительного сезона. В ноябре жители получат квитанции с новыми начислениями за октябрь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье. Об этом: Три города Оренбуржья переходят на новую систему оплаты тепла

10:46 17.09.2020 Подробности о заявленном научным руководителем Гидрометцентра РФ Романом Вильфаном аномальном потеплении в Сибирском федеральном округе содержатся в обзоре, подготовленном CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета» с использованием информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и прогностических подразделений Росгидромета по СФО. По данным космических исследователей земной погоды, в Западной Сибири тёплая и сухая погода, радующая сибиряков несколько последних дней, подходит к концу. Об этом: Каким будет аномальное потепление в Сибири?

11:14 17.09.2020 В Московской области 17 сентября ожидается гроза с порывами ветра до 15−20 м/с. Об этом 17 сентября говорится в экстренной информации ГУ МЧС России по региону. «В период с 12:00 с сохранением до конца суток 17 сентября местами по Московской области ожидается гроза с дождем, местами сильным, временами ливни», — предупредили в МЧС. Читайте подробнее: МЧС предупредило жителей Подмосковья о сильном ветре до 20 м/с

12:02 17.09.2020 Коммунальщики восстановили работу подземного перехода, который затопило из-за сильных дождей в Екатеринбурге. Об этом сообщают жители. Рабочим пришлось откачивать воду из перехода, находящегося недалеко от Лесотехнического университета. Высота воды составляла 1 м. Работы продолжались полночи и завершились к 2:45 (время местное). К утру жители убедились, что переходом вновь можно воспользоваться. Об этом: В Екатеринбурге восстановили затопленный подземный переход

12:25 17.09.2020 Власти Алтайского края заявили о 100 процентной готовности региона к прохождению отопительного сезона. Как заявил министр строительства и ЖКХ региона Иван Гилев, слова которого цитирует официальный сайт региона, речь идёт о 1797 котельных малой теплоэнергетики, более 3 тысячах километров тепловых и 14 тысячах километров водопроводных сетей. Помимо этого, осуществлен ремонт 182 котлоагрегатов, 95 километров тепловых сетей и 129 километров водопроводных сетей. Вместе с тем, министр доложил о наличии задолженности предприятий отрасли за поставленные энергоресурсы (газ, уголь, электроэнергия). Именно поэтому на сегодняшний день 73 котельные в девяти муниципальных образованиях остаются отключенными от электрической энергии. Читайте также: Отопительный сезон по-алтайски: к зиме готовы, но котельные отключены

12:31 17.09.2020 Власти Забайкальского края объявили о начале отопительного сезона. Как сообщает сегодня 17 сентября, пресс-служба региона, прежде всего тепло падают в социальные объекты. Об этом: В Забайкалье начался отопительный сезон

12:36 17.09.2020 Готовность предприятий жилищно-коммунального хозяйства Карачаево-Черкесии к зимнему отопительному сезону в настоящее время составляет 90%. Работа по подготовке продолжится до 1 октября, когда все предприятия обязаны получить паспорта готовности. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ республики. Об этом: В Карачаево-Черкесии подготовлено к зиме 90% предприятий ЖКХ

13:03 17.09.2020 Зима уже тут. В Томпонском улусе Якутии выпал снег. Цитата из видео.

14:08 17.09.2020 Согласно прогнозу сервиса «Яндекс Погода», дождь в Москве начнётся после 15:00.

14:21 17.09.2020 В Москве коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности, сообщили 17 сентября в комплексе городского хозяйства столицы. В комплексе рассказали о прогнозе синоптиков, по которому ожидается усиление ветра до 20 м/с и выпадение осадков до 20 мм. «Поэтому городские коммунальные службы уже перешли в режим повышенной готовности, чтобы оперативно ликвидировать возможные последствия непогоды», — отметили в комплексе. Об этом: Коммунальные службы Москвы перешли в режим повышенной готовности

14:22 17.09.2020 В ближайшее время в Свердловской области похолодает. Данные предоставили в Гидрометцентре. По данным структуры, в пятницу, 18 сентября будет облачно и без осадков, днём — до +16 градусом. Ночью же ожидается температура от +2 до +7 градусов с заморозками до — 2 градусов. В Екатеринбурге заморозки пока не прогнозируются, согласно данным центра. Подробности в материале: Жителей Свердловской области предупредили о грядущих заморозках

15:03 17.09.2020 В рамках подготовки к отопительному сезону Мособлгаз проверил более 12 тысяч километров подземных газопроводов.

15:04 17.09.2020 В рамках подготовки Подмосковья к отопительному периоду 2020—2021 гг. специалистами Мособлгаза было осуществлено техническое перевооружение газораспределительной станции «Каскад», завершен межсезонный ремонт газового оборудования, газопроводов, газорегуляторных пунктов (ГРП), газораспределительных станций (ГРС).

15:04 17.09.2020 Подготовка к новому отопительному сезону ежегодно ведется по нескольким направлениям: это переустройство газовых сетей и объектов газового хозяйства на протяжении всего года, реконструкция действующих участков газопроводов и эксплуатационные работы в межотопительный период, а также проведение противоаварийных тренировок и занятий.

15:05 17.09.2020 «Подготовке газового хозяйства к осенне-зимнему периоду всегда уделяется особое внимание. Так специалисты АО «Мособлгаз» завершили приборное обследование более 12 тысяч км газопроводов. Также в ходе подготовки к отопительному сезону был проведен ремонт 12 зданий ГРП, проверена работоспособность дымоходов, вентиляции и отопительного оборудования 2510 газорегуляторных пунктов», — рассказал главный инженер предприятия Владимир Иваньков.

15:49 17.09.2020 На Москву обрушилась гроза.

15:50 17.09.2020 В столице сильный ветер и дождь, который продлится до утра, сообщали синоптики.

16:00 17.09.2020 Карта осадков в Москве и области на 15:50 17 сентября

16:10 17.09.2020 Ливень в Москве, 17 сентября.

16:40 17.09.2020 В Тулуне частный дом многодетной семьи не признают аварийным, хотя зимой в их доме холодно и сыро, цокольный этаж затоплен. Сейчас из-за наводнения семья выходит из дома через окно. Комиссия, проверявшая дом, сказала, что может выделить лес на строительство или капитальный ремонт.

16:51 17.09.2020 В Петербурге ждут влияния урагана «Айла», который оставил без электричества десятки тысяч домов в соседней Финляндии. Об этом: Ураган, крушащий Финляндию, придёт в Петербург к ночи

16:52 17.09.2020 Санкт-Петербург 17 сентября. Скриншот с веб-камеры

17:17 17.09.2020 В Москве ливневки не справляются, очевидцы сообщают о затоплении сразу нескольких улиц в столице.

17:27 17.09.2020 Предупреждение МЧС: 17 сентября в городе Москве до конца суток сохранится гроза, сильный дождь, град, при грозе ожидается усиление ветра порывами до 21−26 м/с. В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями Главное управление МЧС России по г. Москве рекомендует: — По возможности откажитесь от поездок на личном транспорте. — Управляя автомобилем, соблюдайте скоростной режим и дистанцию. — Грозы резко ухудшают видимость на дороге, что может привести к ДТП. — Во время грозы нельзя находиться у водоёмов . — Находясь на улице, укройтесь в капитальных строениях, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями. — Паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. — Будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра.

17:30 17.09.2020 В Москве сильный дождь затопил несколько участков дорог и подземных переходов. В столице наблюдается затопление участков дорог, расположенных в разных районах города. Также сообщается о заполнении водой подземных переходов, в частности, на Белорусском вокзале. Об этом: Ливень в Москве затопил дороги и подземные переходы

17:50 17.09.2020 Тучи над Москвой 17 сентября. Скриншот с веб-камеры

18:07 17.09.2020 Мосводосток принимает жалобы на подтопления в столице по телефону: 8 (495) 657-87-03

18:25 17.09.2020 18 сентября в Алтайском крае и Республике Алтай сохранятся дожди, местами сильные, грозы, град, усиление ветра 25−27 м/с, по высокогорью Республики Алтай до 30−35 м/с — Гидрометцентр.

18:26 17.09.2020 МЧС сообщает о троих пострадавших при падении деревьев из-за сильного ветра в Подмосковье.

18:27 17.09.2020 На станции «Бутово» МЦД-2 на лестницу из-за сильного ветра упало дерево, сообщает ТГ-канал «Московские новости».

18:32 17.09.2020 Власти Москвы приняли решение в этом году раньше обычного включить отопление, чтобы жители города меньше простужались.

18:32 17.09.2020 В Москве порывы ветра могут достигать 26 м/с. Об этом 17 сентября сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». Он рассказал, что около часа назад получил новую сводку, по которой ветер в столице «может усилиться до 26 м/с». Читайте подробнее: Собянин: ветер в Москве может усилиться до 26 м/с

19:25 17.09.2020 Отопление в Москве будет включено не по стандартной схеме, сообщил 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24». «Постараемся в этом году включить отопление раньше, не по стандартной процедуре», — сказал мэр, отвечая на вопрос телезрительницы. Об этом: В Москве включат отопление «не по стандартной схеме»

20:24 17.09.2020 В муниципалитетах Челябинской области начинается отопительный сезон. Об этом заявил журналистам первый замминистра строительства и инфраструктуры региона Иван Белавкин. По его словам, раньше всех тепло начали подключать в Еткульском районе. К настоящему времени отапливают уже в семи муниципалитетах региона. В первую очередь к теплу подключают социальные учреждения. Об этом: В Челябинской области начался отопительный сезон

20:28 17.09.2020 Подготовка к отопительному сезону. yarregion.ru

20:31 17.09.2020 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупреждает: 18 сентября в Санкт-Петербурге ожидается усиление северного, северо-западного ветра порывами до 15−18 м/с, ночью и утром в прибрежных районах порывы будут достигать 18−23 м/с.

