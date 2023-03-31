* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Калининград, 31 марта, 2023, 17:20 — ИА Регнум. Собиравшийся устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорту «Хаброво» в Калининградской области сторонник нацполка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) признал свою вину. Он сотрудничает со следствием, говорится в материалах дела, передаёт ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский нацист

Диверсионно-террористические акты готовились по указанию представителей «Азова». Обвиняемый признал, что «совершил ошибку» и готов помогать следственным органам расследовать подготовку теракта.

«Активно сотрудничает со следствием и заявил о своем раскаянии в содеянном», — следует из материалов дела.