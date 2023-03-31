Москва, 31 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Для семей в России, имеющих долги, в 2022 году составила 23,1%, при этом медианная сумма задолженности по всем типам долга составила 140 тысяч рублей. Об этом говорится в опубликованном всероссийском обследовании домохозяйств по потребительским финансам, которое провёл Центральный Банк России.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный банк России

Медианная сумма означает, что половина респондентов имеют задолженность выше данного значения, а половина — ниже. Опрос проводился в основном с апреля по август 2022 года. При этом 70% ответов было получено в мае–июне 2022 года.

Так, 10,5% домохозяйств имеют долги по потребительским кредитам, при этом медианная сумма задолженности составляет сто тысяч рублей.

Согласно документу, 5,3% домохозяйств имеют долги по ипотеке, медианная сумма долга — 973,9 тыс. рублей. Автокредиты выплачивают 4% семей, медианная сумма долга ­по данному типу кредитов составила 227,6 тысяч рублей.

Как передавало ИА REGNUM, Тыва, Калмыкия и Тюменская область возглавили рейтинг субъектов Российской Федерации по уровню кредитной задолженности населения перед банками. Так, показатель Калмыкии равен 108,8%, а Тыве и Тюменская области — 98,6% и 83,3%.