20:45 17.09.2020 В Челябинской области долги населения за услуги ЖКХ достигают 17,46 млрд рублей. За год они выросли на 2 млрд, сообщает пресс-служба губернатора. Больше всего должны жители Верхнего Уфалея, Еманжелинска, Катав-Ивановска и Красноармейского района. При этом общий размер долга предприятий ЖКХ перед поставщиками теплоресурсов уменьшился на 1,3 млрд рублей. Но он остаётся высоким — 3,25 млрд. Подробности в материале: В Челябинской области выросла задолженность граждан за услуги ЖКХ

21:20 17.09.2020 Отопительный сезон в Нижнем Новгороде стартует 22 сентября. При этом социальные объекты — детские сады, школы,поликлиники и больницы могут подать заявку на подключение теплоносителя с 17 сентября. Читайте также: Тепло в дома нижегородцев начнёт поступать 22 сентября

22:52 17.09.2020 В Москве наступает полноценный сентябрь, отмечает Центр погоды «Фобос». Будет дождливо, температура +13°, что на 2,5° ниже средних многолетних значений. В выходные осадки прекратятся, тучи станут рассеиваться, и показания термометров вернутся в норму: днём около +14…+15°.

06:04 18.09.2020 В Могочинском районе Забайкалья ночью выпал первый снег. Цитата сайта газеты gazetavechorka.ru.

06:15 18.09.2020 Спасатели предупредили жителей Республики Алтай об ухудшении погоды. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС, в течение суток 18 сентября ветер здесь усилится до 25−27 метров в секунду, по высокогорью — до 30−35 метров в секунду. Читайте подробнее: На Алтае объявлено штормовое предупреждение

07:28 18.09.2020 Уровни воды в Амуре у с. Ленинское ЕАО впервые за долгое время пошли на спад. Гидрологическая обстановка в Ленинском районе остаётся напряжённой. Фото МЧС ЕАО

07:30 18.09.2020 За минувшие сутки в осадкомер базовой столичной метеостанции ВДНХ попало 36 мм дождя, что составляет 55% месячной нормы осадков, которая в сентябре составляет 65 мм. Об этом сообщают Метеоновости 18 сентября.

07:30 18.09.2020 Отмечается, что в Подмосковье больше всего осадков зафиксировано в Немчиновке — 46 мм, а это 70% от месячного объема.

07:32 18.09.2020 Прогноз на 18 сентября в Москве: облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди; температура воздуха в столице +11…+13°, в Подмосковье +9…+14°; ветер западный, северо-западный 4−9 м/с.

07:57 18.09.2020 В Санкт-Петербурге характер погоды в пятницу, 18 сентября, определяет тыловая часть ушедшего циклона. В течение дня будет дуть достаточно сильный ветер, пройдут дожди. Однако урагана, как в Финляндии, в Петербурге не будет. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Читайте подробнее: Петербург оказался в тылу циклона: урагана не будет

08:17 18.09.2020 В Иркутской области, где в последний месяц почти не прекращались дожди, устраняют последствия паводка. Как сообщает сегодня, 18 сентября, сайт ГУ МЧС РФ региона, в течение суток освободилось от воды 57 приусадебных участков и 5 участков автодорог в шести муниципальных образованиях, в том числе восстановлено дорожное сообщение с населённым пунктом Уйгат Тулунского района. Об этом: В Приангарье потоплены более 100 приусадебных участков

08:18 18.09.2020 Паводковая обстановка в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает сегодня, 18 сентября, сайт ГУ МЧС региона, за прошедшие сутки на некоторых реках Прибайкалья продолжилось повышение уровней воды. В частности, на реке Иев районе города Тулунаотмечалось повышение уровня воды на 49 см, выход воды на пойму в пониженных участках местности, на реках Ушаковке, Зиме, Икей — повышение уровней воды до 20 см, на реках Лене, Киренге, Китой, Оке, Уде на участке «Октябрьский-Широково» — повышение на 5−25 см. На остальных реках области преимущественно понижение уровней воды на 5−20 см. Читайте также: Вода наступает на пострадавший от мощнейшего наводнения Тулун

08:24 18.09.2020 Москва готова к зимнему сезону. И отопительный сезон осенью 2020 года может начаться в столице раньше запланированных сроков. Подробности в материале: Отопительный сезон в Москве начнётся раньше срока

08:24 18.09.2020 Паводковая обстановка в Приангарье, где подтоплены более 100 усадебных участков, в ближайшие дни может измениться. Как сообщает сегодня пресс-служба ГУ МЧС РФ региона со ссылкой на прогноз Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 18 и 19 сентября на реке Ие в городе Тулуне ожидается понижение уровня воды ниже критических отметок. Об этом: Паводок в Приангарье: синоптики рассказали к чему готовиться

08:34 18.09.2020 В Иркутской области, где после продолжительных дождей наблюдается неблагоприятная паводковая обстановка, в ближайшие дни ухудшится погода. Как сообщает региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, 19 сентября местами в западных, днём в центральных и южных районах ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−18 м/с, дожди, грозы. 19−20 сентября местами по области — заморозки до 0.-5 °C. Читайте подробнее: Жителей Приангарья предупредили о дождях с заморозками

08:53 18.09.2020 В Ульяновской области, несмотря на похолодание, продолжаются травяные пожары. Читайте подробнее: В Ульяновский области произошло ещё четыре травяных пожара

09:22 18.09.2020 «К утру 20 сентября отрицательная температура может фиксироваться вплоть до Верхней Волги и севера Центрального района России. Почти наверняка в минус показания термометров уйдут в Карелии, Поморье, на территории Кольского полуострова и в Республике Коми. На Севере мозаичные заморозки могут сохраняться до середины следующей недели», — прогноз Фобос.

09:31 18.09.2020 За прошедшие сутки в Москве выпало 36 мм дождя, или 55% от месячной нормы осадков. Об этом 18 сентября сообщили в центре «Фобос». В сентябре норма осадков, пояснили синоптики, составляет 65 мм. Измерения проводились на станции ВДНХ. Читайте подробнее: В Москве за сутки выпало 55% месячной нормы осадков

09:36 18.09.2020 В Кургане отопительный сезон начнётся с 21 сентября 2020 года. Соответствующее постановление подписал глава столицы Зауралья Андрей Потапов, сообщает пресс-служба мэрии. С 21 сентября начнётся заполнение и включение систем отопления в детских садах, школах, учреждениях здравоохранения и соцкультбыта. Системы теплоснабжения многоквартирных домов будут подключаться параллельно. Читайте подробнее: В Кургане отопительный сезон стартует с 21 сентября

09:41 18.09.2020 По данным синоптиков Западно-сибирского гидрометцентра, снег в Новосибирской области может выпасть в конце октября. При этом значительных перепадов температур не ожидается. Сильные заморозки придут в регион только в третьей декаде месяца, передает редакция «Вести Новосибирск». Подробности в материале: Синоптики рассказали, когда в Новосибирске выпадет снег

09:42 18.09.2020 В Санкт-Петербурге в результате ночной непогоды — порывы ветра достигали 15 м/с, а в прибрежной зоне до 18 м/с, — рухнули восемь деревьев. Под угрозой падения оказались два элемента кровли. Об этом сообщили в МЧС. Читайте также: В Петербурге ночная непогода повалила восемь деревьев

09:48 18.09.2020 Синоптики зафиксировали сильный ветер во время непогоды в Москве и Подмосковье, сообщает 18 сентября центр «Фобос». В Московском регионе выпали обильные осадки, сопровождавшиеся ветром. Так, метеостанция в «Шереметьево» зафиксировала порывы ветра до 28 м/с, в «Домодедово» — до 25 м/с. Ветер задувал и на востоке Подмосковья — в Электроуглях порывы достигали скорости в 23 м/с. Подробности в материале: Порывы ветра в «Шереметьево» достигли 28 м/с

10:08 18.09.2020 В Москве 42 автомобиля оказались повреждены из-за сильного ветра. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах. Кроме того, в городе ветер повалил 105 деревьев. Читайте также: Штормовой ветер в Москве повредил 42 автомобиля

10:47 18.09.2020 ПАО «МОЭК» сообщает, что в Москве к работе в осенне-зимнем периоде подготовлены 16,6 тыс. км тепловых сетей, в том числе порядка 8,3 тыс. км магистральных сетей и 8,3 тыс. км разводящих сетей, обеспечивающих теплоснабжение более 70 тыс. зданий, в том числе 33 тыс. жилых домов.

