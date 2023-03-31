Адвокат Такопина оценил вероятность сделки Трампа со следствием

Вашингтон, , 17:10 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием о признании вины, вероятность этого нулевая. Об этом адвокат политика Джо Такопина заявил в эфире телеканала NBC News.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этого не произойдет, здесь нет преступления», — сказал Такопина.

По его словам, Трамп не намерен скрываться в своем поместье в Мар-а-Лаго во штате Флорида.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нью-Йорке большое жюри присяжных проголосовало за предъявление обвинений Трампу. Прокуратура Манхэттена намерена предъявить экс-президенту обвинения по более чем 30 эпизодам, связанным с бизнес-мошенничеством. Обвинения будут официально оглашены после явки политика в суд. Предположительно, дело касается предполагаемого романа Трампа с порноактрисой Сторми Дэниэлс и уплаты ей крупной суммы за молчание об этом в ходе предвыборной кампании. Сам Трамп назвал обвинения политическим преследованием. По информации СМИ, политик пытается заручиться поддержкой конгрессменов.