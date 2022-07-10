Такой сценарий видится вполне реалистичным на фоне многочисленных препятствий на пути российской продукции к потребителю. Так, например, западные компании отказываются предоставлять суда и страховать грузы из РФ, заход иностранных кораблей в российские порты ограничен, есть проблемы с финансовым сопровождением внешнеторговых сделок. Андрей Гурьев выразил надежду на приверженность Евросоюза курсу на обеспечение глобальной продовольственной безопасности. По словам главы РАПУ, ассоциация ожидает выхода соответствующего документального подтверждения со стороны ЕС, гарантирующего всем участникам рынка — включая банки, страховщиков, перевозчиков и поставщиков технологий и оборудования, — что их координацию с производителями удобрений из РФ не станут рассматривать через призму политики санкций.

РАПУ как системообразующая российская ассоциация содействует развитию отечественного агропромышленного комплекса даже в условиях внешних ограничений. Еще в 2021 году ведущие отечественные производители минеральных удобрений на добровольной основе начали предоставлять скидки сельхозпредприятиям и заявили о сдерживании цен до завершения осенних полевых работ. Таким образом они решили поддержать аграриев в сложившейся из-за пандемии и стихийных бедствий в ряде субъектов РФ экономической ситуации.

Андрей Гурьев участвовал в обсуждениях стратегических решений на федеральном уровне. По его словам, установленный Минсельхозом прогнозный ориентир потребности АПК РФ в удобрениях — 5 млн тонн — будет в полном объеме обеспечен отечественными производителями минеральных удобрений.

С начала января по конец июля российские аграрии приобрели уже 77% от ожидаемого объема годовых закупок — 3,84 млн тонн в действующем веществе. Это на 17% превышает показатели аналогичного периода 2021 года.

Как отмечал Андрей Гурьев, производственных мощностей предприятий, входящих в состав РАПУ, достаточно для 100%-го закрытия внутренних потребностей и обеспечения притока налоговых поступлений в федеральный бюджет от отгрузок отечественных удобрений на глобальный рынок.