11:14 18.09.2020 Отопительный сезон в Иванове начинается с 21 сентября. Постановление администрации города Иванова «О начале отопительного сезона 2020−2021 годов» подписано 18 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии. Читайте подробнее: В Иванове объявили о начале отопительного сезона

11:34 18.09.2020 В Оренбурге тепло начали подавать на три социальных объекта — оздоровительно-образовательный центр «Город Детства», Оренбургский филиал МНТК «Микрохирургия глаза» и Оренбургский клинический перинатальный центр. Все они подали заявки на отопление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбургской области. «Ночью температура воздуха в областном центре значительно снижается, поэтому тепло в социальные объекты может начать поступать раньше старта официального отопительного периода», — отметили в компании. Читайте также: В Оренбурге начали отапливать социальные объекты

11:50 18.09.2020 В Чувашии 18 сентября объявлено предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Связано это с холодным фронтом штормового циклона, который ранее стал причиной ненастной погоды в центральной части России. Читайте подробнее: Резкое похолодание в Чувашии сменит солнечная погода

12:00 18.09.2020 Срыв отопительного сезона из-за проблем с водой Симферополю не угрожает. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 18 сентября на заседании оперативного штаба по вопросам водоснабжения, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Хочу сказать жителям Симферополя — отопительному сезону ничего не угрожает, отопительный сезон состоится в полном объёме, никаких проблем с подачей тепла в квартиры не будет», — подчеркнул Аксёнов. Читайте также: Проблем с подачей тепла в Симферополе не будет — Аксёнов

12:02 18.09.2020 В Петербурге для предотвращения несчастных случаев, связанных с падением деревьев на людей, закрыли сады, парки и скверы. Это объясняется штормовым предупреждением. По прогнозу синоптиков, в пятницу, 18 сентября, скорость ветра будет достигать 15−18 м/с, а в прибрежных районах — до 23 м/с. Читайте также: В Петербурге закрыли скверы и парки из-за сильного ветра

12:28 18.09.2020 38.mchs.gov.ru

12:48 18.09.2020 Ухудшение погодных условий ожидается в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, в ближайшие сутки в республике ожидается ветер с порывами до 17 метров в секунду. При этом ночью ожидается понижение температуры до минус 2 °C. Подробности в материале: В Башкирии ожидается понижение температуры до минус 2 °C

12:49 18.09.2020 Согласно прогнозу Гидрометцентра России, 18 сентября в Рязанской области ожидается ливневый дождь, гроза, ветер 18−23 м/с.

13:10 18.09.2020 Старт началу эксплуатации новых теплоисточников и подаче тепла в дома потребителей дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. energy.midural.ru

13:37 18.09.2020 В предстоящие выходные, 19−20 сентября, на Русском Севере будет облачно, пройдут небольшие дожди. По прогнозу Фобос, в Мурманске оидается +6…+8°, в Архангельске +7…+9°, в Сыктывкаре +5…+7°.

13:56 18.09.2020 В домах петербуржцев днем 18 сентября начало появляться тепло, сообщают корреспонденты ИА REGNUM. Однако пока батареи нагреваются не везде, поскольку решение о конкретной дате начала теплоснабжения жилых зданий принимают не власти и не энергетики, а управляющие компании. Читайте подробнее: Батареи в петербургских домах затеплились, но не везде

14:26 18.09.2020 В Алтайском крае сегодня 18 сентября, наблюдается резкое изменение погодных условий. Как сообщают сотрудники регионального ГУ МЧС РФ, в ближайший час и сутки 18 сентября на территории региона ожидаются дожди, местами сильные дожди, грозы, град, усиление ветра до 25−27 метров в секунду. Об этом: Алтайский край накрыло штормовым ветром

14:28 18.09.2020 В Богородском городском округе Московской области отопление в домах решено запустить раньше срока в связи с эпидемиологической ситуацией. По словам заместителя главы округа Константина Бакшеева, жители получат тепло в квартиры уже 23−24 сентября. Напомним, что предварительно была запланирована дата — 1 октября.

14:35 18.09.2020 Начальник управления коммунальной инфраструктуры администрации Сергиево-Посадского городского округа Александр Афанасьев заявил, что все многоквартирные дома и котельные в Сергиево-Посадском округе к отопительному сезону готовы. Исключение — котельная НИИ игрушки, где устраняется авария.

14:42 18.09.2020 Мэр Тюмени Руслан Кухарук подписал постановление о старте отопительного периода. Об этом сообщает горком по связям с общественностью и СМИ. Датой начала пуска тепла определено 24 сентября. Впрочем, по данным мэрии, в 112 детских садов, 43 школы, а также в учреждения дополнительного образования. Правда, если последние находятся на площадях жилых домов и отапливаются от внутридомовой системы, то у них потеплеет лишь с подключением всего дома. Об этом: Глава Тюмени утвердил дату начала отопительного сезона

14:47 18.09.2020 В Медынском и Боровском районах Калужской области вечером 17 сентября ливень с грозой и сильным ветром оставил без электроэнергии 47 населенных пунктов и 2351 дом. Подробности в материале: В Калужской области после грозы восстановили электроснабжение

14:55 18.09.2020 Предстоящие выходные в Удмуртии будут ветреными и дождливыми. Прогнозируется, что в начале следующей недели также сохранится прохладная и дождливая погода. Читайте подробнее: В Удмуртию придут похолодание и дожди

14:57 18.09.2020 Компания «БашРТС» приступила к подаче тепла в социальные объекты и жилые дома в Башкирии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба администрации города Салавата. По сообщению пресс-службы ведомства, во всех городах присутствия этой ресурсоснабжающей компании стартовал отопительный сезон. Читайте подробнее: В Башкирии начали подавать тепло в жилые дома и соцобъекты

15:04 18.09.2020 В Ленинградской области с 18 сентября во всех 17 районах региона и городе атомщиков Сосновый Бор началось периодическое протапливание. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе областной администрации. Подробности в материале: В Ленобласти началось периодическое протапливание

15:09 18.09.2020 Первый снег в Самарской области. Скриншот из социальной сети vk.com.podslushanokinelcherkassy

15:12 18.09.2020 В предстоящие выходные, 19−20 сентября, в большей части регионов Приволжского федерального округа ожидаются заморозки. Читайте также: В выходные в Поволжье ожидаются заморозки и дожди

15:23 18.09.2020 В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за заморозков. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 18 сентября. Так, по информации, поступившей от синоптиков, ночью и утром в период с 20 по 22 сентября в ряде территорий Ростовской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до — 2 градусов. Читайте подробнее: В Ростовскую область придут заморозки

15:23 18.09.2020 Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что в субботу, 19 сентября, в прибрежных районах Санкт-Петербурга местами порывы ветра будут достигать 15 м/с. Ранее в Петербурге штормовой ветер бушевал с 10 по 13 сентября, а затем вновь в ночь на пятницу, 17 сентября.

16:16 18.09.2020 Ремонт теплосетей. Администрация Курской области

17:09 18.09.2020 Предупреждение о заморозках объявили 18 сентября в управлении МЧС по Волгоградской области. Отрицательные температуры ожидают 20 и 21 сентября. Читайте также: В Волгоградскую область придут первые заморозки

18:19 18.09.2020 Старт началу эксплуатации новых теплоисточников и подаче тепла в дома потребителей дал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. energy.midural.ru.

19:10 18.09.2020 В ряде регионов Ленинградской области дали отопление. lenobl.ru

19:56 18.09.2020 Строительство тепловых сетей. Александр Кульчицкий © ИА Красная Весна

22:55 18.09.2020 В Калужской области после грозы восстановили электроснабжение. Ирина Бынина © ИА Красная Весна

07:09 19.09.2020 В субботу, 19 сентября, в Москве будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха +12… +14 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 19 сентября в Москве ожидается до +14 °C, ночью в регионе местами заморозки

02:31 20.09.2020 В воскресенье, 20 сентября, в Красноярске будет облачно, небольшой кратковременный дождь, температура воздуха +14… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 20 сентября в Красноярске ожидается до +17 °C

05:43 20.09.2020 В воскресенье, 20 сентября, в Москве будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха +11… +13 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 20 сентября в Москве ожидается до +13 °C, ночью в регионе местами заморозки

02:42 21.09.2020 В понедельник, 21 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 20 сентября в Красноярске ожидается до +22 °C, без осадков

03:21 21.09.2020 В арбитраж Челябинской области поступил банкротный иск к муниципальному унитарному многоотраслевому предприятию коммунального хозяйства из города Озерска (ММПКХ), которое в том числе занимается поставкой тепловой энергии потребителям. Основанием для обращения в суд стал долг, заявленный в размере свыше 659 млн рублей. Об этом: Челябинский теплоснабжающий МУП банкротят за долг в 659 млн рублей

05:19 21.09.2020 В понедельник, 21 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +14… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 21 сентября в Москве ожидается до +16 °C

05:57 21.09.2020 В Свердловской области выпал первый с весны снег. Читайте также: На Среднем Урале выпал первый снег

06:27 21.09.2020 В Чувашии днём 21 сентября ожидается резкое ухудшение погоды. Подробности в материале: Чувашские спасатели предупреждают о шквалистом ветре

07:10 21.09.2020 Включение отопления в Уфе. ufacity.info

07:14 21.09.2020 Сегодня, 21 сентября, с 8:00 местного времени специалисты Сибирской генерирующей компании начали подачу тепла в дома жителей Рубцовска (Алтайский край). Как сообщает пресс-служба компании, для обеспечения потребителей теплом на Южной тепловой станции СГК в работе находится котел №3, который несет нагрузку в 74 тонны пара в час. Об этом: Алтайские энергетики начали отопительный сезон в Рубцовске

