Киев, 31 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Украинская авиация применяет бомбы американского производства JDAM с GPS-наведением в ходе боевых действий против России. Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.

South Korea Defense Ministry/Global Look Press Сброс авиабомб JDAM

Он отметил, что бомбы западного образца позволяют наносить «успешные удары по важным целям». Эти боеприпасы не столь большой мощности, но чрезвычайно высокоточные, и Киев хотел бы иметь больше таких боеприпасов.

«Мы тоже используем бомбы JDAM», — цитирует слова Игната РБК-Украина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в СМИ появилась информация о применении украинскими военными «умных бомб» JDAM под Артёмовском (до 1924 года — Бахмут). Снаряд c GPS-наведением летит по координатам, заданным перед пуском с самолёта-носителя. Такая бомба способна поразить цели на значительно большем расстоянии, чем обычный падающий снаряд.