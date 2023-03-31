Москва, 31 марта, 2023, 16:58 — ИА Регнум. Следствие требует арестовать треш-блогера Стасика Кудрявого (Станислав Базаров), который опубликовал кадры в полуобнажённом виде с иконой. Об этом 31 марта сообщает ТАСС со ссылкой на Преображенский суд Москвы.

Кадр из видео Стасик Кудрявый

Отмечается, что в суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании Базарову меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта против Базарова было возбуждено уголовное дело. По данным следствия, он в целях надругательства над православной иконой «публично совершал действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».

Его обвиняют в оскорблении чувств верующих и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.