07:19 21.09.2020 Алтайские энергетики объявили о массовом запуске отопления в Барнауле. Как сообщает пресс-служба Сибирской генерирующей компании (СГК), он начнётся завтра, 22 сентября. Запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель, но часть потребителей уже пользуется ресурсом. Читайте также: Отопительный сезон стартует в Барнауле

07:25 21.09.2020 В Перми днем 20 сентября выпал первый снег. Фотографиями и видео, на которых запечатлен первый снегопад, поделились пользователи соцсетей. Пермяки удивлялись столь раннему первому снегу. Между тем, снег шел вперемешку с дождём и быстро таял. По данным ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета, первые снегопады прошли и на востоке Прикамья. Читайте подробнее: В Прикамье выпал первый снег

07:48 21.09.2020 Включение отопления в детских садах и школах Демского района Уфы. ufacity.info

08:16 21.09.2020 В Петербурге в четвертую неделю сентября ожидается ощутимое потепление. Температура начнет неуклонно подниматься уже с понедельника, 21 сентября, и к среде дойдет до +20 градусов, что вполне соответствует летним показателям для Северной столицы. Таким образом, в городе начнется бабье лето. Читайте подробнее: На Петербург идёт бабье лето

08:33 21.09.2020 Детские сады и стационары больниц начнут подключать к отоплению с 22 сентября в Самаре. Об этом 20 сентября сообщила мэр города Елена Лапушкина на совещании, которое провел глава Самарской области Дмитрий Азаров в режиме конференц-связи, 20 сентября передает пресс-служба областного правительства. По ее словам, до 27 сентября тепло должно быть подано во все социальные объекты города. А жилые дома начнут подключать к отоплению с 28 сентября текущего года. Читайте подробнее: Названа дата начала отопительного сезона в Самаре

08:35 21.09.2020 Восточно-Сибирская железная дорога (ВСЖД) объявила об окончании масштабных работ по устранению последствий камнепада, произошедшего после обильных осадков 14 сентября на 78 км участка Порт Байкал — Уланово. Движение для пассажирских, туристических и хозяйственных поездов возобновлено с 21 сентября в соответствии с действующим расписанием. Об этом: Кругобайкальская железная дорога открыта после камнепада

09:14 21.09.2020 ТЭЦ. Москва. Кульчицкий Александр © ИА Красная Весна

09:50 21.09.2020 В Чувашии просроченные долги организаций ЖКХ за поставленные энергоресурсы снизились на 3% и составили 2,91 млрд рублей. Наибольшая доля задолженности сложилась перед газовиками. Подробности в материале: Долги за энергоресурсы в Чувашии превышают 2,9 млрд рублей

09:57 21.09.2020 Бойцы Росгвардии совместно с сотрудниками МЧС и МВД России оказывают помощь жителям районов Еврейской автономной области, пострадавших от подтопления. Сотрудники ведомства несут круглосуточное дежурство в зоне чрезвычайной ситуации, предотвращая хищение имущества, оставленного собственниками, эвакуированными из районов подтопления.

10:12 21.09.2020 Первый снег в Пермском крае. Скриншот социальной сети vk.com/meteo59

10:15 21.09.2020 Новосибирск готов начать отопительный сезон. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 21 сентября, сообщил мэр Анатолий Локоть. «По заявке подано тепло на 319 объектов: 52 школы, 156 детских садов, 58 лечебных учреждений и 21 социальный объект, - цитирует градоначальника редакция «Вести Новосибирск». — В связи с понижением температуры планируем перейти к планомерной подаче тепла уже на этой неделе. Соответствующий документ намерен сегодня подписать». Читайте подробнее: Власти Новосибирска сообщили о начале отопительного сезона

10:29 21.09.2020 В Калужской области 21 сентября начался пуск тепла к социальным объектам первой очереди. Во всех детсадах, школах, интернатах и учреждениях здравоохранения отопление появится к 25 сентября. Об этом: В Калужской области начался пуск тепла к социальным объектам

10:30 21.09.2020 В Чувашии в пяти районах началась подача тепла. Врио главы республики Олег Николаев напомнил о рекомендациях Роспотребнадзора в части возможного досрочного начала отопительного сезона в образовательных учреждениях, чтобы, в том числе, «не допустить всплеска инфекционных заболеваний — не только коронавирусной инфекции, но и ОРВИ, других заболеваний». Читайте также: В пяти районах Чувашии начался отопительный сезон

10:49 21.09.2020 В Ростовской области сохранится угроза возникновения ландшафтных пожаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России 21 сентября. Об этом: В Ростовской области сохранится угроза возникновения природных пожаров

10:55 21.09.2020 В Чебоксарах «в целом» готовы к пуску тепла, хотя не все объекты спорта и образования получили паспорта готовности к зиме. Читайте подробнее: В Чебоксарах не все социальные объекты готовы к зиме

10:56 21.09.2020 97% многоквартирных домов подключены к центральному отоплению в Башкирии. Об этом 21 сентября сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Башкирии Борис Беляев на оперативном совещании в правительстве республики. По его словам, до 22 сентября к отоплению будут подключены все многоквартирные дома региона. При этом какое-то время потребуется на отладку оборудования и на удаление воздуха из систем. Но серьезных вопросов по подключению объектов к теплу не возникает. Подробности в материале: В Башкирии 97% многоквартирных домов подключены к центральному отоплению

11:27 21.09.2020 Первый снег. Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

11:54 21.09.2020 Отопительный сезон на территории Волгоградской области в 2020 году может начаться раньше обычного, в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам оперативного совещания у губернатора 21 сентября. Об этом: В Волгоградской области отопительный сезон могут начать раньше срока

12:34 21.09.2020 В Чувашии восемь муниципальных образований не завершили подготовку к отопительному сезону в плановый срок — к 15 сентября. Читайте также: В восьми муниципалитетах Чувашии сорвали сроки подготовки к зиме

12:36 21.09.2020 Отопительный сезон в Красноярском крае стартует раньше нормативных сроков. Такой вывод можно сделать из сообщения, опубликованного на официальном сайте столицы региона. На сегодняшний день в Красноярске к центральному отоплению подключено порядка 100 зданий. Из них больше 90 — это детские сады, школы, больницы и другие социальные учреждения. С 23 сентября отопительный сезон стартует во всём городе. С этого времени начать теплоснабжение обязаны все организации, обслуживающие здания. Читайте также: Красноярск определился с датой старта отопительного сезона

13:05 21.09.2020 Дождь. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

13:52 21.09.2020 На Среднем Урале подключили отопление к 83% школ, больниц и детских садов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики Свердловской области. Так, в регионе дали тепло к 88,43% детских садов, около 83% школ и больниц, 77,5% учреждений культуры, 87,42% интернатов. Жилой фонд пока подключен к теплу не так активно — батареи включили лишь в 50% жилых домов. Читайте подробнее: В Свердловской области дали тепло 83% социальных объектов

14:12 21.09.2020 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома региона. Об этом 21 сентября сообщил телеграм-канал губернатора. По данным канала, на заседании с зампредами правительства и главами муниципалитетов Воробьёв «дал команду начать подачу тепла в многоквартирные дома, чтобы жители не мёрзли в квартирах». Подробности в материале: В Подмосковье начался отопительный сезон

14:52 21.09.2020 «От Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды получено штормовое предупреждение: ночью и утром 22 сентября 2020 года местами по Воронежской области ожидается опасное агрометеорологическое явление — заморозки до минус 2», — сообщили в МЧС. Подробности в материале: В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

14:59 21.09.2020 Проверка теплотрассы перед началом отопительного сезона в Иркутской области. irkobl.ru

15:28 21.09.2020 По данным Гидрометцентра России, в Башкирии 21 сентября ветер 15−20 м/с, 22−23 сентября заморозки (температура ночью до — 2°).

15:55 21.09.2020 На побережье Краснодарского края 21−22 сентября ветер до 20 м/с, 22 сентября в районе Новороссийска до 22 м/с.

15:56 21.09.2020 22 сентября в Ростовской области ожидаются заморозки (температура ночью до — 2°).

15:59 21.09.2020 В регионах Северного Кавказа началась подготовка федеральных трасс к зимнему сезону 2020−2021 годов. В работах задействовано 456 единиц спецтехники, в числе которых снегоочистители, экскаваторы, погрузчики, бульдозеры и колесные тракторы, сообщили в пресс-службе управления автодорог «Кавказ». Об этом: На Северном Кавказе приступили к подготовке федеральных трасс к зиме

16:14 21.09.2020 Похолодание и дождливую погоду в Чувашии сменит резкое потепление, или «позднее бабье лето». Подробности в материале: В Чувашии ожидается бабье лето

16:50 21.09.2020 Подтопление в Еврейской АО. 79.mchs.gov.ru

17:21 21.09.2020 22 сентября в Свердловской области заморозки (температура ночью до — 3°), сообщает Гидрометцентр России.

17:29 21.09.2020 В Курске все управляющие компании и ТСЖ сдали документы на получение паспортов готовности к отопительному сезону, они находятся в стадии согласования. Готовность к отопительному сезону ресурсоснабжающих организаций составляет 99%. Об этом: Курск готов к отопительном сезону на 99%

18:01 21.09.2020 Дымящие трубы ТЭЦ. Павел Редин © ИА Красная Весна.

