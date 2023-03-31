Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ отступят за Днепр в случае падения Авдеевки и Артёмовска

Киев, , 17:43 — REGNUM ВСУ могут отступить за Днепр после падения Авдеевки и Артёмовска. Об этом 31 марта заявил бывший советник второго президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своём YouTube-канале.

Олег Соскин, бывший совет Кучмы. (сс) УчастникВодник

«Авдеевка сейчас превращается в новый Артёмовск, российские войска взяли её в клещи, — сказал он, рассказав о том, что ВС России могут прорвать фронт и выйти прямо на Днепр. — Может быть колоссальный прорыв фронта и угроза функционированию суверенитета Украины».

29 марта Генеральный штаб Вооружённых сил Украины заявил об успехе российских военных в Артёмовске Донецкой Народной Республики. В вечерней сводке сообщается о продолжающихся попытках ВС РФ взять город.

Как сообщало ИА REGNUM, подполковник США в отставке Энтони Шеффер отметил, что благодаря своим преимуществам Вооружённые силы России продолжают истощать ВСУ. По его словам, Вооружённые силы России позволяют Киеву бесполезно отправлять на передовую множество боевых подразделений ВСУ для того, чтобы загнать их в «котёл» и ликвидировать.