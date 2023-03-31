Минск, 31 марта, 2023, 17:10 — ИА Регнум. В Белоруссии бывшие рестораны сети McDonald’s продолжают работать без бренда. Об этом 31 марта сообщает РИА Новости со ссылкой на офисе компании.

Александр Кряжев/РИА Новости Закрытие вывески ресторана быстрого питания McDonald’s

С ноября рестораны сети работают под вывеской «Мы открыты». Этот же логотип размещён на сайте и в соцсетях компании. Белорусские интернет-ресурсы писали, что это новое название, но официальных заявлений о новом бренде не было.

Комментируя информацию о якобы новом бренде «Мы открыты», в компании заявили, что эта вывеска говорит о том, что рестораны открыты для клиентов и работают без бренда.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что жители республики смогут самостоятельно работать на предприятиях, основанных иностранными инвесторами, даже если собственник решил уйти из страны. По его словам, уходящие из Белоруссии компании не должны забирать с собой имущество.