18:06 21.09.2020 Социальные объекты на территории Челябинска подключают к отоплению. Об этом на аппаратном совещании в мэрии заявил вице-мэр Александр Астахов. На утро 21 сентября в городе отапливались уже 235 таких объектов или 30%. Среди них 172 детских сада, 36 школ, 16 больниц, а также два интерната. Подключение соцобъектов к теплу произойдёт максимально быстро, заверил Астахов. Об этом: В Челябинске социальные объекты подключают к отоплению

18:19 21.09.2020 В Ульяновской области начался пуск тепла на объекты социальной сферы. Читайте также: В Ульяновской области начинается отопительный сезон

18:20 21.09.2020 Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предупредил отраслевых руководителей и муниципальных глав «о личной ответственности за пуск тепла».

18:40 21.09.2020 Первый снег. Дарья Антонова © ИА REGNUM

19:30 21.09.2020 В Челябинской области 21 сентября ветер 17−22 м/с, 22 сентября ожидаются заморозки (температура ночью до — 3°).

20:01 21.09.2020 По данным Гидрометцентра России, 21, 23 сентября на юге Тюменской области, в Омской области ветер 15−20 м/с, 21 сентября на юге Тюменской области до 22 м/с.

20:30 21.09.2020 Заморозки ожидаются 22 сентября в Брянской, Курской областях (до — 1°), Орловской, Воронежской, Белгородской областях (до — 2°).

21:05 21.09.2020 Размытая из-за паводка дорога в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

21:22 21.09.2020 В Петербурге решили отложить полноценное начало отопительного сезона в связи с серьезным потеплением, которое прогнозируется на наступившей неделе. Приход бабьего лета отсрочит нагревание батарей в квартирах петербуржцев, сообщили представители Смольного. Читайте также: В Петербурге отложили отопительный сезон из-за бабьего лета

21:56 21.09.2020 22−24 сентября в Иркутской области — похолодание: −5…−0°, 22 сентября температура может опуститься до — 6°.

21:57 21.09.2020 24 сентября в Удмуртии понижение температуры до — 1°.

22:12 21.09.2020 В Ленинградской области 22 сентября переменная облачность, местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +7…+12 градусов, днем +14…+19 градусов.

22:12 21.09.2020 Штормовое предупреждение объявило вечером 21 сентября Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу. Оно вызвано усилением ветра, которое в очередной раз ожидается в Северной столице в предстоящий вторник. Читайте также: В Петербурге снова объявлено штормовое предупреждение

22:30 21.09.2020 По данным Гидрометцентра России и ВНИИ ГОЧС (ФЦ) 22 сентября 2020 года существует вероятность возникновения нарушений работы объектов энергетики, связи, ЖКХ, всех видов транспорта, жизнеобеспечения населения, подтопление пониженных участков местности в Сибирском федеральном округе на территории Таймырского МР Красноярского края (усиление ветра до 22−27м/с), сообщает МЧС России.

22:55 21.09.2020 Осень. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

02:45 22.09.2020 Во вторник, 22 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +21… +23 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 22 сентября в Красноярске ожидается до +23 °C

04:40 22.09.2020 В Новосибирске с сегодняшнего дня, 22 сентября, начнётся отопительный период 2020/2021 годов. Соответствующее постановление подписал мэр Анатолий Локоть. «В ближайшую неделю прогнозируется существенное понижение температуры, в связи с чем мы приняли решение начать запуск отопительной системы», — прокомментировал градоначальник. Читайте подробнее: В Новосибирске начинается отопительный сезон

05:39 22.09.2020 Во вторник, 22 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 22 сентября в Москве ожидается до +22 °C, без осадков

07:41 22.09.2020 Железноводск готовится к зимнему периоду. По словам главы ставропольского курорта Евгения Моисеева, специалисты произвели промывку 273 км водопроводных и канализационных сетей, продолжается подготовка котельных, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе города. Подробности в материале: Глава Железноводска рассказал о подготовке к новому отопительному сезону

08:04 22.09.2020 В Москве 22 сентября ожидается до 22 градусов тепла, сообщает центр «Фобос». "Инициатива в атмосфере перейдет к антициклону, благодаря чему распогодится, ощутимо потеплеет и, наконец-то, начнется настоящее бабье лето», — говорится в прогнозе. Об этом: В Москве начинается бабье лето

09:06 22.09.2020 Все объекты социальной сферы и жилой фонд Омска готовы к началу отопительного сезона. Согласно распоряжению, подписанному мэром Оксаной Фадиной, он начинается сегодня, 22 сентября, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Читайте также: В Омске начался отопительный сезон

09:06 22.09.2020 В пяти регионах России из-за похолодания ожидается рост числа пожаров, сообщили в МЧС РФ. Так, в третьей декаде сентября прогнозируется рост количества техногенных пожаров и взрывов бытового газа на территории Вологодской, Костромской, Тверской, Архангельской и Мурманской областей. По данным ведомства, рост числа пожаров возможен из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании отопительных систем и установок, а также печного отопления, перегрузок электросети и «обычной беспечности граждан».

09:52 22.09.2020 Уже в 43 территориях Свердловской области обеспечили стопроцентное подключение отопления, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона. Всего отопительный сезон начался в 93 муниципалитетах, в 43 из них тепло подано в 100% жилого фонда и социальных объектов. Какие это муниципалитеты, не уточняется. Также сообщается, что в 53 территориях полностью подключили к отоплению объекты соцсферы, в 51 — жилищный фонд. Об этом: 43 свердловских муниципалитета полностью подключили к теплу

10:07 22.09.2020 942 млн рублей составляет задолженность предприятий ЖКХ Воронежской области за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками. Читайте также: Воронежские предприятия ЖКХ задолжали за ресурсы почти миллиард рублей

10:12 22.09.2020 На Среднем Урале подключили к теплу 55% жилых домов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона. Ситуация различается от муниципалитета к муниципалитету. Если в Екатеринбурге отоплением удалось обеспечить лишь 36% жилых домов, а в Дегтярске до сих пор не начали подачу тепла, то в 51 муниципалитете жилищный фонд уже полностью отапливается. В 11 муниципалитетах пока подключили к отоплению менее половины всех жилых домов, уточняют в департаменте. Читайте подробнее: В Свердловской области дали отопление более 50% жилых домов

10:29 22.09.2020 99,9% составляет готовность систем отопления многоквартирных домов Воронежской области на 21 сентября. Об этом доложил на оперативном совещании в облправительстве глава департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики области Максим Зацепин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облправительства. Подробности в материале: В Воронежской области 21 район полностью готов к отопительному сезону

11:02 22.09.2020 В Свердловской области дали отопление уже 87% объектов социальной сферы и культуры. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в департаменте информполитики региона. Тепло получили 91,8% интернатов (146 объектов), 90,9% детских садов (1541), 89,6% школ (963), 87,5% медучреждений (945), 81,5% учреждений культуры (969) и 78,4% прочих соцобъектов (78,4%). В 53 муниципалитетах удалось подключить к отоплению 100% организаций соцсферы, отмечают в департаменте. В Екатеринбурге дали тепло 83% таких учреждений. А в восьми муниципалитетах пока отапливаются меньше половины соцобъектов. Читайте также: На Среднем Урале подключили к теплу 87% объектов соцкультбыта

13:13 22.09.2020 Объекты социальной сферы Москвы начали подключать к отоплению. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МОЭК». Отмечается, что работа по началу подачи тепла началась в выходные. Отопление поступает на отдельные объекты соцсферы, оформившие заявки. В МОЭК пояснили, что подключение объектов по заявкам обычно ведётся до начала отопительного сезона. Однако система теплоснабжения в это время к переходу на зимний режим уже готова. Об этом: В Москве начали подавать тепло в объекты соцсферы

13:20 22.09.2020 Отопительный сезон в Московской области начался, сообщает 22 сентября телеграм-канал губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Указано, что работа по подаче тепла в объекты соцсферы ведётся с 18 сентября. К теплоснабжению уже подключили 489 школ, детсадов и других учреждений. «На очереди — жилые дома», — говорится в информации. Об этом: В Подмосковье включили отопление в школах и детсадах

14:31 22.09.2020 ТЭЦ. Бирюлево Западное. Москва. Владимир Югасов © ИА Красная Весна.

15:53 22.09.2020 Подача тепла в жилые дома подмосковного Реутова стартовала 22 сентября, сообщил глава городского округа Станислав Каторов в Instagram. «Ночные температуры в некоторых районах Московской области уже стали низкими настолько, что появляются просьбы жителей включить отопление. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил начать подачу тепла, чтобы жители, чувствовали себя комфортно. Сегодня начнём запускать отопление и прогревать систему», — написал Каторов.

15:53 22.09.2020 Он уточнил, что с 17 сентября начата подача тепла во все социальные объекты — школы, детские сады, поликлиники. «К получению тепла готовы также все 378 многоквартирных домов города Реутова», — подчеркнул Каторов.

16:00 22.09.2020 Министр энергетики Подмосковья Александр Самарин заявил о пуске отопления в 18 муниципальных образованиях региона. Пуск тепла был произведён на социальные объекты.

