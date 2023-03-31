В офисе Зеленского отвергли призыв Лукашенко к перемирию

Киев, , 16:59 — REGNUM Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк отверг предложение главы Белоруссии Александра Лукашенко прекратить боевые действия «без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон». Об этом 31 марта он написал в Twitter.

Михаил Подоляк President.gov.ua

По его мнению, любое прекращение огня будет означать якобы право России оставаться на территориях Запорожской, Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР.

Он считает, что «это совершенно недопустимо», а «Киев имеет право перемещать войска и технику так, как считает нужным».

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта Лукашенко заявил, что на Украине необходимо остановить боевые действия и объявить перемирие. Кроме того, он назвал глупостью заявления Киева о том, что он якобы может одолеть Россию. Лукашенко подчеркнул, что победить ядерную державу невозможно.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал предложение белорусского лидера Александра Лукашенко о немедленном перемирии на Украине.