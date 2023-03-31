Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Дело об аресте сотрудника The Wall Street Journal Эвана Гершковича является приоритетом президента США Джо Байдена, заявила 31 марта пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Белый дом Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это опять-таки является приоритетом для нынешнего президента», — сказала она на брифинге, отвечая на вопрос о задержании журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, Гершкович был задержан 30 марта в Екатеринбурге с поличным при попытке собирать сведения о предприятиях военно-промышленного комплекса России.

По версии следствия, сотрудник WSJ действовал в интересах американских спецслужб. Его обвинили в шпионаже, Лефортовский суд удовлетворил ходатайство об аресте Гершковича.