16:52 22.09.2020 В городе Владимире отопление включили в 42 детских садах и 10 школах. Во все школы тепло придёт до 1 октября по заявкам руководителей. Читайте также: Во Владимире отопление включают в детсадах и школах

17:47 22.09.2020 В Новосибирске с сегодняшнего дня, 22 сентября, официально начался отопительный сезон. Сибирская генерирующая компания (СГК) приступила к массовому подключению к теплоснабжению, передаёт корреспондент ИА REGNUM. В СГУ уточнили, что до 29 сентября тепло будет подано во все социальные объекты и жилые дома. Ещё два дня потребуются, чтобы подключить объекты культуры, институты и другие учреждения. Подробности в материале: В Новосибирске началось массовое подключение к теплоснабжению

18:16 22.09.2020 В Омской области, по данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, завтра днем, 23 сентября, ожидаются дожди разной интенсивности и сильный ветер порывами от 17 до 22 м/с. Об этом сообщает региональное управление МЧС РФ. Читайте также: На Омскую область надвигается сильный ветер с дождём

18:17 22.09.2020 Фото: mchs.gov.ru

18:51 22.09.2020 В Челябинской области 23 сентября возможен ветер силой до 23 метров в секунду. Такой прогноз дали синоптики. Также ожидаются небольшие дожди. В региональном управлении МЧС уже дали гражданам рекомендации о том, как себя вести при сильном ветре. В первую очередь населению советуют ограничить выход из зданий и контролировать детей. А если сильный ветер застал на улице, то очень желательно укрыться в зданиях, а не возле них и не под деревьями и рекламными щитами. Читайте также: Челябинской области снова пообещали ураганный ветер

19:20 22.09.2020 Глава администрации города Владимира Андрей Шохин подписал постановление о начале отопительного сезона. Фото: vladimir-city.ru

20:13 22.09.2020 По словам жителей Восточного административного округа Москвы, вода в батареях подавалась ещё около недели назад. «По всей видимости, специалисты проверяли мощности и делали пробный запуск воды», — сказала жительница района Перово. Она уточнила, что на данный момент отопление в доме отсутствует.

20:13 22.09.2020 По словам жителей Восточного административного округа Москвы, вода в батареях подавалась ещё около недели назад. «По всей видимости, специалисты проверяли мощности и делали пробный запуск воды», — сказала жительница района Перово. Она уточнила, что на данный момент отопление в доме отсутствует.

21:02 22.09.2020 ПАО «МОЭК» на своей официальной странице в Facebook сообщает, что отопление включили в 150 детских садах и школах, а также в 400 учреждениях здравоохранения столицы.

22:07 22.09.2020 В детском саду. Дарья Антонова © ИА REGNUM

02:17 23.09.2020 В среду, 23 сентября, в Красноярске будет облачно с прояснениями, дождь, температура воздуха +14… +17 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 23 сентября в Красноярске ожидается до +17 °C

05:43 23.09.2020 В среду, 23 сентября, в Москве будет небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха +20… +22 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 23 сентября в Москве ожидается до +22 °C, без осадков

06:25 23.09.2020 В Свердловской области 23 сентября ожидается ветер с порывами до 22 м/с. С таким прогнозом выступили синоптики. Сотрудники МЧС призывают граждан соблюдать меры безопасности. Как информирует пресс-служба регионального управления ведомства, при сильном ветре нужно надёжно закрыть двери и окна. А на улице важно подальше держаться от зданий, лёгких построек, мостов, эстакад, деревьев, озёр, рек, промышленных объектов и линий электропередачи. Подробности в материале: Свердловчанам пообещали ветер до 22 м/с

06:50 23.09.2020 В 19 муниципалитетах Томской области к 22 сентября стартовал отопительный сезон. Тепло начало поступать в социальные объекты и жилые дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства. Читайте также: В Томской области стартовал отопительный сезон

08:27 23.09.2020 Паводок в Иркутской области. 38.mchs.gov.ru

09:37 23.09.2020 Отопительный сезон в Красноярске начнётся на десять дней позже, чем в прошлом году. В мэрии заявили, что отопление в домах жителей города будет включено максимум ко 2 октября, сообщает красноярское издание dela.ru.

10:01 23.09.2020 Спасатели объявили на территории Республики Алтай штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, 24 сентября здесь пройдут сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Подробности в материале: В Горный Алтай придут дождь с мокрым снегом

10:48 23.09.2020 В Екатеринбурге по данным на утро 23 сентября к отоплению подключены 39% жилых домов и 85% социальных объектов, сообщает e1.ru

12:11 23.09.2020 Модернизация сетей водоснабжения. Воронежская область. Сентябрь 2020. minstroyrf.gov.ru

12:13 23.09.2020 В Ленинградской области из-за многомиллионных коммунальных долгов небезызвестный город Пикалёво отключили от отопления и горячей воды. Вернуть тепло в дома удалось лишь после вмешательства губернатора региона Александра Дрозденко. Читайте также: В Ленобласти из-за долгов целый город отключили от отопления и горячей воды

12:52 23.09.2020 Алтайские спасатели предупредили о значительном ухудшении погодных условий 24 сентября. По данным официального сайта ведомства, в ближайшие сутки в регионе ожидаются дожди, местами сильные, в предгорьях с мокрым снегом, усиление ветра до 15−20 м/с, местами порывы 25−28 м/с. Похолодание. Об этом: Алтай накроет штормовым ветром со снегом

13:21 23.09.2020 В Красноярске в соответствии с решением главы города Сергея Ерёмина 23 сентября стартовал отопительный сезон — началась подача тепла во все тепловые сети. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы региона. Читайте также: В Красноярске стартовал отопительный сезон

13:22 23.09.2020 В Чебоксарах начинается отопительный сезон. Читайте подробнее: В Чебоксарах начинается отопительный сезон

13:36 23.09.2020 Неблагоприятные погодные явления наблюдаются в Красноярском крае. Как сообщает сайт спасателей региона со ссылкой на данные синоптиков, на юге Таймырского муниципального района сохранится ветреная погода. Порывы южного ветра 24 сентября достигают 22−25 м/с, что в свою очередь может вызвать ряд происшествий. Тем временем Среднесибирское управление гидрометеослужбы предупредило о сильных ливнях в ночь на 24 сентября. Об этом: Сильный ветер и ливни идут в Красноярский край

13:44 23.09.2020 В Ульяновске начался пуск тепла на объекты социально-культурной сферы. Тепло подаётся на основе заявлений директоров учреждений и собственников домов. Читайте также: В Ульяновске началась подача тепла на соцобъекты

13:45 23.09.2020 Пуск тепла произведён на 190 объектах социальной сферы, руководители которых подали соответствующие заявки. Ульяновская область. 23 сентября. ulmeria.ru

14:36 23.09.2020 Бабье лето. Дарья Антонова © ИА REGNUM

16:22 23.09.2020 В Чувашии спасатели распространили предупреждение об ухудшении погодных условий, в том числе на почве прогнозируются сильные заморозки. Об этом: В Чувашии ожидаются заморозки

16:28 23.09.2020 На следующей неделе в столицу России вернется прохладная погода с дождями. Об этом 23 сентября сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Читайте также: Синоптик рассказала, какая погода ждет жителей Москвы на следующей неделе

17:55 23.09.2020 В Санкт-Петербурге установлен 15-й по счету рекорд по максимальной температуре воздуха за 2020 год. Об этом 23 сентября сообщили в «Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Читайте также: В Петербурге установлен 15-й температурный рекорд за 2020 год

17:58 23.09.2020 «Очень теплой погодой в третьей декаде сентября мы обязаны обширному и мощному антициклону, который поднимется огромным куполом над европейской территорией. Атмосферное давление продолжит расти. Антициклон будет усиливаться притоком теплых воздушных масс с юга, из субтропиков», — заявили 23 сентября в Гидрометцентре России. Тем временем у границ антициклона в ближайшие дни все будет по-другому. Непогода ожидает жителей Предуралья, Урала и юга Западной Сибири.

18:30 23.09.2020 «На Урале продолжается холодная аномалия. Ее кульминацией стало выпадение первого снега в Челябинской области. Холодное ненастье сопровождалось сильным ветром с порывами до 15−20 м/с. Местами сформировался временный снежный покров», сообщает Gismeteo.

19:45 23.09.2020 «До конца недели характер погоды и температурный режим изменятся незначительно, так что жители Европейской России в полной мере сумеют насладиться теплом бабьего лета. Более того, заметно потеплеет в Поволжье и на берегах Камы, а в выходные улучшится погода на Урале. В Москве предстоящие выходные станут последними тёплыми солнечными днями сентября», — сообщает 23 сентября Центр погоды «Фобос».

