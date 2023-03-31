Москва, 31 марта, 2023, 17:50 — ИА Регнум. У пользователей портала госуслуг 31 марта перестала быть доступной функция удаления учетной записи. Это касается как веб-версии, так и приложения «Госуслуги».

Александр Кряжев/РИА Новости Мобильное приложение справочно-информационного интернет-портала Госуслуги

«По требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ была скрыта кнопка удаления учетной записи в личном кабинете. На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания» — так отвечают в службе поддержки приложения на вопрос о причинах недоступности функции.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия планирует к 2025 году отменить международный входящий роуминг со странами — членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС): Казахстаном, Киргизией и Арменией. Сейчас международный роуминг отменён между Россией и Белоруссией, работа над этим велась в период с 2017 по 2022 год.