02:54 24.09.2020 В четверг, 24 сентября, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +13… +16 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 24 сентября в Красноярске ожидается до +16 °C, без осадков

05:05 24.09.2020 В четверг, 24 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Подробности в материале: 24 сентября в Москве ожидается до +24 °C, без осадков

05:34 24.09.2020 В городе Калачинск Омской области выпал первый снег. О первых зимних осадках порталу Om1.ru сообщили местные жители, которые прислали в редакцию видео. Уточняется, что к настоящему времени снег уже весь растаял. По данным СМИ, в прошлом году снег в Омске выпал в середине октября. Подробности в материале: В омском Калачинске выпал снег

05:52 24.09.2020 Спасатели предупредили жителей Тувы о неблагоприятных погодных явлениях 24 сентября. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, в течение суток здесь ожидается усиление северо-западного ветра местами до 24 метров в секунду. Подробности в материале: Сильные дожди и гололедицу прогнозируют в Туве

07:07 24.09.2020 На юге Таймырского муниципального района сохранится ветреная погода. Красноярский край. 24.mchs.gov.ru

07:48 24.09.2020 Старт отопительному сезону сегодня, 24 сентября, дали в Чите. Как сообщает телеграм-канал городской мэрии, на данный момент к теплоснабжению подключено 1654 жилых дома. Читайте также: В Чите стартовал отопительный сезон

08:26 24.09.2020 Серия циклонов северо-западного происхождения, с обширными массивами плотной облачности, минуя Европейский антициклон с северо-восточной стороны, устремляются вглубь Сибири и несут с собой осадки и холод. Один из таких циклонов принесет с собой ухудшение погоды 24 сентября: в большинстве районов Западной Сибири ожидаются дожди, местами сильные, в горах Республики Алтай с мокрым снегом, также в Алтайском крае и в Республике Алтай ожидается усиление порывистого ветра до 25−28 м/с, в горах до 32 м/с. Об этом сказано в обзоре погодных условий CЦ ФГБУ «НИЦ «Планета», выполненном с использованием информации ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» и прогностических подразделений Росгидромета по СФО. Читайте подробнее: Серия циклонов несёт в Сибирь осадки и холод

09:00 24.09.2020 В городе Медногорск Оренбургской области с 24 сентября начинается пробный пуск тепла. Тепло подадут в медицинские и образовательные учреждения, а также на объекты соцзащиты. Таким образом теплоэнергетики проверят готовность систем отопления к работе в зимний период, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Группы «Т Плюс» в Оренбуржье. Об этом: В Оренбуржье начинаются пробные топки

09:08 24.09.2020 Тёплая, солнечная погода, установившаяся в Бурятии на прошлой неделе, заканчивается. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 26−27 сентября здесь ожидается значительное похолодание, с порывами ветра до 20 метров в секунду. Об этом: Бабье лето в Бурятии заканчивается

09:48 24.09.2020 В Санкт-Петербурге 23 сентября был обновлен суточный рекорд максимальной температуры воздуха. Теперь для этой даты он составляет +21,4 градус, что на 0,8 градуса выше прежнего достижения 1989 года. Читайте подробнее: В Петербурге побит температурный рекорд 31-летней давности

10:09 24.09.2020 Уже 55 территорий Свердловской области полностью подключили к отоплению. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона. В настоящий момент в области дали тепло 97% объектов соцсферы и 79% многоквартирных жилых домов. Самые низкие показатели — в Алапаевске (44% жилых домов и 50% объектов соцкультбыта). В Екатеринбурге подключены к отоплению 93% соцобъектов и 63% жилья. Читайте подробнее: На Среднем Урале дали тепло 55 муниципалитетам

10:45 24.09.2020 Санкт-Петербург. Фото с веб-камеры 24 сентября

11:26 24.09.2020 Жителей Иркутской области предупредили об ухудшении погоды и заморозках. Как сообщает сегодня, 24 сентября, региональное ГУ МЧС РФ со ссылкой на данные синоптиков, в ближайшие несколько суток в регионе ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 15−20 м/с, 26 сентября в западных районах — до 19−24 м/с. 25 сентября днём в горах Восточного Саяна, 26 сентября в западных, северо-западных, Киренском и центральных районах местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Подробности в материале: Приангарье готовится лепить снеговиков

12:04 24.09.2020 Напряжённая гидрологическая обстановка на Байкале стала поводом для проведения заседания правительственной комиссии РФ. О том, что завтра, 25 сентября, на ней будет рассмотрен вопрос по сбросным расходам на Иркутской ГЭС, сообщает сайт ГУ МЧС РФ по Иркутской области. «Согласно основным Правилам использования водных ресурсов, при достижении отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных расходов, которые могут составить до 4000 м3/с…». Подробности в материале: Стремительно растущий уровень Байкала создал проблему

12:11 24.09.2020 17.mchs.gov.ru

12:57 24.09.2020 В Алтайском крае жительница села Санниково Первомайского района Татьяна Кадукина, известная тем, что бросилась в ноги теперь уже экс-председателю российского правительства Дмитрию Медведеву, сообщила, что в местных школах, детских садах, больницах села до сих пор нет отопления. Её слова цитирует канал «Алтайский лемур». По словам женщины, также горячей воды нет во многих многоквартирных домах. Тем временем администрация Санниково сообщает, что «горячая вода будет только в декабре», — информирует Кадукина. «Детишки, замерзающие в школе, по ее словам, «даже дома не могут отогреться». Кадукина говорит, что районные власти, по сути, нарушают постановление губернатора Томенко, согласно которому тепло в дома и учреждения уже должно вовсю поступать», — говорится в сообщении алтайского телеграм-канала. Читайте также: Дети замерзают: упавшая в ноги Медведеву жительница Алтая вновь недовольна

13:14 24.09.2020 Дождливая и холодная погода в Омске 24 сентября. © ИА REGNUM

13:43 24.09.2020 Глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудили ситуацию с повышением уровня воды в Байкале. Пресс-служба правительства Иркутской области.

13:51 24.09.2020 Уровень Байкала из-за мощных ливней стал стремительно расти. Как сообщает сегодня, 24 сентября, пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на данные за 22 сентября, он составил 457,09 метра при максимальной отметке в 457,0 метров, при этом вода прибывает на сантиметр ежедневно. Сложившаяся ситуация стало поводом для встречи главы МЧС РФ Евгения Зиничева и губернатора Приангарья Игоря Кобзева. Подробности в материале: Байкал выходит из берегов

15:08 24.09.2020 Ливни и грозы, которые вновь обещают синоптики на Кубани, собьют 30-градусную жару.

15:39 24.09.2020 Прокладка новой тепловой сети на улице Сахалинской во Владивостоке. vlc.ru

15:42 24.09.2020 На территории Татарии в ближайшие сутки прогнозируется ухудшение погодных условий. Ночью и днем 25 сентября местами ожидаются туман и заморозки до — 2 градусов. Заморозки также возможны и в субботу, 26 сентября. В ночные часы столбик термометра местами опустится до — 1 градуса, днем до +22 тепла. Читайте также: В Татарии ожидаются заморозки и туман

16:33 24.09.2020 В Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края подали тепло на социальные объекты. khabkrai.ru

17:41 24.09.2020 Управляющая компания «Ремонтник» в городе Серпухов, следуя указу губернатора Подмосковья, включила отопление в квартирах. Как сообщает Oka. fm, на улице стоит 20-градусная жара, но в дом №131/1 по улице Ворошилова 23 сентября дали отопление. Причем решили не мелочиться. Второй день в собственных квартирах серпуховичи чувствуют себя как в парилке. Чем это грозит населению — счетами за отопление, тогда как на улице ещё тепло.

18:40 24.09.2020 Ночью 25 сентября в Свердловской области ожидаются заморозки (температура ночью до — 3°) — Гидрометцентр.

18:41 24.09.2020 Заморозки 25−26 сентября прогнозируются и в Курганской области.

19:27 24.09.2020 В Санкт-Петербурге днем 24 сентября 2020 года установлен новый рекорд самой высокой температуры воздуха для этого дня за всю историю наблюдений. Предыдущее погодное достижение продержалось 95 лет. Подробности в материале: В Петербурге не устоял температурный рекорд 1925 года

19:29 24.09.2020 Осенний Петербург. Дарья Драй REGNUM

20:47 24.09.2020 Северный завоз топлива в населённые пункты Ненецкого автономного округа вышел на завершающий этап. Читайте также: В Ненецком АО завершается завоз в сёла жидкого топлива, угля и дров на зиму

22:22 24.09.2020 В Кургане к отопительному сезону не готова треть жилых домов. А именно, 121 дом, получающий ресурс от ПАО «Курганская генерирующая компания», и 71 дом, находящийся в ведении ООО «Курганские теплоэнергетические системы». Об этом сообщает пресс-служба ПАО «КГК». Причина — дома не могут принять теплоноситель из городской во внутридомовую систему отопления. Читайте также: В Кургане около 200 домов не готовы к отопительному сезону

02:30 В пятницу, 25 сентября, в Красноярске будет облачность, небольшой дождь, температура воздуха +10… +12 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Об этом: 25 сентября в Красноярске ожидается до +12 °C, небольшой дождь

05:16 В пятницу, 25 сентября, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +22… +24 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ. Читайте подробнее: 25 сентября в Москве ожидается до +24 °C

05:36 В Зауралье «из-за бездействия органов власти и отсутствия установленного тарифа на тепловую энергию» теплоснабжающие организации не могут подавать тепло в жилые дома Кургана и Шадринска. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Курганская генерирующая компания». Также по причине отсутствия тарифа на теплоэнергию ресурсоснабжающие организации лишились возможности приобретения топлива для источников тепла, отмечают энергетики. «Бездействие департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области привело к риску срыва запуска отопительного сезона в крупнейших городах Курганской области, поставив под угрозу здоровье и комфортное проживание их жителей», — говорится в сообщении ПАО «КГК». Читайте подробнее: В крупнейших городах Зауралья отопительный сезон под угрозой срыва

06:13 Власти Курганской области предполагают, что тариф на теплоэнергию появится в Кургане, Шадринске и Шадринском районе в начале октября. Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона, заявила на пресс-конференции руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина. «Существующее законодательство запрещает не оказывать услугу теплоснабжения при наличии технологических возможностей подачи тепла, поскольку она является жизненно важной», — подчеркнула Ирина Гагарина. Когда тарифы будут установлены, то они будут применены задним числом, отметила руководитель департамента. Читайте подробнее: Отсутствие тарифа не влияет на начало отопительного сезона в Зауралье

07:02 В Кургане, Шадринске и Шадринском районе Зауралья увеличатся тарифы на теплоснабжение. Но с установлением новых тарифов энергетики не получат прибыль, на которую рассчитывают, заявила на пресс-конференции руководитель департамента государственного регулирования цен и тарифов Курганской области Ирина Гагарина. Читайте также: Энергетики Курганской области предложили повысить тариф на тепло в 2,5 раза

07:09 Котельная поселка Молоковка (Чита). admin.msuchita.ru

08:00 26−27 сентября в Бурятия ожидается ветер 20−24 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, по северной половине снег, установление снежного покрова, понижение температурного фона на 8° и более, сообщает Гидрометцентр России.

08:52 26 сентября в Южно-Курильском и Курильском районах ожидается очень сильный дождь, ветер 25−30 м/с, порывы 33−35 м/с.

09:23 По данным МЧС России на 06:00 25 сентября, в течение прошедших суток организована работа по тушению 1032 техногенных пожаров, реагированию на 310 дорожно-транспортных происшествий и 4 происшествия на водных объектах, обезвреживанию 301 взрывоопасного предмета, в том числе 79 авиабомб, оказанию психологической помощи в 32 случаях.

09:48 Минприроды России продолжает контролировать проведение противопаводковых мероприятий на Дальнем Востоке. Для проведения своевременных противопаводковых мероприятий Минприроды РФ ежегодно направляет в федеральный округ более половины всех средств из федерального бюджета России — 2,5−3,5 млрд рублей.

10:00 В Перми на строящиеся социальные объекты запустят тепло раньше срока. С энергетиками по этому поводу достигнута договорённость, сообщает пресс-служба мэрии. Читайте подробнее: В Перми начнут отапливать строящиеся школы и детсады

10:11 За первые три дня с начала отопительного сезона в Барнауле к отоплению подключены 1860 жилых домов (две трети), входящие в зону обслуживания Сибирской генерирующей компании (СГК). Об этом сегодня, 25 сентября, сообщили в пресс-службе компании. Также отметили, что запуск и наладка гидравлических режимов займет около двух недель. Читайте подробнее: Отопление подано в большинство жилых домов Барнаула

10:23 В Бурятии на выходные дни объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике, 26−27 сентября здесь ожидается резкое ухудшение погоды. Читайте также: На выходные в Бурятии объявлено штормовое предупреждение

10:50 В Санкт-Петербурге 25 сентября обещают третий температурный рекорд. Как отмечает ведущий специалист Центра ФОБОС Михаил Леус, возможно обновление рекорда максимальной температуры воздуха, установленного в 1925 году. Подробности в материале: В Петербурге обещают третий температурный рекорд за сентябрь

10:54 В Пензенской области по состоянию на 24 сентября готовность к предстоящему отопительному сезону 2020−2021 г.г. составляет 99,6%. Больше всего работ предстоит завершить на тепловых сетях. К предстоящему отопительному сезону заготовлено 1163 тонны угля (100% от потребности) и 17 612 тонн жидкого топлива (105%). Читайте также: Пензенские власти сообщили об уровне готовности у отопительному сезону

11:10 В Кемеровской области засыпало снегом излюбленное место российских горнолыжников — п. Шерегеш. Высота снежного покрова на горнолыжном курорте за ночь выросла до 7 сантиметров. Цитата из видео.

11:47 По сообщению Гидрометцентра России, 26 сентября ожидаются заморозки в Татарии, 26−27 сентября в Удмуртии (температура ночью −2…−0°), Башкирии (до — 3°), Оренбургской области (-5… 0°).

12:10 На кузбасском горнолыжном курорте Шерегеш сегодня, 25 сентября, пошёл снег. Очевидцы сообщают, что он идёт с самого утра и покрыл горы Мустаг и Зелёная. Читайте также: Горы кузбасского Шерегеша засыпало снегом

12:46 В Оренбургской области ряд муниципальных образовании начал пробное протапливание. Средняя готовность региона к зиме составляет 99%. Об этом в Instagram сообщил губернатор Денис Паслер. Подробности в материале: Готовность Оренбуржья к отопительному сезону составляет 99%

12:51 Челябинский губернатор Алексей Текслер требует ускорить пуск тепла в муниципалитетах. Об этом он написал в соцсети ВКонтакте. Подробности в материале: Челябинский губернатор требует ускорить пуск тепла

13:12 В Свердловской области ожидаются ночные заморозки, сообщили в Уральском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Резкое похолодание состоится ночью 26 сентября. В Свердловской области температура может упасть до минут трёх градусов по Цельсию в воздухе и на поверхности почвы. Заморозки пройдут и в соседних регионах: Курганской и Челябинской областях. В последней даже будет холоднее — до минус пяти градусов. Читайте также: На Среднем Урале объявили о скорых заморозках

13:29 В Кемеровской области прогнозируется ухудшение погоды. По данным синоптиков, в регионе в ближайшие дни ожидаются мокрый снег и первые заморозки. Читайте подробнее: В Кузбассе ожидается мокрый снег

13:34 В предстоящие выходные дни в нескольких регионах Приволжского федерального округа прогнозируются заморозки. Так, 26 сентября ожидаются заморозки в Татарии, 26−27 сентября — В Удмуртии: температура воздуха ночью может падать до 0… — 2 °C. В Башкирии столбики термометров могут опуститься до — 3 °C. В Оренбургской области — до 0… — 5 °C. Об этом: В ряд регионов Поволжья в выходные придут заморозки

13:38 Роспотребнадзор по Чувашии сообщает, что в связи с сезоном простуд и холодным периодом года усилен контроль за соблюдением температурного режима на социальных объектах. 22 сентября 2020 года проведена проверка в отношении АУ «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Чебоксары» Минтруда Чувашии (г. Чебоксары, ул.324 Стрелковой дивизии, д. 21а). В ходе проверки установлено, что 21 сентября 2020 года в учреждение осуществлена подача тепла. Жилые комнаты оснащены термометрами. Фактическая температура воздуха в них составляет 20−21оС при нормативе 20−24оС, что соответствует требованиям. Все помещения для пребывания лиц пожилого возраста ежедневно проветриваются.

13:53 Понижение температуры до минус пяти градусов мороза ожидается ночью в Башкирии. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону. По сообщению пресс-службы ведомства, ночью 26 сентября в воздухе и на поверхности почвы температура может понизиться до — 5 °C. Подробности в материале: В Башкирии ожидаются заморозки до — 5°С

14:01 Прогноз погоды на 25−28 сентября. Карта. meteoinfo.ru

14:08 На территории Дальневосточного федерального округа сохраняется режим повышенной водности. На различных участках реки Амур уровень воды превышает опасную отметку на 2−100 см (с. Ленинское, Еврейская автономная область — с. Малмыж, Хабаровский край), а также неблагоприятную отметку на 45−180 см (Комсомольск-на-Амуре — с. Мариинское, на Уссури у н.п. Новосоветское (Хабаровский край), река Онон у с. Оловянная (Забайкальский край), сообщает Минприроды России.

14:35 Затоплены поймы Амура на участке с. Нагибово — Амурский лиман, а также рек его бассейна: Шилка (Забайкальский край), Биджан, Кирга, Икура, Большой Ин (Еврейская автономная область), Уссури, Кур, Тунгуска, Амгунь (Хабаровский край). В Еврейской автономной области и в Хабаровском крае затоплены сельхозугодья, дороги, жилые дома, дачные и приусадебные территории. 25 сентября на Амуре у Комсомольска-на-Амуре ожидается достижение уровнем воды опасной отметки, у с. Циммермановка и у с. Богородское (Хабаровский край) прогнозируется подъем уровня воды до неблагоприятной отметки.

14:35 В Приморском крае остаются затоплены поймы рек Илистая и Комиссаровка в нижнем течении, а также реки Абрамовка, которая 25−26 сентября войдет в свои берега.

14:40 26 сентября в Северной Осетии сильный дождь, гроза, ветер 15−18 м/с.

14:41 В Красноярском крае 25−26 сентября на севере Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района ветер 17−22 м/с; 25 сентября в центральных, южных районах сильный дождь, ветер 15−18 м/с.

14:42 25−26 сентября в Алтайском крае сильные осадки (дождь, мокрый снег).

14:42 25 сентября в Республике Алтай осадки (дождь, мокрый снег), в горах ветер до 24 м/с.

14:43 Ожидается холодная, ветреная погода, с порывами ветра до 20 мс, осадки в виде дождя и мокрого снега. Республика Бурятия. 03.mchs.gov.ru

14:44 В Туве 25 сентября сильный дождь, ветер 17−22 м/с.

14:44 В Иркутской области 25−26 сентября сильные осадки (дождь, мокрый снег), ветер 15−20 м/с (26 сентября до 23 м/с).

14:46 Гидрологический обзор за 24 сентября 2020 года: повышение уровня воды (на 30−90 см), связанное с дождями, наблюдалось на р. Волхов (Новгородская область), р. Алатырь (Мордовия), р. Вишера, р. Яйва, р. Усьва (Пермский край), р. Белая, р. Лемеза, р. Юрюзань (Башкирия), р. Сим (Челябинская область), р. Зай (Татария).